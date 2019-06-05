台南新設施7米高衝進球池裡　「光雕瀑布溜滑梯」五歲以下免費

▲十鼓文創園區新設施光雕瀑布溜滑梯 。（圖／十鼓文創園區提供， 下同。）



記者陳涵茵／綜合報導

十鼓文創又多了新設施！由百年製糖工廠改造而成的十鼓文創園區，每年都會推出新玩意，繼刺激破表的晶糖自由落體、高空盪鞦韆與最新的垂降蜘蛛人外，今夏針對小朋友推出了7米高幼兒瀑布滑梯，五歲以下通通免費，爸媽暑假又多了一個放風小孩好去處。

▲7米高的瀑布溜滑梯 。

這座7米高的幼兒瀑布滑梯就置身在彩繪森林裡，十鼓文創副總經理楊有文表示，2018年底園區就開始特別規劃設計適用於2到5歲小朋友的幼兒體驗館，幼兒體驗館試營運後一家大小到十鼓都能玩得盡興。

▲溜滑梯直接衝進球池裡 。



幼兒體驗館內有許多小小孩可以玩樂的體適能設施，像是天空之城、旋轉滑梯、獨木橋、空中吊橋、平衡擺盪、跳跳床等設施，而最新的瀑布滑梯則可讓小朋友從7米高的溜滑梯滑入球池中，激起的藍白遊戲讓小朋友開心不已。館內每時段可容納35位小朋友進行體驗，每次20分鐘可重複排隊，家長則可於另個遊戲區陪同。

時間：

地址：台南市仁德區文華路二段326號

平日（週一至週五）每日13：10～16：50；週末假日（週六、週日）每日10：30～11：50、13：10～17：20

開放限制：僅提供110公分以下，2～5歲幼童進行體驗。