螃蟹控全面開吃　珍寶6/10-6/20推限量999元活沙公料理



▲花雕蛋白蒸沙公，嚐鮮價999元。(圖／珍寶海鮮提供)



記者黃士原／台北報導

看準時下都會小資族商機，來自新加坡的珍寶海鮮今夏再推出適合1~3人品嚐的600公克沙公料理，定價1480元，讓愛蟹一族品嚐美蟹不必擔心傷荷包，而6月10日~6月20日新上市首10日更祭出平日限定嚐鮮價999元，每日限量10組，辣椒螃蟹、黑胡椒蟹、金沙螃蟹等十種螃蟹料理任你挑。

2019年開春為搶攻國人聚餐商機，珍寶海鮮祭出的3~6人超值平日套餐，每人只要550元或990元，就能吃到30年經典菜色與年度必吃新菜。珍寶今夏再推出2人平日套餐，同樣有精選美味套餐（每人550元）與樂享鮮蟹套餐（每人990元）兩種選擇，前者可品嚐到經典荔茸鮮干貝、麥片蝦球等五道料理及甜點飲料，後者則讓蟹粉們能輕鬆以每人不到千元的價格大啖600公克進口活沙公料理，並提供四種活蟹料理選擇，包括：新加坡珍寶獲獎辣椒螃蟹、黑胡椒蟹螃蟹、白胡椒螃蟹、花雕蛋白蒸螃蟹。





▲珍寶海鮮2人樂享鮮蟹平日套餐，每人990元。(圖／珍寶海鮮提供)

為了讓更多台灣顧客都能品嚐進口沙公的美味，珍寶除了開店以來提供的800公克以上大沙公外，今夏也特別引進600公克大小的沙公規格，1人獨享或2到3人分享皆宜，烹調口味除了招牌辣椒螃蟹和黑胡椒螃蟹以外，更有白胡椒、椒鹽焗、花雕蛋白蒸、金沙、奶油焗、薑蔥炒、砂煲粉絲、金絲奶油等多達十種生猛活蟹料理手法。

不像台式或粵式傳統或油炸或熱炒的作法，珍寶得獎辣椒螃蟹不油炸，而是放入以各式東南亞辛香料調和的獨家配方辣蟹醬與雞湯16~18分鐘煨燜，先讓螃蟹的鮮甜完美釋放後，再讓酸甜香中尾韻帶著些許辣勁的絕妙醬汁，包覆在每一吋蟹肉上。