拉拉熊粉絲出動！台南快閃櫃限定抹茶珍珠百匯、銅鑼燒萌翻

▲拉拉熊茶屋台南快閃櫃6日登場。（圖／記者陳涵茵攝，下同。）



記者陳涵茵／台南報導、攝影

可愛拉拉熊風暴席捲台南！《拉拉熊茶屋》快閃櫃已於今（6日）正式登場，拉拉熊造型的各式甜品超療癒，快閃店獨家推出限定的抹茶珍珠百匯和拉拉熊銅鑼燒，既可愛又消暑，只有這17天吃得到。

▲台南快閃限定甜品。



台南新光三越日本展正式登場，拉拉熊茶屋就位在展場的最後C區，攤位現在有日式大紅傘、長板凳和粉紅櫻花樹，拉拉熊就在和風滿點的庭園背景中野餐，粉絲可以坐在紅板凳上，邊品嚐美食邊和拉拉熊拍美照。

▲可愛的日式造景庭園。



▲邊吃邊打卡拍美照。

除了拉拉熊造型烤糰子、蛋糕外，此次快閃櫃限定商品「拉拉熊限定百匯」更是夏天必吃賞品，以抹茶蛋糕為基底，加上麥片與珍珠增添口感，上頭再疊上香濃巧克力冰淇淋與招牌三色花見糰子，最後插上一隻可愛的拉拉熊，看著就療癒。如果不喜歡吃太甜的人可以試試一樣是快閃限定的「拉拉熊銅鑼燒」，大大的拉拉熊臉烤得香酥，裡頭包著紅豆內餡，熱呼呼吃下肚超幸福。

▲抹茶蛋糕、珍珠加上巧克力冰淇淋與三色糰子螞蟻絕對會愛上。

▲經典造型蛋糕，人氣甜點抹茶起司蛋糕將在7日推出買一送一優惠。



拉拉熊茶屋Rilakkuma Chaya 台南日本展快閃櫃

地址：新光三越台南新天地 本館6F C區 文化館 (700台南市西門路一段658號6樓)

日期：2019/6/6(四)~6/23(日)

時間：週一至週日：11:00~22:00