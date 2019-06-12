厚切肉塊超滿足！台南牛肉麵有3種口味　「碎番茄」酸香清爽

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩..

點評：看起來好好吃啊！

文、圖／愛比妞

台南牛肉麵還不少，不知道大家喜歡哪一家呢？之前吃過幾次北門路三段上的乖乖牛肉麵，口味上還蠻喜歡，我發現我家附近也開了一家，黑炫瘋乖乖牛肉麵怡平店！立馬去吃牛肉麵。

店址位於怡平路上，近安平國小旁，跟新南國小，金城國中同一條路，附近吃的也不少，遠遠就可以看到乖乖牛肉麵的招牌。每次看到乖乖牛肉麵就會讓我聯想到這名子好像寵物店XD對了！他們也是寵物友善店家。

主要販售牛肉麵，有紅燒湯頭、番茄湯頭、蒜香風味、另外也有牛肉乾拌麵可以選及各式小菜！餐點分量除了一般大小以外，還有加大的份量，可以選擇加麵或加肉。而且牛肉湯麵只要65元！！

乖乖碎番茄系列／招牌牛肉麵（小飽）＄120

他們家的碎番茄湯頭我超愛！！久久沒吃會想念的那種，所以二話不說就點了碎番茄牛肉麵。

番茄的酸味更加明顯，酸香十足。碎番茄系列酸味更濃厚，湯喝起來也是平順協調，喜歡這種酸酸滋味湯頭的朋友，必點！！吃起來多了一種酸香清爽的感覺，我很喜歡。

肉質鮮嫩多汁還不少塊呦～吃起來夠味好吃！！感覺肉塊裡吸附了湯汁精華在裡面，厚厚的肉塊吃起來有滿足感。

經典系列／紅燒肉肚麵（媽飽）＄160

紅燒湯頭算是牛肉麵的經典風味，這碗裡面除了吃得到牛肉塊以外，還有牛肚，就是雙拼的概念啦！牛肉口感軟嫩，滷汁味道透心，有的細軟，有的帶點纖維感的層次口感，基本的紅燒湯頭帶點番茄酸香，原味的湯頭是不會辣的呦～如果想吃點辣，可以加上辣牛油風味更加濃厚，油香伴隨肉脂香，吃起來更夠味！

限量／蒜香頂級精饌牛肉麵（小肉飽）＄205

肉肉控！！想吃多點肉可以點小肉飽。

這碗我們點了加肉，看起來肉的份量真的有差！！大概快看不到麵條了XD喜歡吃肉的朋友，會覺得超滿足～麵條口感吃起來Q彈，有點像是拉麵的感覺。

精饌牛肋條肉脂味道比較重，跟剛剛吃的口感與香氣不太一樣，湯頭上多了蒜香滋味，喝起來更濃厚，這次點了3種不同的湯頭，表現上都各有特色。

乖乖愛吃花椰菜＄35

想說來點蔬菜類，花椰菜吃起來帶點蒜香滋味，口味上還蠻清爽。

有沒有這麼愛吃牛筋＄50

牛筋，滷透順口，口感軟中帶著彈性，咬下時，回傳軟彈的口感，隨之慢慢散出滷包香氣，非常Ｑ彈耐嚼，感覺口口有著牛筋豐富的膠質。

渾厚牛肚＄50

牛肚味道有滷透，帶有特別的嚼勁口感與香氣。

特製醬料可以自由搭配，我蠻推加入牛油的，整體吃起還更加濃郁，如果第一次加，建議先少量加入。

店內環境的感覺跟一店差不多，乾淨明亮，但座位比較寬敞些，吧台上有許多可愛的公仔擺設，冷氣開放，夏天用餐起來更加舒適。

乖乖牛肉麵又多一家啦！安平區美食還不少，喜歡吃牛肉麵的朋友，可以試試囉～

黑炫瘋乖乖牛肉麵二號怡平店

電話:0905 284 909

地址:台南市安平區怡平路354號

營業時間:上午11:00 - 下午13:30 、下午17:00 - 下午20:00

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。

愛吃。愛玩。愛比妞。

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