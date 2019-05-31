台中吃得到！泰國票選最佳料理餐廳　藍色蝶豆花香飯超夢幻

點評：飯的顏色是藍紫色也太夢幻～

文、圖／橘子狗愛吃糖

這家【NARA Thai Cuisine】曾連續多年獲得泰國雜誌讀者票選最佳泰國料理餐廳。先前到三井OUTLET時就注意到生意相當不錯，後來才發現在中友百貨也開了一家，據說在泰國已經開了十幾家分店，只是泰國算是我比較陌生的旅遊國家。想不到分店一路從台北、新竹開店，現在也落腳台中中友百貨離我家近多啦！





【NARA Thai Cuisine台中中友店】在中友百貨A棟的11樓百貨美食裡，有點隱密，不過電梯出來卻能馬上看到，隔璧還剛好是我很愛的開飯川食堂。這幾年特別愛吃辣，所以對於川菜、泰式等等都會特別注意哪裡有得吃XD



















NARA Thai Cuisine台中中友店是半開放式空間，從外面都能很清楚看見裡面的模樣。雖然以為在平日中午客人應該不多，可是這天中午整家店還是坐了快七成滿。店內呈現的是比較沉穩的質感色調，但還是走比較輕鬆的氣氛服務介紹上也挺仔細。





桌位安排從兩人、四人桌到團體多人桌位都有，還另外有稍微隱密的包廂空間。還沒來【NARA Thai Cuisine台中中友店】前其實我對於網路上的評價一直覺得很好奇，因為在泰國其實蠻受遊客跟外國人歡迎，但是到了台灣後評價卻是相當兩極讓人費解，意見不外乎是太辣太鹹，但也有人說不夠辣，雖然說口味是各人接受度主觀的認定，只是這麼兩極的意見讓人覺得怎麼都要自己吃過才知究竟。





菜單部份當然也有單點跟多人套餐的型式，不過單點來說單價並不是平價路線，要是第一次來不知道怎麼下手，其實第一頁有推薦排行可以直接參考。





















其實菜色選擇非常多，團體聚餐就很適合找這種可以滿足每個人需求的餐廳啊。這天我們看完還是決定單點想吃的菜色試試（不過咖哩牛肉類是蠻多食記推薦可以點）





【前菜│泰南雞肉串6支260元│月亮蝦餅350元】



一翻開頁面就看到這兩道開胃前菜，雖然知道月亮蝦餅是台灣發明的泰國菜，不過每次吃泰式料理還是忍不住都想點來試試！（想不到NARA Thai也有這道）。







不過先來講講泰南雞肉串，點的時候很怕肉質太乾，想不到串燒的肉量很有誠意，但串燒不會太重口味，用椰奶薑黃醃烤，沾醬酸甜完全無辣度很開胃！









月亮蝦餅的厚度不錯，餅皮香酥，醬汁也偏酸甜風味，也是經典菜色。







【茄子鮮蝦沙拉250元│泰式檸檬魚480元】



「茄子鮮蝦沙拉」有一顆星的辣度，吃起來倒是相當爽口，茄子不會軟爛，沾著沙拉調味的輕辣酸甜醬汁還不錯，蝦肉也有新鮮Q彈度，台灣泰式料理比較沒這道。











「檸檬魚」也是泰式美食料理很愛點的菜色，雖然一份要價480元，不過用的是大尾鱸魚，魚肉有厚度而且紮實，不過吃起來還是有嫩度完全無腥味，醬汁酸辣非常下飯。





【打拋豬280元│香茅炸雞260元│冬蔭功湯350元】



每吃泰式料理我都很喜歡點「打拋豬」來配飯，直接拌在一起超好吃。







NARA Thai的打拋豬有鹹香有辣度，下飯剛剛好，豬肉又不會太乾帶油香嫩度。











「香茅炸雞」雖然是店員推薦的，可是卻意外好吃！香茅香料氣味不會過重，炸雞本身嫩度非常不錯，整個醃漬入味，麵衣香酥，真的很好吃。









最後是每次吃泰式料理不來鍋傳統泰菜冬蔭功湯就好像少了什麼，小小銅鍋很精緻可愛，橘色湯頭其實沒有辣度是相當開胃的酸甜味，裡面有四尾大蝦，跟一般台灣的冬蔭功湯有點不同，台灣的都會帶辣味，只是輕辣跟重辣的不同，Nara海鮮料的部份我覺得或許可以再更多些。





【蝶豆花香飯200元│羅勒牛肉炒粄條220元│泰北香米飯】



藍色的蝶豆花飯很漂亮，但其實本身沒有太重的調味，要拌著旁邊的香茅與腰果一起吃，口味相當淡雅，算是比較特別的米食；另一道「羅勒牛肉炒粄條」我比較喜歡。







整個賣相很不錯，牛肉給得不會太少，粄條炒得入味不軟爛，入口嚼勁不錯，雖然只有一顆星辣度，不過辣味較為明顯，我倒是蠻喜歡的，偏重口味些。









「泰北香米飯」算人頭吃到飽，大人1份40+10％元；小孩1份20+10%元，吃泰國菜就是不能浪費每道菜的醬汁肉末的，用來拌飯多吃三四碗都沒有問題。





【飲料│泰式奶茶120元│喝的芒果糯米130元】



飲料價位倒是與一般的餐廳差不多，泰奶還蠻好喝的，不過甜度應該是有調降些，芒果雖然還沒當季，不過杯裡還是加了不少芒果切塊的果肉，相當實在濃郁好喝！





整體來說，除了蝶豆花香飯比較視覺系一點以外，大部份菜色的口味都不錯，而且仔細看菜單其實有不少都是台灣泰式料理餐廳比較少有的菜式或口味，過辣過鹹我倒是沒感覺到，挾著來自泰國的高人氣評價其實喜歡的人還是不少，我想還是要自己吃過才知道是不是你會愛的餐廳，不用大老遠跑到三井中友就吃得到喔！

NARA Thai Cuisine台中中友店

地址：台中市北區三民路三段161號（A棟11樓）

電話：0422255060

營業時間：11：00Am～10：00Pm

橘子狗愛吃糖部落格、橘子狗愛吃糖FB粉絲團