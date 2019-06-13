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王朝大酒店「夏酒菜」開跑　火焰干貝吃到飽　酒類無限暢飲

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▲王朝大酒店「夏酒菜」開跑　火焰干貝吃到飽　酒類無限暢飲。（圖／王朝大酒店提供)
▲火焰干貝。(圖／王朝大酒店提供，以下同)

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記者黃士原／台北報導

夏天到了，吃美食配美酒最痛快！台北王朝大酒店旗下自助餐廳SUNNY BUFFET即日起推出「夏酒菜」主題，由主廚鄔仲利打造一系列以酒入菜料理，包括火焰干貝、白酒香橙紙包鮭魚及酒香麻油鮮蚵等經典菜色全部輪番上陣。現場還有啤酒、紅酒及白酒無限暢飲。「夏酒菜」料理即日起推出至8月31日止。

SUNNY BUFFET主廚鄔仲利表示，夏天選用對的酒入菜，除了提升食物風味、還能吃得清爽開胃。火焰干貝將干貝放在鐵板上煎至表面呈現金黃色澤後，瞬間淋上白蘭地，以大火快速炙燒，現場立即香味四溢。白酒香橙紙包鮭魚將新鮮鮭魚擺在洋蔥絲上，再將淋過白葡萄酒及茴香等香料的柳橙片鋪在鮭魚上，先蒸後烤20分鐘即可美味上桌。

▲王朝大酒店「夏酒菜」開跑　火焰干貝吃到飽　酒類無限暢飲。（圖／王朝大酒店提供)
▲白酒香橙紙包鮭魚。

▲王朝大酒店「夏酒菜」開跑　火焰干貝吃到飽　酒類無限暢飲。（圖／王朝大酒店提供)
▲酒香麻油鮮蚵。

酒香麻油鮮蚵是一道經典中式料理，主廚先把薑切成片，再以小火快炒東石鮮蚵，最後擺放在燙熟的麵線上，飽滿的鮮蚵配上麻油米酒麵線；清蒸蛤蜊以日本清酒為基底與蛤蜊一同燜煮，再灑上蔥花、淋上柴魚醬油及奶油；蒜香啤酒蝦選用新鮮草蝦，先以蒜頭爆香後，再淋上帶有濃濃麥香的啤酒。

吃飽喝足後，也別忘了來一份夏季主題甜點，威士忌核桃杯、紅酒洋梨及龍舌蘭草莓慕司蛋糕，讓你在夏季享受微醺滋味，滿足你第二個喜愛甜食的胃。

▲王朝大酒店「夏酒菜」開跑　火焰干貝吃到飽　酒類無限暢飲。（圖／王朝大酒店提供)
▲清蒸蛤蜊。

▲王朝大酒店「夏酒菜」開跑　火焰干貝吃到飽　酒類無限暢飲。（圖／王朝大酒店提供)
▲蒜香啤酒蝦。

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關鍵字： 美食快訊 王朝大酒店

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