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不用飛日本！甜點大師和泉光一的甜點台南遠東吃得到

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▲不用飛日本！甜點大師和泉光一的甜點台南遠東吃得到。（圖／記者黃士原攝）
▲甜點大師和泉光一的甜點台南遠東吃得到。

記者黃士原／台北報導、攝影

日本甜點大師和泉光一主廚專精於結合傳統燒菓子與法式甜點，以其獨特品味與細緻的創作奪得各項世界級甜點競賽冠軍，香格里拉台南遠東國際大飯店再度邀請客座，帶來7款人氣甜點於於飯店一樓品香坊與大廳茶軒販售，只有6月1日至20日，台南甜點控可別錯過了。

東京著名糕點店「ASTERISQUE(アステリスク)」，同時也是廚藝學院「Callebaut Ambassador」創辦人的和泉光一主廚，為日本四國愛媛縣傳統和果子店第三代傳人，擁有深厚的糕點背景。在世界性甜點與巧克力比賽屢獲佳績，包含在2006年及2008年榮獲世界糕點比賽冠軍，以及2005年世界巧克力大賽第三名。在2009年成為世界盃糕點大賽WPTC顧問，現為世界巧克力大師比賽(巧克力奧林匹克)國際評審。

▲不用飛日本！甜點大師和泉光一的甜點台南遠東吃得到。（圖／記者黃士原攝）
▲古都。

此次來台，和泉光一特別選用法國頂級巧克力WEISS，為台灣粉絲帶來與東京同步上市的7款甜點，售價180元起，而大廳茶軒的下午茶則是每位880元+10%。7款甜點分別是古都、交響曲、百子蓮、和泉白朗峰、美食家乳酪、雅典娜與櫻花圈圈。

古都指的就是日本京都，因此和泉光一選用抹茶為主角，用西尾抹茶粉與西西里杏仁粉，以日式經典甜點味道的抹茶杏仁蛋糕為主體，結合覆盆子果泥及內含大溪地香草的杏桃奶餡，讓味道更加豐富，並且加入SABER杏仁酒。

▲不用飛日本！甜點大師和泉光一的甜點台南遠東吃得到。（圖／記者黃士原攝）
▲交響曲。

交響曲以巧克力為主角，從餅乾底及巴芮脆片夾層皆採用法國頂級WEISS巧克力，並結合焦糖炒香蕉與慕斯，加入大溪地香草巴巴洛瓦、與德國櫻桃酒提味，上層覆蓋義大利蛋白霜與鮮奶香緹。

▲不用飛日本！甜點大師和泉光一的甜點台南遠東吃得到。（圖／記者黃士原攝）
▲百子蓮。

百子蓮造型典雅清新，和泉光一說它的靈感來自於百子蓮的花朵，底層以沙布列餅乾底、杏仁蛋糕為體，外層以法國白乳酪慕斯，包覆藍莓乳酪餡、拉馥提耶果泥，與法國頂級WEISS 34%安努爾巧克力。

▲不用飛日本！甜點大師和泉光一的甜點台南遠東吃得到。（圖／記者黃士原攝）
▲和泉白朗峰。

和泉白朗峰以造型仿造常年積雪白朗峰美景，為法國經典甜點的栗子蒙布朗為靈感，主廚更高規格地採用整顆糖漬栗子，並以杏仁蛋白奶霜為體，結合馬斯卡彭香緹，最後再擠上栗子奶餡。

▲不用飛日本！甜點大師和泉光一的甜點台南遠東吃得到。（圖／記者黃士原攝）
▲美食家乳酪。

美食家乳酪用法國雷島的鹽之花打造出西西里杏仁餅乾底，再用拉馥提耶覆盆子果泥、蘇芙蕾乳酪與義大利馬斯卡彭奶餡搭出綿密又多層次的鬆軟好滋味，並融入德國櫻桃酒，外層再疊上日本特濃雪印北海道鮮奶油香緹，口感溫和輕柔。

▲不用飛日本！甜點大師和泉光一的甜點台南遠東吃得到。（圖／記者黃士原攝）
▲雅典娜。

雅典娜則是以覆盆子杏仁蛋糕為體，再夾入法國頂級WEISS牛奶巧克力奶餡與香草布蕾，外層淋上熱情如火的精緻紅色鏡面。這款也常被和泉光一拿來做成耶誕節蛋糕。

櫻花圈圈以法國邦AOP法定保護產區認證的發酵奶油與日本的櫻花醬做成的日式燒菓子，甜而不膩。

▲不用飛日本！甜點大師和泉光一的甜點台南遠東吃得到。（圖／記者黃士原攝）
▲櫻花圈圈。

關鍵字： 美食情報 和泉光一 甜點 台南遠東

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