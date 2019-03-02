紅到連海霸王也跳下來做　全台超市火鍋店人懶人包



▲超市火鍋超夯，連海霸王也跳下來開出「前鎮水產」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

祥富水產創新推出以超市的概念來呈現新鮮食材的超市火鍋之後，這種特別用餐形式受到大家喜愛，這股超市火鍋風潮也讓其他業者進而仿傚，在宜蘭、台南及台北都看到同樣模式的超市火鍋店，就海霸王也跳下來做，《ETtoday新聞雲》整理出全台超市火鍋懶人包，讓喜歡自己挑選食材的朋友參考看看。





▲海霸王也開超市火鍋，食材多達300多種，想吃什麼就拿什麼。

前鎮水產

水產火鍋超市正夯！海霸王推出全新品牌「前鎮水產」正式進軍水產超市，在台北市西門町的德立莊酒店地下一樓打造出全台最大的水產超市火鍋，座位有320個，多達300多種食材可供選擇，一樣是先選食材再結帳，食材單價20元至400多元，每人開鍋費60元，包含和風湯底與副食吧的白飯、麵食粉絲、飲料與冰淇淋等無限量供應，前鎮水產沒有最低消費，想吃什麼就拿什麼。

前鎮水產超市分區為七大類，分別為海鮮、肉品、蔬菜、飲料甜點、副食吧、茗品與壽司，品項多達300種以上，其中壽司區是其他水產超市火鍋業者所沒有，有生魚片、握壽司、花壽司等，其中握壽司、花壽司每盒單價多數都是30元，生魚片則是在100多元左右。比較特別的是，壽司區多數都是用一次性包材，是可以買完後帶出去。

前鎮水產

地址：臺北市中正區延平南路110號B1(近捷運西門站4號出口)



▲超越水產有水箱提供活動波士頓龍蝦。另外還有跟手掌一樣大的北寄貝。(圖／記者黃士原攝)

超越水產

以「暴龍級大份量肉盤」打出名號的肉多多火鍋，也推出火鍋超市型態火鍋店，店名為「超越水產」，而且在2018年底前一口氣在台北市、新北市及台中市開出3家新門店，為了區隔市場及吸引客群，以活體海鮮為號召，有活體蛤蠣、馬蹄蛤以及大魚缸裡的活跳跳波士頓龍蝦。

超越水產火鍋超市一樣同樣也是想吃什麼就拿什麼，有豬雞牛肉類、海鮮類、餃子丸子類、新鮮蔬菜，以及大量的飲料櫃，一樣是拿多少付多少，豬雞牛肉很多都不到百元，而青菜多數都是29元。

新店民權店

地址：新北市新店區民權路103號

電話：‭(02) 2218-6722‬

台北南京店

地址：台北市南京東路五段71號二樓

電話：(02) 3765-6979‬

台中公益店

地址：台中市南屯區公益路二段128號

電話：‭(04) 2320-2499‬





▲祥富水產火鍋超市桃園店有四個大冷藏櫃。(圖／黃士原攝)

祥富水產火鍋超市

供應100多食材讓消費者選購，品名、重量及價格都標示清楚，想吃什麼、想吃多少都可以自己控制的祥富水產火鍋超市，在高雄、台中、台北及桃園都各有一家分店，每家供應的食材價格都是一樣，像是其中波士頓龍蝦100g售價115元，平均半隻288元，而天使紅蝦也都是兩隻56元。至於什麼食材最受歡迎呢？祥富水產火鍋超市食材營運部經理陳姿秀，美國Prime雪花牛、牛小排及西班牙伊比利豬人氣都很高，而波士頓龍蝦與日本和牛A5等級雪花也很受歡迎。陳姿秀表示，因為集團本身就具備水產背景，因此才能取得便宜的食材價格，回饋給消費者。

祥富水產火鍋超市家樂福經國店

地址：桃園市桃園區經國路369號2樓



祥富水產火鍋超市新光南西店

地址：台北市南京西路15號7樓（新光三越南西三館7樓）



祥富水產火鍋超市中友百貨店

地址：台中市北區三民路三段161號（中友百貨B3）



祥富水產火鍋超市彩虹市集店

地址：高雄市左營區高鐵路115號







▲東吉水產的鍋物是以小火鍋呈現。（圖／黃士原攝）

東吉水產

馬辣國際餐飲集團也在西門町新開一家超市火鍋「東吉水產」，同樣也是客人先購買食材後再現煮現吃，不過不同的是，東吉水產有250元的低消限制，食材要買190元以上，另外還有60元自助吧的費用，但自助吧內的醬料、飲料、白飯、牛丼、明治冰淇淋，以及各式麵條與泡麵都是無限量供應，完全不怕客人吃。

