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想吃頂級私廚Villa Ollila不用繳高額會費　6/19-23客座喜來登

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▲豪邸私廚客座台北喜來登安東廳。（圖／記者黃士原攝）
▲紅甜菜．帝王蟹．白蘆筍。

記者黃士原／台北報導、攝影

藏身於台北內湖一處靜謐山莊內的獨棟別墅，座上嘉賓須通過嚴格身份審核與數十萬的會費門檻，有錢也吃不到的頂級神秘私廚Villa Ollila，在台北喜來登盛情邀約之下，6月19日至6月23日將於安東廳重現豪宅私人招待餐宴，午間9道式套餐每位3,880元+10%、晚間12道式套餐每位4,880元+10%。

Villa Ollila一天只接待一組貴賓、須提前一週預約、每次最低消費需達6萬元等用餐規定，更多說座上嘉賓須通過嚴格身份審核與數十萬的會費門檻，因此有頂級神秘私廚、有錢也吃不到的稱號。Villa Ollila由曾於多家著名法式餐廳歷練的賴俊源Dennis擔任主廚，席間還有專業管家團隊解說菜色內容、侍酒師於旁搭配佐餐酒品等細緻服務。

▲豪邸私廚客座台北喜來登安東廳。（圖／記者黃士原攝）
▲夏季松露．蕎麥鬆餅．康堤乳酪。

這次受邀到喜來登安東廳客座，Dennis特別設計多款料理，像是如魚子醬般閃耀著璀璨光芒的「紅甜菜．帝王蟹．白蘆筍」，晶瑩透亮的魚卵其實是用濃縮的虱目魚高湯，再透過油水分離方式讓高湯形成小球狀。

「炭烤章魚．鷹嘴豆．西班牙臘腸」是則是Dennis旅遊西班牙時品嚐的經典tapas料理「加利西亞風味章魚(Pulpo a la Gallega)」為靈感，先透過低溫舒肥方式軟化章魚肉質，再以直火炭烤表面至金黃酥脆，外酥內嫩口感搭配綿滑鷹嘴豆泥，顛覆西班牙傳統風味。

▲豪邸私廚客座台北喜來登安東廳。（圖／記者黃士原攝）
▲炭烤章魚．鷹嘴豆．西班牙臘腸。

「北海道馬糞海膽．甘藍菜燉飯」Villa Ollila的招牌料理，Dennis以握壽司為發想，使用魚沼越光米、北海道馬糞海膽，以2:1的最佳比例做為燉飯。至於如何將魚沼越光米料理有如義大利米的口感呢？Dennis說，煮飯時減少水量，讓米熟度約是7成，這時米心還未熟透，經過小火熬煮後步驟後約達9成熟，最後在燉飯加上一點帕瑪森起司後以火槍燒過，熟度剛好、但又有義大利米的口感。品嚐時，建議把馬糞海膽與燉飯一起享用。

▲豪邸私廚客座台北喜來登安東廳。（圖／記者黃士原攝）
▲北海道馬糞海膽．甘藍菜燉飯。

甜點「椰子．芒果．荔枝」就是以著名港式甜點楊枝甘露為創作靈感，將芒果、荔枝、椰子簡單食材幻化成多汁果肉丁、荔枝椰子冰淇淋、椰奶慕斯等，再由專人於桌邊以液態氮手法翻炒芒果椰奶慕斯為金黃冰沙，隨性鋪撒於盤中，裡面夾雜著軟與硬、甜與鹹、熱與冰相對口感。

▲豪邸私廚客座台北喜來登安東廳。（圖／記者黃士原攝）
▲椰子．芒果．荔枝。

▲豪邸私廚客座台北喜來登安東廳。（圖／記者黃士原攝）
▲竹蟶．海藻．酸奶。

▲豪邸私廚客座台北喜來登安東廳。（圖／記者黃士原攝）
▲蘋果木冷燻鮭魚．蒔蘿．酸酪。

▲豪邸私廚客座台北喜來登安東廳。（圖／記者黃士原攝）
▲榛果奶油烤干貝．羊肚菌與綠蘆筍。

▲豪邸私廚客座台北喜來登安東廳。（圖／記者黃士原攝）
▲水蜜桃梅爾巴．東加豆冰淇淋。
 

關鍵字： 美食情報 台北市美食 Villa Ollila 喜來登

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