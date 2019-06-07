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海膽烘蛋好療癒！台南日式料理　商業午餐200元還能吃到手卷

愛比妞的美食地圖 愛比妞

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩..

點評：台南美食吃不完啊～
ETtoday餓勢力

▲台南皋月日式料理，商業午餐只要200元。（圖／愛比妞提供）

文、圖／愛比妞

有沒有喜歡日本料理的朋友啊？我發現最近吃了不少日本料理，大概是炎熱的天氣，想來點比較清爽不油的料理，
這家皋月當代日本料理還有商業午餐200元，趕緊來嚐鮮試試呀～皋月是日本的五月，「皋」的讀音同高，有插秧、耕作的意思，而「皋」更有「獻給神明的稻子」的意思，在五月種稻的月份，便是「皋月」主廚五月生日，所以就把店名取成皋月。

▲台南皋月日式料理，商業午餐只要200元。（圖／愛比妞提供）

店址位於開山路上，鄰近孔廟商圈、貓咪高地、文學館⋯等，周邊還蠻熱鬧的呢。適合用完餐再到附近走走。店門口前面有空地可以提供摩托車停車，汽車往前一點的延平郡王祠有大量路邊停車格，走路距離約3分鐘。

▲台南皋月日式料理，商業午餐只要200元。（圖／愛比妞提供）

『皋月當代日式料理』一到現場門面看起來很有質感耶！如果店門口沒有放著小黑板，寫著商業午餐200元，應該不太敢進去吧，對我們小資族來說，商業午餐200元我覺得很可以耶！可以吃好料又負擔得起，今天就跟著胖比來看看有什麼好料的吧！

▲台南皋月日式料理，商業午餐只要200元。（圖／愛比妞提供）

一入座後，店家後先送上小菜，小菜不定時會更換。鮮脆的小黃瓜挺是清爽開胃。

▲台南皋月日式料理，商業午餐只要200元。（圖／愛比妞提供）

先來看看皋月商業午餐的部分，週二～週日上午都有供應呦，有多種主餐可以選擇，雞肉、豬肉、魚肉都有，均一價200元。

▲台南皋月日式料理，商業午餐只要200元。（圖／愛比妞提供）

南蠻雞唐揚 ＄200

附皋月和風沙拉、二品先付、湯品、手捲，炸雞口感彈嫩，帶點鹹香滋味，上面有海苔一旁搭配高麗菜絲，可以蘸上美乃滋多了一些滑順感，還有不同鹹甜感覺，喜歡吃炸雞的朋友，可以點這個！

▲台南皋月日式料理，商業午餐只要200元。（圖／愛比妞提供）

▲台南皋月日式料理，商業午餐只要200元。（圖／愛比妞提供）

獅子牡丹釜金煮 ＄200

附皋月和風沙拉、二品先付、湯品、手捲。這個菜名一開始我還不知道是豬排，而且這豬排的料理方式還蠻特別！跟我想像中的炸豬排不太一樣呢！豬排吃起來帶有醬汁甜甜的滋味，裡面有蛋，搭配洋蔥，淋在飯上超搭。炸豬排有點脆口吸附了醬汁，很不錯耶！

▲台南皋月日式料理，商業午餐只要200元。（圖／愛比妞提供）

鹽烤挪威飛花魚 ＄200

附皋月和風沙拉、二品先付、湯品、手捲。這道是好友點的，但魚只有一隻，我不好意思跟他換著吃，魚恰恰的樣子好誘人呀！

▲台南皋月日式料理，商業午餐只要200元。（圖／愛比妞提供）

附餐／皋月和風生菜

裡面有洋蔥、小黃瓜，蘋果，搭配胡麻醬，滋味香香鹹甜，洋蔥帶有一些特有風味。

▲台南皋月日式料理，商業午餐只要200元。（圖／愛比妞提供）

附餐／蘆筍手捲

手捲也是我喜歡的一道餐點，建議上桌後要趕快吃，不然食材的水份會影響到海苔的脆度，裡面包裹著蘆筍，在炎熱的天氣中吃起來很清爽不膩呢！

▲台南皋月日式料理，商業午餐只要200元。（圖／愛比妞提供）

附餐湯品／海帶芽味噌湯

裡面有著海帶芽、當天的豆腐還蠻多的呢！有著味噌湯特有的香氣，溫熱喝最棒！

▲台南皋月日式料理，商業午餐只要200元。（圖／愛比妞提供）

烤玉米筍＄80

玉米筍我超愛！有著玉米筍自然的甜味，可以沾上一點鹽提味，玉米筍脆口涮嘴。

▲台南皋月日式料理，商業午餐只要200元。（圖／愛比妞提供）

櫻桃鴨肉串2串＄85

烤鴨肉彈彈不老，鹹香滋味上面撒上芝麻搭配，這道可是菜單上沒有的隱藏版料理。每週都會有新的菜色，不在菜單上的呦。可以參考小黑板上的菜單。

烤香菇2串＄50

烤香菇，搭配一些椒鹽，鹹香還有香菇香味。

▲台南皋月日式料理，商業午餐只要200元。（圖／愛比妞提供）

生魚片盛和 ＄250

我發現皋月當代日式料理的餐具都好美！！來吃日本料理，就想點個生魚片，鮭魚吃起來有著油脂香，口感軟嫩好入口呀！一旁則是黃金鯡魚，吃起來有脆脆的特別口感，搭配上現磨山葵那種嗆辣的香氣，好爽快！

▲台南皋月日式料理，商業午餐只要200元。（圖／愛比妞提供）

▲台南皋月日式料理，商業午餐只要200元。（圖／愛比妞提供）

海膽烘蛋＄90

蛋香十足搭配鮭魚卵，一顆一顆鹹香，裡面還有海膽特殊的香氣。

▲台南皋月日式料理，商業午餐只要200元。（圖／愛比妞提供）

柚香大根＄30

漬物大根我很喜歡，吃起來脆口帶點酸勁，非常的清爽解膩。

▲台南皋月日式料理，商業午餐只要200元。（圖／愛比妞提供）

▲台南皋月日式料理，商業午餐只要200元。（圖／愛比妞提供）

▲台南皋月日式料理，商業午餐只要200元。（圖／愛比妞提供）

皋月當代日式料理店內環境，店內還挺寬敞的呦，簡約風的裝潢，座位間的距離不顯壅擠，用餐起來更為舒適。因為主廚對餐點有品質上的要求，怕臨時接太多客人，會影響出餐品質，所以想前往用餐的朋友建議先訂位！

▲台南皋月日式料理，商業午餐只要200元。（圖／愛比妞提供）

▲台南皋月日式料理，商業午餐只要200元。（圖／愛比妞提供）

▲台南皋月日式料理，商業午餐只要200元。（圖／愛比妞提供）

▲台南皋月日式料理，商業午餐只要200元。（圖／愛比妞提供）

 

▲台南皋月日式料理，商業午餐只要200元。（圖／愛比妞提供）

皋月當代日式料理

電話：0968 898 896
地址：台南市中西區開山路52巷3號1F
時間：上午11:30 - 下午2:00 、下午5:30 - 下午9:00

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。
愛吃。愛玩。愛比妞。
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關鍵字： 皋月當代日式料理 台南日式料理 美食情報 達人美食 愛比妞 孔廟商圈周邊美食

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