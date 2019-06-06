搭熱氣球升空看稻浪！6至8月全台必玩3大熱氣球嘉年華

▲2019台灣國際熱氣球嘉年華將有40顆來自世界各地的造型熱氣球。（圖／台東縣政府提供）

旅遊中心／綜合報導

初夏到來，每年這個時節，在全台多個地區就可以看到繽紛又造型可愛的熱氣球緩緩升空。從6月初起至8月中旬為止，全台就有3個一定要去的熱氣球嘉年華活動，不僅有熱氣球光雕秀，還可以搭上熱氣球升空飛翔，想要一圓搭熱氣球夢的你可不要錯過！

▲桃園石門熱氣球嘉年華。（圖／取自愛ㄑ桃臉書專頁)

1.桃園 石門熱氣球嘉年華

一年一度的桃園石門熱氣球嘉年華又來了，即將於6月15日至6月23日登場，想體驗熱氣球繫留的朋友不用再跑台東，在桃園也能好好玩。雖然這次活動只有9天，但今年將加碼推出小小兵與章魚造型熱氣球，而且假日晚間還有光雕噴火秀。

只有9天的石門熱氣球嘉年華升空體驗(繫留)以網路預約方式報名為主，每天上下午各一場，每場限量100名，6月10日早上10:30開放6月15日至18日的預約，6月17日開放6月18日至23日的預約。兒童身高110公分以上才能搭乘，國小以下學童須由成人家屬陪同才能搭乘。

▲宜蘭版伯朗大道辦熱氣球嘉年華。（圖／翻攝自幸福冬山臉書專頁）

2.宜蘭 冬山熱氣球嘉年華

搶先台東，宜蘭版熱氣球嘉年華即將於6月8日正式登場！位於冬山鄉的三奇稻田區有宜蘭版伯朗大道美稱，為了增加觀光亮點，繼2018年首度舉辦熱氣球活動大受好評後，今年也繼續舉辦，從6月8日起，旅客就可以乘坐熱氣球升空俯瞰金黃稻浪。

▲宜蘭版伯朗大道辦熱氣球嘉年華讓旅客從高空看稻浪。（圖／翻攝自幸福冬山臉書專頁）

位於冬山鄉的三奇稻田區有宜蘭版伯朗大道美稱，廣闊的田園風光加上完全沒有遮蔽物，每到接近收割時期，黃澄澄的稻海就成為宜蘭最美風景。今年冬山鄉公所除了從5月1日起提供高達6.5公尺的觀景台讓遊客能登高拍照外，在6月8日、9日、15日、16日4天期間，推出熱氣球嘉年華活動，旅客除了可以捕捉熱氣球在稻田間緩緩升空的美麗畫面，更能親自乘坐升空，俯瞰金黃色稻田在腳下拍打一波又一波稻浪。

為了方便民眾前往，主辦單位在活動4天提供免費接駁車服務，旅客只要搭火車至冬山車站下車，出站後往左手邊公車候車亭等待冬瓜寶寶接駁車，之後在奉尊宮下車後步行至會場即可。

▲2019台灣國際熱氣球嘉年華將在6/29登場。（圖／台東縣政府提供）

3.台東 台灣國際熱氣球嘉年華

今年邁入第9屆的台灣國際熱氣球嘉年華將於29日登場，今年主辦單位規劃9大活動，包括：熱氣球繫留體驗、熱氣球自由飛、造型球展演、 熱氣球遊樂園、熱氣球愛情主題日、熱氣球野餐日、熱氣球星空咖啡廳及最美星空音樂會等，將鹿野高台打造成熱氣球派對，帶給旅客不同的視覺感受。

▲暑假就來台灣國際熱氣球嘉年華吧。（圖／台東縣政府提供）

最受矚目的熱氣球光雕音樂會今年共有9場演出，包括首次前往綠島，進行一場結合夏夜銀河星空與夢想起飛的熱氣球光雕音樂會，同時首次到大武鄉的大武海濱公園，在廣闊的海天一線間迎接太平洋曙光；在8月16日當天，台東縣政府更追加一場光雕音樂會在台東市區體育場，讓旅客在熱氣球嘉年華結束後，在市區還能再次感受熱氣球光雕的魅力。

在造型熱氣球展演方面，今年將有40顆來自世界各地的熱氣球現身台灣國際熱氣球嘉年華，包括最受小朋友歡迎的海綿寶寶、彼得鸚鵡海盜、日本惠比壽、三隻小蜜蜂、啄木鳥伍迪，還有非常逗趣的潑水企鵝與帕逗企鵝雙組合將在鹿野高台齊聚一堂各展英姿。