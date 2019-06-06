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只賣5小時！大稻埕排隊老店　必吃大顆肉包、料滿滿四神湯

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥..

點評：簡單的美味就是傳統小吃厲害的地方！
ETtoday餓勢力

▲▼妙口四神湯肉包專賣店。（圖／周花花提供）

文、圖／周花花

說到台北迪化街大稻埕美食，我還是最愛古早味小吃；1973年開業的「妙口四神湯肉包專賣店」，至今已有46年歷史，只賣肉包、四神湯兩樣食物，生意好到每次經過都在排隊，更有外縣市的客人指名要宅配外送，小小一間路邊攤位，吃過一次就讓我愛上，馬上明白「妙口四神湯肉包專賣店」為什麼可以飄香這麼多年！

妙口四神湯、肉包專賣店
推薦指數：★★★★★　5顆星
一句短評：大稻埕迪化街必吃美食推薦，台北最愛的肉包與四神湯。

「妙口四神湯肉包專賣店」地址位在民生西路上、迪化街轉角，藏身彰化銀行騎樓下，鄰近老台北、大稻埕商圈，客人總是絡繹不絕，年貨大街時尤其熱鬧，可從捷運大橋頭站、雙連站走過來，約是步行12分鐘路程，散散步、逛逛街，放慢步調品味大同區的昔日風華。

▲▼妙口四神湯肉包專賣店。（圖／周花花提供）

營業時間只從中午12點賣到下午5點，一天僅短短五小時，沒有所謂的離峰時段，我每次經過都在排隊，內用、外帶客人都很多，說是大稻埕、迪化街必吃美食也不為過，還有許多人都是從外縣市遠道而來。

▲▼妙口四神湯肉包專賣店。（圖／周花花提供）

「妙口四神湯肉包專賣店」強調僅此一家、絕無分店，大同區雙連這帶，賣肉包、四神湯的小店很多，寧夏夜市附近就有一家名店，身為在地居民的我，從小到大吃過不少家，只能說各有各的特色，但「妙口四神湯肉包專賣店》」目前空降心中排行榜第一名。

▲▼妙口四神湯肉包專賣店。（圖／周花花提供）

「妙口四神湯肉包專賣店」菜單如下，只賣四神湯、肉包兩樣食物，60元、20元的價格相當平價，肉包分為冷凍、熱食，價錢是一樣的，口味也只有一種，多年來僅靠這味打天下，肉包買十送一，有提供全台宅配服務，大量訂購會便宜一點，可直接打電話，或是透過LINE@詢問訂購。

▲▼妙口四神湯肉包專賣店。（圖／周花花提供）

有幾張內用座位，自己找位子後，再跟服務人員點餐，但因為生意真的太好，建議還是直接排隊點餐比較快，不然店員有點忙不過來：有時會遇到包子賣完，現蒸還要等的情況，好在蒸的速度蠻快的，等個5分鐘左右就有了。

▲▼妙口四神湯肉包專賣店。（圖／周花花提供）

▲▼妙口四神湯肉包專賣店。（圖／周花花提供）

「妙口四神湯肉包專賣店」經典下午茶組合，肉包＋四神湯，一套80元，肉包子好吃到一次嗑兩顆都沒問題。

▲▼妙口四神湯肉包專賣店。（圖／周花花提供）

肉包—20元

豬肉內餡以黑胡椒、洋蔥調味，帶有淡淡甜感，吃來完全不膩，沒有一般肉包子常見的油膩感，洋蔥的使用功不可沒，加上豬肉應該用得不錯，瘦肉比例抓得比較高，我能一次連吃兩個，包子皮雖非強調使用老麵製成，但有著討喜Ｑ度，蒸得也好不會濕濕軟軟，每個小細節都有到位，真的好吃。

▲▼妙口四神湯肉包專賣店。（圖／周花花提供）

還可加點桌上甜辣醬，個人覺得順口有搭。

▲▼妙口四神湯肉包專賣店。（圖／周花花提供）

四神湯—60元

單看一碗60元的售價，可能會覺得不太平價，但裡頭幾乎半碗都是料，應該是我目前在台北喝過，用料最實在的四神湯了，蓮子、薏仁、芡實、茯苓等，熬出似蓮藕色的湯頭，香醇中藥香氣中，帶著微微酒香，甘甜可口、滋味無窮，豬腸也有處理乾淨，Ｑ度足、不會難咬，非常對得起售價，即便夏天也要在路邊喝上一碗。

▲▼妙口四神湯肉包專賣店。（圖／周花花提供）

「妙口四神湯肉包專賣店」無論包子、四神湯都非常好吃，用料實在、口味有獨特性，客人雖多，但對應客人的態度也好，真的是吃過一次就愛上的好味道，推薦給喜歡肉包、四神湯的人，對我來說絕對是大稻埕、迪化街附近的必吃美食了！

妙口四神湯、肉包專賣店

地址：台北市大同區民生西路388號
電話：0970 135 007
營業時間：週二-週日12:00–17:00 (週一公休)
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關鍵字： 妙口四神湯肉包專賣店 台北市美食 大稻埕美食 銅板美食 排隊美食 達人美食 美食情報 周花花

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