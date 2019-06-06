倫敦自由行必備通行證！逛西敏寺、溫莎城堡等熱門景點門票費省一半

▲倫敦通行證可免費參觀倫敦塔橋。（圖／記者黃凱翊攝）

文／凱莉給點力

到倫敦自由行，我會強力推薦一定要購買的一張票券叫做London Pass（倫敦通行證），這張票可以省下非常多的門票與交通費，讓你可以進入許多熱門景點還能省下錢去血拼。

London Pass分成很多版本，從一天、兩天、三天一直到十天等不同天數的版本可以選擇，大家可以視自己的旅遊天數來購買，當然不同天數的Pass價格也會不一樣，同時也有成人與兒童版本，兒童的多半比成人還要少20鎊（約新台幣800元），詳細價格可以參考官網價格，有時還能在特定的日子拿到促銷價。

▲倫敦通行證依照不同天數有不同的價格，同時還分成成人與兒童版。（圖／翻攝自官網）

我所買的是一日卡＋牡蠣卡（在倫敦必備的交通卡，類似台灣悠遊卡）的優惠方案，當時買到的價格是84鎊（約新台幣3360元），剛看官網又漲價了，光是兩日卡就要75英鎊，大家如果預計旅行的日期還有一段時間的話，可以多多觀望價格後再下手。

為什麼說London Pass必買呢？他可以進入倫敦80多個以上的熱門景點，其中許多知名景點像是西敏寺、溫莎城堡、倫敦塔橋等都只要出示這張卡就能進入，就連泰晤士河郵船也都可以免費搭乘。在指定日期內你跑的景點越多，就越划算！

舉例來說：

若是在使用London Pass的一天內參觀

西敏寺（門票22英鎊）

倫敦塔（門票26.8英鎊）

倫敦塔橋（門票9.8英鎊）

泰晤士河遊船（門票18.75英鎊）

倫敦一日觀光巴士（門票34英鎊）

倫敦摘星塔觀景台（門票32英鎊）

溫莎城堡（門票22.5英鎊）

光是這些景點的門票費一人就需要花到165.85英鎊，而使用London Pass就等於省下了81.85英鎊（約新台幣3274元），相當於省下了一半的費用！

▲▼使用LondonPass後，參觀西敏寺(上圖)或坐泰晤士河觀光船(下圖)，都無須再付門票費。（圖／記者黃凱翊攝）

▼想上倫敦塔橋看風景的話，使用London Pass還可快速通關。（圖／記者黃凱翊攝）

London Pass可以事先在網路上預約，到倫敦後再到柯芬園附近的Central London領取，或是選擇下載London Pass的App就可使用，不過若是跟我一樣同時有購買牡蠣卡的遊客，因牡蠣卡必須是實體卡片，就只能選擇現場領取了。領取時會附上一本小手冊，裡面寫了所有可以有優惠的景點與餐廳簡介，可說是懶得做功課的旅人的最佳夥伴了。

London Pass官網點這裡

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