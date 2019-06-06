芒果玫瑰花瓣超美！高雄無敵夢幻雪花冰　珍珠、白玉免費加

點評：玫瑰瓣形狀的水果雪花冰超夢幻！

文、圖／虎麗笑嗨嗨

葉月堂手作リ雪花冰專売店 第二間在左營好市多附近的富民路開幕了！文青復古風格的裝潢很好拍，一樣有超級無敵美的玫瑰花形雪花冰，夏季必吃芒果咬咬和芒果火花，新鮮水果切成厚片擺盤，還可以免費選擇珍珠、白玉、蜂蜜桂花凍享受豐富咀嚼感。雪花冰基底是芒果口味，吃起來酸酸甜甜的很清爽，加上飽滿多汁的芒果特別涮嘴，一口雪花冰、一口芒果，再配著軟Q珍珠吃完好飽足。

如果喜歡更爽口不甜的滋味，推薦甜度很低的火龍果，果肉咬起來卡滋卡滋的，搭配微甜白玉剛剛好，還有超冰涼的芒果雪花冰，完全大消暑！店裡還有多種雪花冰品，下次想要試試提拉米蘇和濃郁黑胡麻。

▲葉月堂經典必吃的兩朵花冰品，擺盤真的超美！

▲雪花冰都會附一杯熱茶，可以暖胃解膩。

▲芒果咬咬180元＋珍珠

夏天就是要吃芒果，黃色的芒果花朵很療癒，加上芒果雪花冰非常清香消暑，還可以免費選擇搭配咬咬系的珍珠、白玉或蜂蜜桂花凍，這款虎麗點了珍珠，雙重的甜甜滋味頗match。

▲芒果花份量給得很有誠意。

▲享用時可以將珍珠倒入芒果咬咬雪花冰中，Q彈嚼勁包覆一層雪花冰，相當有滿足感。

▲新鮮芒果切片有點厚度，入口飽滿多汁又香甜，還有微酸甜滋味頗有層次。

▲粉嫩黃色又綿密的現刨芒果雪花冰，入口瞬間化開充滿香甜滋味。

▲芒果火花180元＋白玉



芒果雪花冰加上超美的火龍果花瓣，是相當清涼消暑的組合，夏季推薦必嚐！火龍果甜度很低，配著微酸甜的芒果雪花冰比較不膩口，蠻適合想吃冰又怕甜的吃貨，這款選擇搭配軟Q白玉也很不錯。

▲白玉非常軟Q，帶點微微甜度很美味，搭配芒果雪花融合兩種風味更涮嘴。

▲火龍果吃起來軟嫩帶有卡滋卡滋咬感，甜度很低，配著芒果雪花冰品嚐剛剛好，還有白玉增添咬感。

菜單MENU

▲用餐完畢請自行將餐盤放至回收區。

用餐空間

▲1樓用餐空間。

▲2樓用餐空間。

▲葉月堂富民店有點文青復古風，還有摩艾石像。

▲葉月堂富民店外觀。

葉月堂 手作リ雪花冰專売店 富民店

地址：高雄市左營區富民路18號

營業時間：週一至週日 13:00-21:30

電話：07-5507020

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虎麗笑嗨嗨

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