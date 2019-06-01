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記得拿號碼牌！桃園人氣古早味麵糊蛋餅　必吃招牌起司口味

點評：麵糊蛋餅才可以吃到麵皮最原始的香氣！
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店家堅持使用每日現調的麵糊製作蛋餅。

記者簡仲豪／綜合報導 （影、圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供，請勿任意翻攝以免侵權）

蛋餅是許多人的早餐首選，而蛋餅的種類也相當多變，就連包在蛋餅裡面的餡料都有很多不同的選擇！在桃園就有一間位於南門市場旁的古早味傳統麵糊蛋餅店，生意好到除了要領號碼牌之外，在網路上的評價更是高到嚇人，在地人表示「如果沒有吃過這間麵糊蛋餅，別說你吃過蛋餅！」

▲▼麵糊蛋餅。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

▲大排長龍的陣仗晚來就吃不到。

▲▼麵糊蛋餅。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

市場旁的麵糊蛋餅在網路上有極高的評價。

這間「故鄉の味」麵糊蛋餅可以說是到桃園必吃的早餐之一，與一般早餐店使用的餅皮不同，店家使用每日現調粉漿製作，吃起來的口感跟一般蛋餅不一樣，蛋餅扎實份量又大，還鋪上滿滿的青蔥；店家販售的蛋餅分為招牌和起司2種口味，皆使用加了玉米粒的麵糊製作，倒入煎鍋後，將餅皮煎至金黃色，撒上滿滿的青蔥花，光是用看的就肚子叫了起來。

喜歡吃起司的民眾千萬不能錯過起司口味，2大片起司鋪在焦脆的蛋餅上，起司會緩緩融化在蛋餅上，每一口咬下都有濃濃的起司和蔥味，非常好吃！

▲▼麵糊蛋餅。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

▲滿滿的青蔥和新鮮麵糊倒在煎鍋上香氣十足。

▲▼麵糊蛋餅。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

簡單的製作過程但吃起來卻非常美味。

▲▼麵糊蛋餅。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

起司口味是店內的超人氣首選。

古早味麵糊蛋餅厲害的地方就在於表皮鬆軟且綿密，金黃酥脆的外皮裡面還能保持鬆軟的口感，相當特別，製作過程中不斷飄出麵糊香，店家會在蛋餅起鍋時淋上特製的辣醬料，醬料和蛋餅完美地融合在一起，只能說早餐吃上一份這樣的蛋餅實在太滿足了。

▲▼麵糊蛋餅。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

蛋餅煎至表面金黃就大功告成。

▲▼麵糊蛋餅。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

淋上特製辣醬後味道更加有層次。

部落客也特別提醒想要品嚐的民眾一定要提前過去領取號碼牌，否則一旦號碼牌被領完，就只能眼睜睜看著別人代替你享受這高人氣的古早味。

▲▼麵糊蛋餅。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

▲一定要領取號碼牌才有辦法吃到的排隊美食。

故鄉味麵糊蛋餅（故鄉の味）

電話：0988-227123
店址：桃園市桃園區文化街24號

關鍵字： 桃園美食 故鄉の味麵糊蛋餅 故鄉味麵糊蛋餅 蛋餅美食 美食情報 達人美食 蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse

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