雖然東吉訂有低消250元，但其中有60元是自助吧內的醬料、飲料、白飯、牛丼、明治冰淇淋，以及各式麵條與泡麵的費用，這些都是無限供應，客人想吃多少就可以拿多少，其中還有整鍋的牛丼，完全不怕客人吃。而自助吧的醬料超過20種，客人可以自行調配自己喜愛的沾醬。而位於醬料下方還有10種各式麵條，一樣也是無限供應。至於另外190元則是新鮮食材的低消額度。

東吉水產超市火鍋

地址：台北市萬華區西寧南路161號

電話：02-2311-2501



▲初嘛超市鍋物店內滿滿的冷凍櫃和冰箱都是食材。（圖／南人幫-Life in Tainan提供，請勿任意翻攝以免侵權。）



初嘛超市鍋物

初嘛超市鍋物這家則是台南近期新開幕的超市火鍋店，超市鍋物的用餐流程是先先確認人數，再選購食材、結帳，最後就是帶位入席，每個收取50元湯底醬料費，湯底有日式昆布湯、招牌麻辣鍋湯、養生藥膳湯3種可選。進到店內真的像進入一間生鮮超市，一整區的冷凍庫跟冰櫃任君選擇，不同的是裡面放的海鮮、肉類等食材皆是處理過的，結完帳可以直接下鍋，另外也有供應專屬給外帶的海鮮。

食材部分，海鮮類有魚片、蛤蠣、龍蝦等，魚片大約在40~100元左右。常見的肉類都有，較特別的則是伊比利豬和香草豬，且連日本A5和牛也有。一般火鍋店有的青菜類也吃的到，價格大約20元上下。麵食除了幾款滷味跟火鍋熟悉的麵體以外還有泰國跟韓國麵。還有許多吃到飽火鍋才會出現的配料，多到讓人眼花。

初嘛超市鍋物

地址：台南市南區中華西路一段308號

電話：06-2921888





▲肉品的油花分布均勻超吸睛。（圖／截自溜出門影片，請勿任意翻攝以免侵權。）



沐樺頂級肉品火鍋超市

位於台北民生社區裡的沐樺頂級肉品火鍋超市，從店名便可以得知店內主打多種高級肉品，像是日本A5短角和牛、澳洲9+純種和牛、安格斯牛小排等多種高檔肉品，卻只要百元價格，除此之外，店內的海鮮產品有手工製作的純蝦仁漿、花枝漿，天使紅蝦一隻也是銅板價格就吃得到！店內的用餐方式為登記人數，挑選食材，完成結帳，帶位入座用餐，而湯頭的部分可以選擇昆布鍋、壽喜燒、麻辣鍋這三種湯底。

沐樺頂級肉品火鍋超市

地址：台北市松山區三民路110巷4號

電話：02 2760 0985





▲店內主打現洗現選，吃得到最新鮮的蔬菜。（圖／宜蘭丫欣的美食日誌提供，請勿任意翻攝以免侵權。）



SHADOW影子市集火鍋

宜蘭SHADOW影子市集火鍋，店裡除了主打選完蔬菜直接幫你洗好上桌，更有各式肉類、海鮮可以選擇，結合火鍋與超市的概念，休業一年後今年重新開幕了。

店內採半自助式吃到飽概念，除了肉品和海鮮都是以秤重方式來計價外，其他像是高達三十餘種蔬菜類、菇類、手工雞蛋麵等食材以及飲料、水果都是隨顧客想拿多少分量都可以，但也不用擔心需要另外計費的食材，店內肉品主打以成本價計算，而海鮮更是不需要擔心分量問題，若只是想吃一隻蝦子、一顆生蠔或者一顆干貝，銅板價便能夠享用！但提醒民眾肉品和海鮮價格有時會因為成本而有所浮動，價格需參考時價。

SHADOW影子市集火鍋

地址：宜蘭縣五結鄉溪濱二路393號

電話：0975-277-565