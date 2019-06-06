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直擊／台南貨櫃公園試營運搶先看！貨櫃滑草道、卡丁車還可攀岩

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▲台南貨櫃公園。（圖／記者陳涵茵攝）

▲台南貨櫃公園正式試營運。（圖／記者陳涵茵攝，下同。）

記者陳涵茵／台南報導、攝影

大小朋友期待已久的台南貨櫃公園終於在今（6日）開放試營運，適逢端午連假前一天，貨櫃公園今日已湧進至少400位人潮，號稱兒童玩樂新天堂的貨櫃屋裡面究竟好不好玩，就帶大家一起去逛逛。

▲台南貨櫃公園。（圖／記者陳涵茵攝）

▲整個園區都是貨櫃公園董事長曾文山親自設計規劃。

佔地640坪的台南台南貨櫃公園就位在永大夜市旁，以親子主題為靈感建造而成，實際走進園區內並沒有想像中寬廣，不過小朋友都在裡頭玩瘋了！園方表示當初在建造這座公園時並無以「遊樂場」的概念來規劃，而是以教育作為出發點，希望提供小朋友們一個可以追跑跳又兼具學習的場域。

▲台南貨櫃公園。（圖／記者陳涵茵攝）

▲貨櫃間有天橋相通。

董事長曾文山先生本身是位建築師，園區全由他親自設計規劃，園內一共使用了多達40個貨櫃、耗時19個月打造，貨櫃的堆疊與裁切很講究，因此走進園區就像穿梭在貨櫃迷宮中，遊客能從天橋通往另一個貨櫃。

既然以「親子」為主題，當然少不了各種玩樂遊憩設施，董事長自己就是位爸爸，他希望能讓孩子有奔跑的空間也能有學習的空間，因此打造了各種室內外的玩樂場所與DIY空間，也將不定時提供課程與表演活動。

▲台南貨櫃公園。（圖／記者陳涵茵攝）

▲小丑表演。

其中最受歡迎的就是「貨櫃滑草坡」，以貨櫃裁切打造成草皮滑梯，大人和小孩能乘坐滑板車溜下；小小卡丁車只要50公斤以下就能乘坐，大受小朋友歡迎；透明旋轉溜滑梯直達沙坑，玩得髒兮兮一旁提供水可以清洗，樹屋可以讓小朋友盡情攀爬，年齡稍長的小朋友也可到室內攀岩場，體驗攀岩樂趣。

▲台南貨櫃公園。（圖／記者陳涵茵攝）

▲長15米的貨櫃滑草坡。

▲台南貨櫃公園。（圖／記者陳涵茵攝）

▲室內彩虹攀岩場就在貨櫃屋裡。

園方也提到貨櫃公園未來還有多項設施正在籌備當中，像是適合大人的15公尺高貨櫃攀岩牆、在貨櫃與貨櫃間高空走繩或溜所等多元活動，美食區、文創區目前則還在招商規劃當中。台南貨櫃公園採門票制，3歲以下免費入場，每日採人流控管，六月份試營運期間所有設施都是免費體驗。

▲台南貨櫃公園。（圖／記者陳涵茵攝）

▲6月試營運期間遊客買門票進入後所有設施都免費體驗。

地址：台南市永康區大同街705號
時間：早上11點至晚上9點
費用：全票150元；台南市民、學生可享優惠票120元；3至12歲與65歲以上長者；3歲以下免費，身心障礙者可享門票100元。

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