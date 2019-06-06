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唐點小聚下一個熱門打卡美食　超可愛的泡澡小豬讓人捨不得吃

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▲唐點小聚。（圖／記者黃士原攝）
▲ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ晃動的得意小豬奶酪特別吸晴。

記者黃士原／台北報導、攝影

新派中菜風潮的「唐點小聚」終於開出第二家店了，6月7日正式進駐美麗華百樂園5樓全新「FOOD TALK」區域，並且推出美麗華店限定的鳥籠組午茶甜點。不過，在展示的菜色與點心中，ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ晃動的得意小豬奶酪特別吸晴，躺在黑白淡奶之中就像正在泡澡，超可愛的模樣讓人捨不得吃。

屬於招牌視覺系甜品的「得意小豬奶酪」，透過點心師傅於不同時間倒入奶酪，層疊堆砌出粉色得意小豬外型，稍微動它或搖它就會ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的晃動，非常療癒，也讓人捨不得吃下它，最後再倒入香港黑白淡奶就像是在泡澡，勢必成為這次新菜單中的最吸引人的甜品。

▲唐點小聚。（圖／記者黃士原攝）
▲冰鎮咕嚕肉。

▲唐點小聚。（圖／記者黃士原攝）
▲烤肥牛叉燒。

夏季食慾不振，清爽料理仍然無法引起食慾嗎？唐點小聚為了喚起饕客的夏季食慾，特別推出風味偏厚重的料理，像是以番茄與花蓮酸菜為湯頭，魚肉吃起來口感爽口嫩滑的老罈酸菜魚，或是麻辣帶勁的麻辣小籠包，甚至是顛覆傳統粵菜的叉燒，改以Prime等級牛小排先醃再烤的烤肥牛叉燒，搭配甜菜根調色的紅粉胭脂飯。

此外，唐點小聚也將傳統涼菜添入不同元素，像是冰鎮咕嚕肉就是伴隨著乾冰登場，以及外觀吸引目光，而口感外涼內熱、先脆後嫩。

▲唐點小聚。（圖／記者黃士原攝）
▲午茶鳥籠組甜點。

至於美麗華店限定的午茶鳥籠組甜點，是把港式點心與英式午茶結合，以仿鳥籠為容器裝盛了鹹甜點心共5款，分別以台灣西瓜打製純西瓜汁做成的西瓜外型凍糕，以台灣季節水果製作而成的椰香芒卷，將奶酪添入抹茶風味的田園盆栽、香酥濃郁的葡式蛋撻、經典的松露香菇包。

▲唐點小聚。（圖／記者黃士原攝）
▲黑磚脆豆腐。

關鍵字： 美食情報 唐點小聚

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