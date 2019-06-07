端午連假去台灣觀光小鎮走一趟！台灣觀光小鎮漫遊10玩法

點評：連假有地方去了！！！

文、圖／Tripbaa

交通部觀光局將2019年定為「小鎮漫遊年」，與各縣市政府聯合推出「台灣40經典／客庄／慢城小鎮」，以刺激國際市場、創造地方經濟、帶動小鎮深度旅遊發展，也讓各地旅人透過小鎮漫遊深入認識台灣的人文歷史、美味料理、感受台灣特有的人情味，現在就跟小編一起趁著端午假期來去玩吧！

端午連假來去台灣小鎮玩！

台灣觀光小鎮漫遊玩法#1

台北坪林品茶

隱藏在都市裡的山中茶城－坪林，因絕佳的土質環境及茶農優質的製茶技術而以文山包種茶聞名於台！這個其純樸的茶鄉文化與山城之美也讓坪林享有台北後花園的美名。遠離城市，來到這個小鎮漫遊品嘗一杯好茶，還能在坪林南山觀賞日出、走訪茶業博物館、農家茶園、體驗製茶及其它手作茶製品，了解台灣的茶文化，在難得的端午連假來趟深度旅遊吧！

台灣觀光小鎮漫遊玩法#2

千島湖×深坑老街

▲台灣觀光小鎮漫遊玩法-千島湖。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）



除了品嘗好茶外，坪林也是北勢溪的水源地，因而孕育出豐富的生態資源。最近爆紅的千島湖也在附近，沿著永安景觀步道漫步於中，欣賞那山巒與碧湖交錯的美景，感受那悠閒愜意。下山後還能到深坑老街走走，品嘗各式茶葉製品：茶油麵線、饅頭、冰棒及台灣獨有的深坑臭豆腐，別具一番風味！端午連假若想來個寧靜放鬆的小旅行，坪林小鎮應該會是端午連假還不錯的選擇！

台灣觀光小鎮漫遊玩法#3

台中東勢

客家人在東勢發展已逾200餘年，其中東勢的客家文化園區由東勢火車站改建而成，園區內展出了各種客家相關文物並時常推出親子DIY活動，讓我們的孩子有機會了解不同的台灣文化。

附近的東豐綠廊更是台灣第一條由廢棄鐵道改建而成的自行車專用道，沿途風光明媚、景色宜人，宛如一條「綠色的大甲溪」，更成了東勢觀光的新地標，端午連假若想帶孩子到戶外走走不如就到台中東勢吧！

台灣觀光小鎮漫遊玩法#4

台中東勢宇勝農場

東勢除了有客家文化之外，還有比你想像中更好玩的隱藏玩法，更是親近大自然的好去處，現在大部分的人都在都市長大，很少有機會親近大自然，甚至沒見過像是蚱蜢、獨角仙等昆蟲動物，那麼來宇勝農場就對了！

端午連假的夏季正是觀賞獨角仙的最佳季節，跟著導覽員一同在大樹下發掘、了解其生長生態。除此之外宇勝農場還有個梨園，每年6至8月正是高接梨的盛產期，在這裡你可以親自體驗如何摘水梨、現採現吃，香甜口感令人難忘，而且果園還提供果樹認養，讓你不只在端午連假能夠來到這裡，平常也能利用放假空檔來這個小鎮當個城市農夫呢！

台灣觀光小鎮漫遊玩法#5

彰化鹿港老街手作旅行

▲台灣觀光小鎮漫遊玩法-彰化鹿港天后宮。（圖／Pixabay）



彰化鹿港為臺灣歷史傳統文化的重要發源地，從鹿港當地的信仰中心－鹿港天后宮出發走入鹿港老街，其中內的合德堂、三槐挺秀、半邊井等皆為老街內的著名古蹟景點，奧妙的內部格局和舊式的外觀耐人尋味。除此之外老街內還有許多道地美食、DIY手作館、民俗藝品店等，讓你如同進入時光隧道般既能體驗民俗文化，還能了解老街上每一個背後蘊含的歷史故事。

▲台灣觀光小鎮漫遊玩法-彰化廟宇體驗遊。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

每逢端午連假，彰化當地的天后宮和不少廟宇也都有舉辦「鹿港慶端陽系列活動」，除了傳統的龍舟競賽外，賽前所舉行的龍王祭等活動，更為鹿港的獨特文化，內容充滿傳統與創新，展現鹿港的傳承與活力，若有機會不妨一同來參與，感受與了解台灣觀光小鎮的傳統文化。

