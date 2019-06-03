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天成大飯店也開冰店！6/5~6/7芒果雪花冰、乳香雙芋冰買一送一

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▲天成大飯店也開冰店！6/5~6/7芒果雪花冰、乳香雙芋冰買一送一。（圖／記者黃士原攝）
▲天成大飯店也賣冰，招牌之一是芒果雪花冰。

記者黃士原／台北報導、攝影

夏天來碗透心涼的冰最過癮了！相中夏天的冰品商機，台北天成大飯店在一樓推出全新品牌「車頭站古早味冰品」，有黑糖刨冰、紅豆牛奶冰、乳香雙芋冰、芒果雪花冰與盛夏鮮果海之冰，其中氣芒果雪花與乳香雙芋冰更是招牌冰，開幕期間的6月5日~6月7日買一送一，每日限量、售完為止。

台北天成大飯店全新品牌「車頭站古早味冰品」有很多大家熟悉的冰品，像是有古早味黑糖剉冰(價格80元)、選以萬丹紅豆的紅豆牛奶冰(價格80元)、深受大眾喜愛的芒果雪花冰(價格180元)、芋香馥郁的乳香雙芋冰(價格110元)，以及大份量的盛夏鮮果海之冰，每份680元。

▲天成大飯店也開冰店！6/5~6/7芒果雪花冰、乳香雙芋冰買一送一。（圖／記者黃士原攝）
▲乳香雙芋冰。

店裡招牌之一的芒果雪花冰，選用愛文與金煌兩種品種，鋪於細緻如雪般的牛奶雪花冰上，再挖上一球芒果冰淇淋，最後淋上香甜濃郁的煉乳；另一招牌則是讓人欲罷不能的「乳香雙芋冰」，選用香氣馥郁的大甲芋頭，以冰糖蜜漬小火熬煮一小時成為蜜芋頭，搭配自製大甲香芋泥，雙重口感，再淋上大量的煉乳，很有古早味。

▲天成大飯店也開冰店！6/5~6/7芒果雪花冰、乳香雙芋冰買一送一。（圖／記者黃士原攝）
▲薑汁番茄。

▲天成大飯店也開冰店！6/5~6/7芒果雪花冰、乳香雙芋冰買一送一。（圖／記者黃士原攝）
▲木瓜牛奶。

▲天成大飯店也開冰店！6/5~6/7芒果雪花冰、乳香雙芋冰買一送一。（圖／記者黃士原攝）
▲火龍果芭樂。

除了冰品之外，車頭站古早味冰品還有果汁飲品、甜湯及鹹點。鮮果牛奶類全部選用花蓮瑞穗的吉蒸牧場，搭配台灣最鮮甜的當季水果，西瓜、木瓜、鳳梨與香甜芒果等，呈現多款濃郁美味飲品；甜湯則有芝麻糊、核桃糊及芋泥糊。為讓消費者有更多不同選擇，更以翠庭中餐廳每個月銷售萬份以上的人氣宴會菜色寧式東坡肉(附刈包)，於「車頭站古早味冰品」推出單點「東坡肉刈包」，每份65元。

地址：台北市忠孝西路一段43號(台北天成大飯店1樓)
電話：02-2311-8905 #3321

▲天成大飯店也開冰店！6/5~6/7芒果雪花冰、乳香雙芋冰買一送一。（圖／記者黃士原攝）
▲車頭站古早味冰品的玻璃杯都是走復古風。

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