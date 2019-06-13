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你沒看錯！三重必吃20元酸菜滷肉飯　再來一碗白菜魯好滿足

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥..

點評：我也想吃一碗魯肉飯！
ETtoday餓勢力

▲▼唯豐魯肉飯。（圖／周花花提供）

文、圖／周花花

三重五大魯肉飯各家各有各的愛好者，《唯豐魯肉飯》也是其中評價算高的，特色在於魯肉飯上頭加了酸菜。魯肉飯只要20元，小菜、湯品、便當等，菜單上全品項皆為銅板價格，是很多三重朋友向我推薦過，從小吃到大的平價美食。這天兩人不看菜單價格，想吃什麼點什麼，有飯有湯有菜，也不過160元，《唯豐魯肉飯》真的是便宜。

《唯豐魯肉飯》位在三重三民街上，靠近中正北路、重陽路，捷運菜寮站3號出口出來，還要步行1公里、15分鐘才能抵達，建議開車、騎車前往較為方便，或是搭公車。三重五大滷肉飯分別為：《今大魯肉飯》、《五燈獎》、《店小二》、《唯豐》、《蓮霧》，多集中在這區塊。

▲▼唯豐魯肉飯。（圖／周花花提供）

《唯豐魯肉飯》大紅招牌下寫著「原蓮霧魯肉飯」，據說是兄弟分家後分開經營，現在的《蓮霧滷肉飯》也在附近不遠處的重陽路巷內，同為五大魯肉飯之一，有機會再一起把他吃起來，好做個綜合比較。

▲▼唯豐魯肉飯。（圖／周花花提供）

《唯豐魯肉飯》營業時間從早上7點半就開始，一路賣到晚餐時段，無論要內用或是外帶，均是在餐檯前排隊，點餐、取餐、結帳，再自己找座位。雖然生意非常好，但店員的態度也不錯，對於第一次來用餐的我的問題，耐心且細心的解惑。

▲▼唯豐魯肉飯。（圖／周花花提供）

《唯豐魯肉飯》菜單如下：

主餐類有紅燒肉、魯肉、焢肉、豬腳、排骨、魚排、雞腿都可做成便當，或是單點。其餘菜色還有滷菜、豬血湯、苦瓜排骨湯、當歸紅燒鰻、切仔麵等，價格真的很便宜。便當不限於外帶，若要內用的話也行，要搭配的菜色可從餐檯上選，蠻多熟客都點便當然後內用。

▲▼唯豐魯肉飯。（圖／周花花提供）

魯肉飯—20元（小）／25元（大）

《唯豐魯肉飯》的特色在於上頭加了酸菜，有解膩增味的效果。我們今天點了一大一小，雖然小碗20元很便宜，但份量真的很少，大碗才是一般賣的魯肉飯的大小啦！魯肉口味偏清爽、鹹度也較低，白米飯其實掛不太上滷汁，或許有人喜歡這種爽口不油膩的魯肉飯，但我覺得過癮指數少了點。

▲▼唯豐魯肉飯。（圖／周花花提供）

三重朋友推薦吃法，會再灑點白胡椒粉，讓魯肉飯更好吃～

▲▼唯豐魯肉飯。（圖／周花花提供）

魯豆腐、魯蛋—10元

兩者皆沒有滷得很入味，必需自行沾著醬汁吃，魯豆腐靠的是剁椒醬油的香氣來提味，看似普通但辣度挺高的。

▲▼唯豐魯肉飯。（圖／周花花提供）

白菜魯—25元

本日最愛的就是白菜魯，比《今大魯肉飯》的還好吃！白菜葉細緻，滷得十分入味，帶著蝦米、豬皮的甜香，吃一口就有驚豔到的喜歡。

▲▼唯豐魯肉飯。（圖／周花花提供）

紅燒肉—40元

粉裹得較厚、切得較薄，吃起來肉的感覺沒那麼重。我還是比較喜歡《阿角紅燒肉》、《賣麵炎仔金泉小吃店》那種紅燒肉的口感，當然價格也高上不少就是。

▲▼唯豐魯肉飯。（圖／周花花提供）

金針赤肉湯—30元

湯頭同樣走清爽路線，帶有些許白胡椒香氣。一開始喝覺得有些清淡，但配著魯肉飯、小菜，越喝越涮嘴，推薦可以點。

▲▼唯豐魯肉飯。（圖／周花花提供）

三重五大魯肉飯，我還是最愛《今大魯肉飯》，接著是《店小二》。可以明白為什麼很多三重朋友推薦《唯豐魯肉飯》，確實是有自家特色，價格也便宜不貴，服務態度又好。只能說偏向清爽的調味比較不合我的胃口，畢竟有時我們吃魯肉飯，追求的就是那種肥膩的爽感啊！

唯豐魯肉飯

地址：新北市三重區三民街131號
電話：02－29826338
營業時間：週一～週日07：30～20：30

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
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關鍵字： 唯豐魯肉飯 周花花 達人美食 美食情報 新北市美食 三重美食 銅板美食

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