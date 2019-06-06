招牌肉蛋香酥有肉汁！龜山銅板價吐司店　鹹的、甜的通通有

點評：不用跑到新竹吃了！！！

文、圖／Viviyu旅遊美食世界

鐵三角吐司專賣也到林口開店了！現在想吃鐵三角吐司不用到新竹，在林口長庚醫院對面的巷弄內就能吃到，而且附近還有消費滿額就能外送的服務，有鹹甜食吐司選擇，價格也經濟實惠的銅板價，卡士達水果也會因應季節不同而推出不同水果選擇，像是冬天有草莓、夏天有芒果系列，是不是很棒！

林口店是目前全桃園第一家分店，在林口長庚醫院對面巷弄內，附近也有付費停車場，交通算方便。

吐司系列有分為柔軟吐司和夯烤吐司兩種，另有鹹、甜食選擇，想吃蛋餅也有，柔軟吐司還有禮盒裝盛，如果訂來當會議用餐點也很美觀好看。

店內的用餐座位不多，幸好我是在一開始營業就來報到，窗邊座位區還貼心的設置了插座，方便現代人常需要3C產品時可以充電。

有不少人會事先電話預訂，這樣就減少了等待的時間，而且附近訂購還能外送，對上班族來說是一大福音。

招牌肉蛋吐司＄55

看到menu上有推薦這款招牌肉蛋吐司，有加入生菜，吐司有去邊且烤過，比較特別的應該是肉排是有加粉炸過，吃起來比較香酥的口感，也有肉汁的感覺，我蠻喜歡的，不愧是店內的招牌鹹食。

芋頭＄45

芋頭控如我，雖然我也很想試試紅豆麻糬，也很想試試水果卡士達，我內心還是想吃芋頭，所以還是點了芋頭吐司...一入口，我真的是在內心裡叫著：「媽呀～怎麼這麼柔軟！」，這是什麼吐司呀…真的是超好吃的，完全是我的菜，芋頭又綿又軟，吐司也去邊只剩下中間柔軟的部份，真的是有新鮮的吐司才可以這麼軟，好好吃呀～

芋泥吃起來也不會太甜膩，很順口的香氣，中間的芋泥夾層給的也很大器，旁邊也有芋泥，吃到最後一口都能咬的到，我個人覺得很美味，是芋頭控會喜歡的菜～其實我還另外點了杯紅茶，但喝起來就比較普通，完全忘了要拍照這回事，來鐵三角就乖乖點吐司，價格也很平實，還會想再訪試試其他口味的吐司。

鐵三角吐司專賣-林口店



地址：桃園市龜山區文化一路10巷41弄8號

電話：0933-511 806

營業時間：AM9:00-PM19:00

FB：https://www.facebook.com/iron.triangle.toast.linkou/

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