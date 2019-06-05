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慶端午！辻利茶舗推出「初夏抹茶特調」　搭配抹茶霜淇淋超消暑

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▲▼ 辻利茶舗。（圖／辻利茶舗）

▲辻利在百貨門市推出「初夏抹茶特調飲」。（圖／辻利茶舗提供，下同）

旅遊中心／綜合報導

梅雨季過後天空放晴，端午節到來，同時也是炎熱夏日的到來。此時是台灣茶飲市場的年度旺季，除了近年咖啡品牌星巴克推出茶瓦納搶攻市場外，便利商店也不斷推出吧檯手沖茶飲或新鮮屋等包裝茶飲，其中來自日本的抹茶專賣店「辻利茶舗」來台9年，持續開發符合品牌風格，也融入台灣消費者喜愛元素的創新抹茶飲。

此次，辻利在自家百貨門市推出「初夏抹茶特調飲（冰，140元）」，同樣使用現刷抹茶，但特地使用頂級蘋果汁刷茶，將濃郁茶香巧妙融合蘋果的甘甜風味，散發出清爽氣息，也選用蜜柑、鳳梨等水果添加，增添其豐富口感，整杯喝下來滿足又消暑。

▲▼ 辻利茶舗。（圖／辻利茶舗）

6/7端午節當天凡點購初夏抹茶特調，都可享飲品第2杯現折55元優惠。6/8-6/9凡點購初夏抹茶特調搭配辻利霜淇淋，即可享組合價88折優惠，日系抹茶霜淇淋富含空氣感，入口即化，茶香瞬間散發，再喝口酸甜初夏抹茶特調，最佳沁涼組合。

最後，抹茶控心中最愛的「柚子御抹茶（冰，140元）」，品牌開幕至今與日本同步販賣，冷抹茶配上來自於日本九州大分縣農會所製作的高級柚子蜜，百分百純天然，專屬日本夏季的道地抹茶品味方式，端午節不妨搭配粽子保證去油解膩，現在只要集滿TSUJIRI POINT五點即可享99元加價購，集滿十五點即可免費兌換1杯。

關鍵字： 台北美食 辻利茶舗 抹茶 端午

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