台灣觀光小鎮漫遊玩法#6

彰化民權市場

▲台灣觀光小鎮漫遊玩法-彰化紅龜粿DIY。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）



端午連假來到鹿港老街，還有個在地市場－民權市場一定要去，在這裡你可以深入了解彰化的飲食文化及歷史發展、品嘗道地彰化三寶：肉圓、爌肉飯、貓鼠麵，還能到百年糕餅店體驗手作紅龜粿、糕餅，用味覺去探索這裡飲食的奧秘。

▲台灣觀光小鎮漫遊玩法-彰化盆栽DIY。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）



在民權市場內還有間擁有40年歷史的中藥行－友發蔘藥行，老闆不但是位經營中藥行數十年的老醫師，還在店內傳授中藥材的基本知識，及DIY手作體驗，讓我們有機會了解到其中藥背後的歷史發展及奧妙。其它像是手作的麵條、手工燈籠、手捏陶藝、手作盆栽以及手沖咖啡也都能在這個台灣觀光小鎮體驗到哦！

除了一系列的手作體驗外，端午連假來到彰化也別忘了順道去八卦山走走，收起手機走向大自然，透過彰化八卦山了解台灣生態的多樣性，更有機會近距離觀察到灰面鵟鷹、螢火蟲、鍬形蟲及數十種不同的樹種呢！

台灣觀光小鎮漫遊玩法#7

嘉義檜木之旅

▲台灣觀光小鎮漫遊玩法-水山巨木。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

嘉義是阿里山森林鐵路的入口門戶，北門驛車站的檜木建築古色古香，昔日的宿舍改建成為檜意森活村，也成了今日的人氣景點，沿著鐵路探索其阿里山森林園區的林木火車歷史。除了嘉義阿里山外，城隍廟、獄政博物館也是嘉義東區必看的國家古蹟之一，另外在百年東市場裡更有傳承三代以上了老味道：袁家排骨酥、王家祖傳牛雜湯、媽祖廟麵茶挫冰等在街頭巷尾飄香，是你來到嘉義絕不能錯過的手工好滋味。

台灣觀光小鎮漫遊玩法#8

嘉義梅山太平雲梯

▲台灣觀光小鎮漫遊玩法-嘉義太平雲梯。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）



端午連假來到嘉義梅山，絕不能錯過全台的最長的景觀吊橋－嘉義太平雲梯，全長281公尺，海拔1000公尺高。端午連假的初夏，漫步在雲梯之中享受涼風，山中景象有時清澈林木蔥鬱、有時雲霧繚繞，可說是風光明媚呢！

除此之外還能到一旁的太平老街品嘗當地居民自產自銷的蔬果，味道相當天然。在梅山老街中，更有三個代表性的歷史建築物，王勇古厝、陸榮商店、資泰百貨，讓我們能深度了解台灣早期的山區發展。阿里山不只有高山茶，阿里山咖啡的獨特風味也非常值得品嘗，坐在老街的咖啡廳裡享用不一樣的高山咖啡吧！

台灣觀光小鎮漫遊玩法#9

台東成功

▲台灣觀光小鎮漫遊玩法-台東部落。（圖／雅比斯國際創意策略股份有限公司）



擁有全台最壯麗的海岸景觀，東臨太平洋有豐沛的海洋資源，西依海岸山脈有豐富的生態資源，轄內以自然景觀「石雨傘」、「三仙台」「彩虹瀑布」等景點聞名。除了生態資源外，原住民部落的豐年祭、成功鎮旗魚季、臍橙節等特有的人文活動也是這個小鎮上的一大特色！端午連假來到台東不妨靜下來深入了解其獨特的人文文化，享用道地的原住民料理、還有機會跟著當地人一同做起生態保育喔！

台灣觀光小鎮漫遊玩法#10

台東綠島

▲綠島生態旅遊體驗-烤柴魚。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）



綠島是台灣九座國家公園之一，其四面環海的地理位置，終年不斷的北赤道洋流及黑潮暖流為綠島帶來了豐富的海洋資源及珍貴的珊瑚礁棲息環境。端午連假來到這裡綠島體驗半農半漁的當地生活，跟著當地人學習製作煙仔魚、花生豆腐等獨特的綠島食品。

傍晚時分還能到潮間帶欣賞各種海底生物：椰子蟹、寄居蟹、海星、陸蟹，夜晚還能出海海釣，那滿載而歸的心情必定能成為你端午連假的難忘回憶喔！

以上10種路線是小編精選的適合端午連假的深度台灣觀光小鎮漫遊玩法，是不是也讓你對台灣深度旅遊有更了解了呢？今年夏天，趁著難得的端午節假期，約約家人、朋友一同出遊，來趟好玩又深度的台灣觀小鎮漫遊吧！