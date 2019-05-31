加麵免費！新莊拉麵店每日限量80碗　叉燒肉鋪滿麵上超邪惡

點評：撲滿整個碗公的叉燒肉太邪惡了！

▲近期在新莊地區相當火紅的拉麵店。

記者簡仲豪／綜合報導（圖／安妮的天空 - 旅遊美食親子札記提供，請勿任意翻攝以免侵權）

「拉麵」是日本麵食種類之一，早期最普遍的拉麵是加上日式叉燒和筍子的醬油口味，而拉麵發展至今已經傳遍世界，口味和配料也變化許多；近年來台灣更是引進不少日本拉麵品牌進駐各大百貨公司，但也有不少店家主廚是親自到日本學習廚藝，返台後將日本道地美味帶回來，今天就要介紹一間位於新北市的拉麵店「熊越岳」，品嚐主廚對於拉麵的堅持。

▲外觀佈置呈現濃濃的日式風情。

熊越岳是一間充滿濃厚日式風情的拉麵店，日式屋台設計掛上一個大大的藍色布簾，一旁則有燈籠作為裝飾，就像是日本街頭上隨處可見的小店舖，雖然店內只有8個位子，但每個座位之間都有保留一些空間，而且每個座位在替換客人時都會消毒，希望能帶給客人乾淨的用餐環境。

店家除了對環境相當要求之外，就連點餐、煮麵或是詢問顧客口感等等細節都不馬虎，全都由老闆親自作業，為的就是讓每一位客人都能體驗到用餐的最高品質。

▲屋台型式的店面牆上掛有日文菜單。

▲主廚熟練地製作每一道餐點。

曾在日本修練過的主廚在料理時都會全神貫注，每一個步驟都很熟練，相當俐落；店內提供的餐點品項不多，但每樣都吃的出老闆的用心，其中「清湯叉燒拉麵」是店內招牌，高湯利用雞骨加上蔬菜熬煮並加入東京醬油調味，尤其店內使用的叉燒肉是經過「低溫的舒肥方式料理」，因此必須全程盯緊料理過程，層層堆疊的叉燒肉鋪滿整個碗公，中間則是鋪上紫洋蔥、青蔥以及唐辛子絲，讓每位顧客都吃的非常滿足。

▲所有製作過程都由主廚一人獨自完成。

▲為了維持拉麵品質，店家一天只賣80碗。

▲特別製作的叉燒肉口感超好。

▲麵條Q彈還可以無限加麵。

另外還有溏心蛋和海苔等配菜可以加點，店家也提供加湯加麵不加價的佛心優惠，為的就是讓每一位顧客都能吃飽；由於人潮眾多，而且店家為了穩固品質每天只會販售80碗拉麵，賣完就沒了，所以如果你想品嚐這碗道地的日式拉麵，最好早點去卡位！

▲叉燒肉在拉麵上鋪好鋪滿。

▲溏心蛋外皮滑溜且蛋黃濃郁。

熊越岳

地點：新北市新莊區幸福路750號

營業時間：17：00－賣完為止（一天限量80碗）