馬卡龍粉咖啡杯、旋轉木馬　淡水「粉紅遊樂園」夢幻登場

▲淡水粉紅樂園6月登場。（圖／淡水福容大飯店提供，下同。）



旅遊中心／綜合報導

粉紅樂園來到北台灣啦！去年台中的粉紅樂園沒有朝聖到，今年夏天就出發淡水，粉紅夏日遊樂園夢幻從6月1日正式登場，就位在淡水漁人碼頭，粉紅咖啡杯、粉紅旋轉木馬不僅好玩還很好拍。

▲粉紅旋轉咖啡杯。



粉紅夏日遊樂園是全新的網美打卡點，從入口處就有一座巨型愛心「愛在淡水」，園區內共有6項遊樂設施，夢幻旋轉木馬、粉嫩蛋糕小火車、戀愛咖啡杯、夢想噴射機、幸福熱氣球、可愛海盜船等全部都是馬卡龍粉色，粉白色系樂園讓人少女心一次噴發。

▲巨大雙心拱門。



粉紅夏日遊樂園將從6月份一路開放至9月底，整個暑假都能在粉紅泡泡中度過，收費方式為每點100元，每項設施以點收費，另外，端午連假期間，從6月7日下午2點前100位穿粉紅色上衣入園，可免費體驗一項設施。

▲粉紅夏日遊樂園將持續至9月底。



粉紅夏日遊樂園

日期：6/1-9/30

時間：每日下午3點至晚上9點（假日延長至晚上10點）

收費：每人1點（1點100元、5點套票300元、20點套票900元）

＊淡水福容飯店推出仲夏暢遊淡水新樂園一日遊

收費方式：1199元（使用方式：每人每次1點）

內容：粉紅遊樂園5點＋兒童賽車館3點＋VR虛擬實境體驗館5點，贈送景觀泳池免費入場一位。