走入「伊豆的舞孃」的舞台　在日本靜岡看見富士山100種風景

▲駿河灣是日本唯一可盡享富士山360度美景的海灣。

圖、文／靜岡旅遊局提供

日本靜岡縣南部面臨太平洋，海岸線連綿不斷；北部以富士山為首，聳立著高達3,000公尺的山巒；東部為伊豆半島，以溫泉、瀑布和美麗的海岸等聞名遐邇；西部有濱名湖，是度假休閒兼賞花的好去處。

世界知名的日本地標－富士山，於2013年登錄成為世界文化遺產，就位於靜岡縣境內。想要盡覽富士山360度之美，靜岡縣內的駿河灣（Suruga Bay），是日本最深海灣，也是日本唯一能欣賞到富士山全景的海灣，更名列法國「世界最美海灣俱樂部」成員之一。旅客可搭乘連遊覽車都可駛入的「DREAM FERRY夢想渡輪」橫渡駿河灣，從船上飽覽駿河灣沿岸的絕美海岸線至富士山山頂的雄偉風景，或輕鬆地在豪華客艙內享受舒適的巡航旅程。

另一處觀賞富士山最佳場所，則是位於靜岡市清水區的「日本平展望台」，許多富士山最好的攝影作品皆在此取景，由設計2020東京奧運主要會場新國立競技場的建築大師隈研吾團隊操刀，打造了3層樓高的頂級展望設施「日本平夢陽台」，得天獨厚的地理位置享有絕佳的視野，能將伊豆半島及日本聖山富士山等美景盡收眼底。

▲「富士山世界文化遺產中心」的建築外觀，有如倒立的富士山倒映於水池中的設計，獨特而新穎。（圖／Shutterstock.com）

去年才開幕的「富士山世界文化遺產中心」，是將對富士山的「敬畏」做為建築的設計理念而轉化成型該館的建築外觀如倒立的富士山，建築前方的水池水源引自富士山，建築倒映於水池中，形成另一座富士山。館內共有6個區域，展望大廳可觀賞富士山無與倫比之美，尤其沿著全長193公尺的斜坡緩緩前行，伴隨著牆壁上放映著影像，時而有登山者的影子，營造彷彿有正在攀爬富士山的感覺，是該館一大亮點。

靜岡縣另一個隱藏版秘境～「鐵線蓮之丘」，是內行玩家的最愛。地如其名，種植著許多不同品種的鐵線蓮，四季都能看到花朵燦爛地綻放著。其中「梵奇雕刻庭園美術館」，則是觀賞鐵線蓮最佳去處，裡頭除了五十多件義大利雕塑名家Giuliano Vangi（朱利亞諾•梵奇）的作品外，另有二百多種鐵線蓮與1千多種各式植物花卉，一年四季依不同時節輪番開花，放眼所及皆是大片美麗的庭園與雕刻創作，Vangi的作品充滿人性省思，值得細細欣賞。

靜岡縣內的伊豆半島，是諾貝爾文學獎得主川端康成1926年的名作《伊豆的舞孃》創作的舞台，小說中孤獨無依的男主角與浪跡天涯的賣藝少女，在伊豆譜出一段青春的悸動與遺憾，遊客沿著河津七瀑布的觀光步道散步，可呼吸由瀑布與森林所產生的新鮮空氣，享受難得的「森林浴」，沿途有幾尊銅像就是川端康成小說中的人物，步行其中彷彿也置身於故事的情節中。而伊豆名瀑「淨蓮瀑布」，瀑布四周圍繞神秘之樹林，落差25公尺，瀑布寬為7公尺，從玄武岩流瀉而下的瀑布聲環繞著整個河谷，天下第一美瀑布果然名不虛傳。





▲在河津七瀑布可以看到舞孃與學生的雕像。（圖／日本觀光協會）

到靜岡縣一定要做的另一件事，就是一定要搭乘一次大井川鐵道，該鐵道與台灣阿里山鐵道結為姐妹鐵道，是日本唯一每天行駛的蒸氣火車，目前大井川共有四個蒸氣火車頭，行駛於新金谷站與千頭站間，坐在蒸氣火車的古意車廂中，彷彿駛進時光隧道，在充滿懷舊的氛圍中，靜靜欣賞窗外的美景是一種特別的享受。春夏之交來到靜岡，不要錯過3/21～6/30期間所舉辦的「2019濱名湖FLOWER FESTA」，在「濱松FLOWER PARK花園會場」中，諾大的水舞池畔及廣闊的庭園和森林中，種植了1,300棵櫻花樹、50萬株鬱金香及紫藤花和100萬株菖蒲，五彩繽紛的花海，是春季到初夏最美的風景。





▲復古蒸氣火車—大井川鐵道。（圖／日本觀光協會）

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