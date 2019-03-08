東港在地人激推！40年老字號汕頭火鍋　海鮮爐250元配料超豐盛

點評：我最喜歡吃火鍋了～

文、圖／影子

經營數十年之久的新東興火鍋，是東港老字號汕頭沙茶火鍋店，店家阿姨跟我們說，當初是因為店裡有師傅會製作汕頭火鍋，沒想到推出後成為店裡的特色，一賣就數十年之久，在客人口耳相傳下，也成為東港特色美食之一。

這是影子第二次來用餐了，店家位於中正路靠近中山路口，彰化銀行斜對面的巷子裡，外面有指標，應該不難發現。外觀看起來像民宅，裡頭的陳設，和傳統熱炒店類似，沒有特別裝潢，簡單明亮，座位以圓桌為主，有大小之分，假日用餐人特別多，建議先訂位比較好。

牆上貼有菜單，還有照片可以參考。

店家消費方式以低消2人份，有豬肉、牛肉、羊肉、海鮮四種可以混搭，我們選了豬肉和海鮮二種。

店內用的牛肉有來自澳洲牛和紐西蘭 牛肉二種，來這邊用餐是禁帶外食，二人份的火鍋，至多提供四人份沙茶醬使用，每多加一碗需加收10元。

餐具自取，沙茶醬和蔥花是由店家統一送上桌，其餘醬料可在餐具區取得。

湯頭成份是由豬大骨、扁魚、蝦米、雞骨頭、鹽巴熬煮而成，忘了撈湯底的料給大家看。

陸續送上菜盤，盤子上的份量是二人份的菜盤。

自製的沙茶醬，帶有迷人花生香醇，這是我喜歡吃汕頭火鍋原因，沙茶是關鍵靈魂，少了這一味，就不是汕頭沙茶火鍋。

豬肉爐250元

有豬肉、豬肝、下水、豆腐、小卷、丸子、玉米、玉米筍、南瓜等等，這樣就是一人份。

海鮮爐250元

蝦子、蛤蜊、小卷、豆腐、玉米筍、米血、蕃茄等，餃類、金針菇、蛋要另外計價。

沒想到火鍋料全倒入後，東西蠻多的，最後我們沒吃完還打包回家。

豬肉片有一點厚度，沾上店家花生沙茶真好吃。

炒蛋飯45元

除了吃火鍋，店內還有炒蛋飯不能錯過。

炒出來的味道不僅有蛋香還有醬香，有傳統炒飯的香氣和滋味，那醬香包覆著每粒彈Q米飯，真好吃，而且價格不貴。

鹽酥小卷200元

這道是店家推薦，以溼粉漿裹上小卷油炸，最後沾胡椒粉。

小卷吃起來很彈脆，外層的粉漿，沒有炸到很酥脆，口感咬起來有點軟，若油溫再高一些，回炸二次逼油，或許會比較酥脆些。

做為東港在地四十年老字號火鍋店實至名歸，自製沙茶和炒蛋飯都讓人印象深刻，加上食尚玩家之前報導加持下，人潮絡繹不絕，這裡比比皆是全家來用餐的情景，很受當地人喜歡，下次來東港遊玩時，新東興的汕頭沙茶火鍋，不能錯過，推薦給大家。

新東興牛肉爐

地址： 屏東縣東港鎮中正路87-2號

電話： 08-8330226

營業時間：平日17:00～21:00 假日16:30～21:30

