ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

螃蟹控全面開吃　珍寶6/10-6/20推限量999元活沙公料理

ETtoday餓勢力

▲螃蟹控全面開吃　珍寶6/10-6/20推限量999元活沙公料理。(圖／珍寶海鮮提供)
▲花雕蛋白蒸沙公，嚐鮮價999元。(圖／珍寶海鮮提供)

記者黃士原／台北報導

看準時下都會小資族商機，來自新加坡的珍寶海鮮今夏再推出適合1~3人品嚐的600公克沙公料理，定價1480元，讓愛蟹一族品嚐美蟹不必擔心傷荷包，而6月10日~6月20日新上市首10日更祭出平日限定嚐鮮價999元，每日限量10組，辣椒螃蟹、黑胡椒蟹、金沙螃蟹等十種螃蟹料理任你挑。

2019年開春為搶攻國人聚餐商機，珍寶海鮮祭出的3~6人超值平日套餐，每人只要550元或990元，就能吃到30年經典菜色與年度必吃新菜。珍寶今夏再推出2人平日套餐，同樣有精選美味套餐（每人550元）與樂享鮮蟹套餐（每人990元）兩種選擇，前者可品嚐到經典荔茸鮮干貝、麥片蝦球等五道料理及甜點飲料，後者則讓蟹粉們能輕鬆以每人不到千元的價格大啖600公克進口活沙公料理，並提供四種活蟹料理選擇，包括：新加坡珍寶獲獎辣椒螃蟹、黑胡椒蟹螃蟹、白胡椒螃蟹、花雕蛋白蒸螃蟹。

▲螃蟹控全面開吃　珍寶6/10-6/20推限量999元活沙公料理。(圖／珍寶海鮮提供)
▲珍寶海鮮2人樂享鮮蟹平日套餐，每人990元。(圖／珍寶海鮮提供)

為了讓更多台灣顧客都能品嚐進口沙公的美味，珍寶除了開店以來提供的800公克以上大沙公外，今夏也特別引進600公克大小的沙公規格，1人獨享或2到3人分享皆宜，烹調口味除了招牌辣椒螃蟹和黑胡椒螃蟹以外，更有白胡椒、椒鹽焗、花雕蛋白蒸、金沙、奶油焗、薑蔥炒、砂煲粉絲、金絲奶油等多達十種生猛活蟹料理手法。

不像台式或粵式傳統或油炸或熱炒的作法，珍寶得獎辣椒螃蟹不油炸，而是放入以各式東南亞辛香料調和的獨家配方辣蟹醬與雞湯16~18分鐘煨燜，先讓螃蟹的鮮甜完美釋放後，再讓酸甜香中尾韻帶著些許辣勁的絕妙醬汁，包覆在每一吋蟹肉上。

關鍵字： 美食快訊 珍寶海鮮 沙公料理

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

推薦閱讀

別被眼睛騙了！六福萬怡酒店把楊枝甘露變成玉米端上桌

全台最大！大師兄銷魂麵舖將在台中設立第4家門市

新加坡三大品牌全到齊！松發肉骨茶宣布進軍台灣　8月開出第1家店

Lady M開心果千層蛋糕5/31上市　同步推出檸檬系列商品

台南火鍋控先衝一波！祥富水產6/3進駐新光三越台南西門店

新店人也吃得到　祥富水產火鍋超市將進駐新店家樂福

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

終於！台南貨櫃公園6月6日試營運

宜蘭高空酒吧賞百萬夜景、蘭陽平原

淡水「粉紅遊樂園」夢幻登場

身分證U、5、1、6　秧悅千禧住1送1

端午馬拉灣、義大第2人門票55元

淡水絕美景觀餐廳能賞夕陽、看海景

壽司郎將進軍台中開設街邊店

台南火鍋店有浮誇海鮮盤、哈根達斯

台南十鼓鐳射槍對戰場地再擴增

「光影高雄」攝影比賽得獎名單出爐

熱門行程

最新新聞更多

基隆海洋工作坊　網美打卡新熱點

誠品高雄試營！英倫街、親子區

日本人氣捲捲冰將登台

台南全新7米高光雕瀑布溜滑梯

藏王溫泉最老旅館宛如神隱少女油屋

台南隱藏水樂園高空彩虹滑水道

600件藝術品從美國回台灣家鄉！

《人來瘋好菜+》教你做超狂鐵板牛柳

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366