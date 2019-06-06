ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

芒果玫瑰花瓣超美！高雄無敵夢幻雪花冰　珍珠、白玉免費加

虎麗笑嗨嗨 虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式..

點評：玫瑰瓣形狀的水果雪花冰超夢幻！
ETtoday餓勢力

▲▼業月堂。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

文、圖／虎麗笑嗨嗨

葉月堂手作リ雪花冰專売店 第二間在左營好市多附近的富民路開幕了！文青復古風格的裝潢很好拍，一樣有超級無敵美的玫瑰花形雪花冰，夏季必吃芒果咬咬和芒果火花，新鮮水果切成厚片擺盤，還可以免費選擇珍珠、白玉、蜂蜜桂花凍享受豐富咀嚼感。雪花冰基底是芒果口味，吃起來酸酸甜甜的很清爽，加上飽滿多汁的芒果特別涮嘴，一口雪花冰、一口芒果，再配著軟Q珍珠吃完好飽足。

如果喜歡更爽口不甜的滋味，推薦甜度很低的火龍果，果肉咬起來卡滋卡滋的，搭配微甜白玉剛剛好，還有超冰涼的芒果雪花冰，完全大消暑！店裡還有多種雪花冰品，下次想要試試提拉米蘇和濃郁黑胡麻。

▲▼業月堂。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲葉月堂經典必吃的兩朵花冰品，擺盤真的超美！

▲▼業月堂。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲雪花冰都會附一杯熱茶，可以暖胃解膩。

▲▼業月堂。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲芒果咬咬180元＋珍珠

夏天就是要吃芒果，黃色的芒果花朵很療癒，加上芒果雪花冰非常清香消暑，還可以免費選擇搭配咬咬系的珍珠、白玉或蜂蜜桂花凍，這款虎麗點了珍珠，雙重的甜甜滋味頗match。

▲▼業月堂。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲芒果花份量給得很有誠意。

▲▼業月堂。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼業月堂。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲享用時可以將珍珠倒入芒果咬咬雪花冰中，Q彈嚼勁包覆一層雪花冰，相當有滿足感。

▲▼業月堂。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲新鮮芒果切片有點厚度，入口飽滿多汁又香甜，還有微酸甜滋味頗有層次。

▲▼業月堂。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲粉嫩黃色又綿密的現刨芒果雪花冰，入口瞬間化開充滿香甜滋味。

▲▼業月堂。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲芒果火花180元＋白玉

芒果雪花冰加上超美的火龍果花瓣，是相當清涼消暑的組合，夏季推薦必嚐！火龍果甜度很低，配著微酸甜的芒果雪花冰比較不膩口，蠻適合想吃冰又怕甜的吃貨，這款選擇搭配軟Q白玉也很不錯。

▲▼業月堂。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼業月堂。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲白玉非常軟Q，帶點微微甜度很美味，搭配芒果雪花融合兩種風味更涮嘴。

▲▼業月堂。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼業月堂。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲火龍果吃起來軟嫩帶有卡滋卡滋咬感，甜度很低，配著芒果雪花冰品嚐剛剛好，還有白玉增添咬感。

▲▼業月堂。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

菜單MENU

▲▼業月堂。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼業月堂。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼業月堂。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲用餐完畢請自行將餐盤放至回收區。

用餐空間

▲▼業月堂。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲1樓用餐空間。

▲▼業月堂。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲2樓用餐空間。

▲▼業月堂。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲葉月堂富民店有點文青復古風，還有摩艾石像。

▲▼業月堂。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲葉月堂富民店外觀。

▲▼業月堂。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

葉月堂 手作リ雪花冰專売店 富民店

地址：高雄市左營區富民路18號
營業時間：週一至週日 13:00-21:30
電話：07-5507020
 葉月堂 手作リ雪花冰專売店 富民店／FB粉絲團

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
部落格粉絲團Instagram

關鍵字： 葉月堂手作リ雪花冰專売店 高雄美食 達人美食 美食情報 虎麗笑嗨嗨

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

鮮魚味增湯免費喝！台南霸氣日式料理　必點波士頓龍蝦武士丼

影／高雄飄香30年早午餐！必吃大骨湯鍋燒意麵、卡滋卡滋金黃薯餅

奶控必喝！手炒黑糖＋珍珠超涮嘴　還有「隱藏版彩色漸層」

10粒只要50元！高雄現煎金黃微酥水煎餃　沾蔥辣醬油更過癮

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

宜蘭高空酒吧賞百萬夜景、蘭陽平原

終於！台南貨櫃公園6月6日試營運

在地人最愛！台中蒸餃8顆只要40元

台中貨櫃燒肉店用摩天輪裝肉超浮誇

托運行李千萬不要做這「10件事」！

身分證U、5、1、6　秧悅千禧住1送1

特搜北台灣13個必去的絕美海景秘境

台灣潛水景點與八大疑問全解惑！

超可愛的泡澡小豬讓人捨不得吃

6至8月全台必玩3大熱氣球嘉年華

熱門行程

最新新聞更多

倫敦自由行必備通行證！逛景點門票費省..

5招狂砍熱量...端午抗肥這樣吃

高雄夢幻雪花冰芒果玫瑰花瓣超美！

景福宮逛小巷遇見幸福美味！

龜山銅板價吐司必吃招牌肉蛋！

唯一合法戲水區「宇內溪」開放！

超可愛的泡澡小豬讓人捨不得吃

6至8月全台必玩3大熱氣球嘉年華

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366