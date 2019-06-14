每一口都是料！台南綠豆蒜餐車隨機出沒　淋上麥芽焦糖超對味

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點評：夏天就是要喝綠豆蒜！

文、圖／愛比妞

到屏東旅遊的時候，我都會尋找當地小吃美食，綠豆蒜之前也吃過幾次，只是在台南好像比較少見，這家『車程林媽媽綠豆蒜』在台南也吃得到！也算是近期開的小餐車，剛好炎熱的天氣，趁著上班摸魚去買一碗試試味道，也趕緊寫上文章分享一下囉～

車程林媽媽綠豆蒜台南小餐車，目前在台南沒有實體店面呦～是以小餐車的模式販售，每天販售的地點都不太一定，有興趣的朋友可以看一下店家臉書公告地點，我看了一下，好像都在東區比較多。

木質調的小餐車還真可愛。

台南下午茶車程林媽媽綠豆蒜台南小餐車，小黑板上還有簡單的介紹綠豆蒜，加上店家獨特的麥芽焦糖，，有冰的也有熱的，冰的配料全加，一碗45元，熱的配料有紅豆及Q粿，一碗40元，這麼熱的天氣我當然是點冰的呀～

綠豆蒜／冰 ＄45

拿到時，上面加上小碎冰，這種炎熱的天氣來一碗好消暑啊！綠豆蒜吃起來有著麥芽焦糖的香氣與甜味，有點稠稠的口感，吃完我覺得稍微有點飽足感，裡面加上各式配料添增風味，我覺得還不錯～

綠豆蒜去皮的關係，感覺必較不會綠豆皮卡牙齒，有興趣的朋友可以試試看啦～不用去屏東，也有林媽媽綠豆蒜可以吃啦！

車城林媽媽綠豆蒜-台南小餐車

電話： 0918285554

小餐車販售地點：以 粉絲頁 公告為主