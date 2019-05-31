ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

美感爆棚的南瓜、芋頭冰蘇！韓式刨冰每碗藏「驚喜」餡料

點評：南瓜的也太美了～誰捨得吃啦！
ETtoday餓勢力

▲花居樂花坊。（影／小珊珊wow好吃好玩提供）

▲花居樂花坊。（圖／小珊珊wow好吃好玩提供）

▲花居樂花坊。

記者張舒芸／綜合報導　圖／小珊珊wow好吃好玩

台灣也能吃到冰蘇！韓式刨冰被稱之為冰蘇（Bingsu），是韓國最具代表性的夏季甜品，就像台灣的雪花冰，以牛奶刨冰為基底，每種口味的冰蘇都包了各種餡料，可以吃出有不同驚喜，外頭淋醬當日新鮮現做，南瓜、芋頭口味是店家推薦！除此之外，這家「花居樂花坊」也有販售乾燥花，不管是想要訂製花束或是會場布置都可以打電話預約。

▲花居樂花坊。（圖／小珊珊wow好吃好玩提供）

▲位在桃園隱藏家外觀低調的網美店。

▲花居樂花坊。（圖／小珊珊wow好吃好玩提供）

▲▼架上滿滿的乾燥花束。

▲花居樂花坊。（圖／小珊珊wow好吃好玩提供）

▲花居樂花坊。（圖／小珊珊wow好吃好玩提供）

▲也有提供客製化花束的服務。

傳統的冰蘇是包冰搭配紅豆、韓國年糕等兩三樣配料，吃冰同時能多增加些樂趣口感。小珊珊wow好吃好玩《旅遊超爽的！》分享間位在桃園的花居樂花坊，去年剛開幕，原本只是賣乾燥花束、婚禮會場布置、居家擺設或是DIY乾燥花教學，老闆是韓國華僑，從韓國學冰品做法，將技法帶回台灣，這個月將要開始販售幾款夢幻冰品！

▲花居樂花坊。（圖／小珊珊wow好吃好玩提供）

▲老闆是韓國華裔，研發冰品數個月後，即將要在這個月推出夢幻冰品。

▲花居樂花坊。（圖／小珊珊wow好吃好玩提供）

▲上面幾款是老闆試驗成功的品項。

▲花居樂花坊。（圖／小珊珊wow好吃好玩提供）

▲店家最推薦的兩樣。

市面上雪花冰百百種，但這邊比較特別的是「南瓜冰酥」，老闆經過切南瓜、煮南瓜、剝南瓜到調味等繁複步驟，好幾個月的研發才有這款不簡單的夢幻選項，外面真的不容易吃到！最後還在冰上面撒上南瓜籽，真材實料又兼具美觀，每一口冰都很濃郁，吃到裡面還有混了煉乳的紅豆泥，飽滿的紅豆餡，又綿又蜜，香甜不膩口，不時還會咬到一顆顆Q彈的白玉湯圓。而部落客形容冰的口感介於傳統剉冰及雪花冰之間，微甜且有一股淡淡的奶味，吃起來覺得細細的卻又有一點嚼冰的沙沙感。

▲花居樂花坊。（圖／小珊珊wow好吃好玩提供）

▲南瓜冰酥。

▲花居樂花坊。（圖／小珊珊wow好吃好玩提供）

▲上面撒上南瓜籽，真材實料又兼具美觀。

▲花居樂花坊。（圖／小珊珊wow好吃好玩提供）

▲裡面餡料還有紅豆和小湯圓。

▲花居樂花坊。（圖／小珊珊wow好吃好玩提供）

▲覺得味道不夠可以淋上煉乳。

廣受大家喜愛的芋頭當然也有，「芋頭冰酥」外觀呈現淡淡紫色，有種淡淡優雅的端莊氣質感，店家從不使用色素，顏色都是食材最天然的呈現，傾瀉而下的芋泥像瀑布一樣，讓芋頭控為之瘋狂！部落客表示口「感柔綿滑順，滿滿的芋頭香，芋泥很紮實又綿黏、自然的芋香，恰到好處的甜度。」另外，都會附上煉乳，覺得口味不夠重的都可以斟酌淋上。

▲花居樂花坊。（圖／小珊珊wow好吃好玩提供）

▲芋頭冰酥。

▲花居樂花坊。（圖／小珊珊wow好吃好玩提供）

▲▼沒有添加任何色素、香料，裡頭有煉乳、白玉和杏仁片。

▲花居樂花坊。（圖／小珊珊wow好吃好玩提供）

▲花居樂花坊。（圖／小珊珊wow好吃好玩提供）

▲藍莓冰酥，感覺就像直接吃藍莓，彷彿吃得到果肉的口感，裡面有紅豆泥、起司塊和煉乳。

▲花居樂花坊。（圖／小珊珊wow好吃好玩提供）

▲吃完冰還可以到處拍美美的照片。

花居樂花坊

地址：桃園區中壢區慈惠三街158巷14號1樓
電話：03-425-0555
營業時間：AM12:00~PM21:00

關鍵字： 小珊珊wow好吃好玩 桃園美食 乾燥花店 芋頭冰酥 南瓜冰蘇 花居樂花坊 韓式刨冰

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

影／網評最好吃漢堡！奶茶色文青餐車　靈魂起司煎到酥脆焦香

影／聚會大空間！單車主題俱樂部　美式漢堡、咖啡還有甜點

會爆漿！晴光市場熱壓吐司小店　必吃香辣起司打拋豬、脆薯

影／高雄飄香30年早午餐！必吃大骨湯鍋燒意麵、卡滋卡滋金黃薯餅

6粒超補！台南「雞佛蛋餅、蚵仔漢堡」壯陽雙星早餐　在地人：我們就浮誇

台南火鍋控先衝一波！祥富水產6/3進駐新光三越台南西門店

新開幕！台南文青風甜湯專賣店　一次吃到7種配料超滿足

全台唯一！台中茶咖哩專賣店　台灣高山茶葉入味、口味清爽

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

北台灣「忘憂森林」在新竹！

祥富水產6/3進駐新光台南西門店

必吃金黃薯餅！高雄飄香30年早午餐

台南人氣沙茶火鍋店推出咖哩新湯底

沒訂位吃不到！板橋鮮甜砂鍋鮑魚粥

大師兄銷魂麵舖將前進台中設點

慶開幕　秧悅千禧酒店住一晚送一晚

加麵免費！新莊拉麵店每日限量80碗

桃園蘆竹也有「小鹿斑比大觀園」

六福萬怡酒店把楊枝甘露變成玉米

熱門行程

最新新聞更多

金工迷必追！10大金工藝術家創作展

遊奈良別摸小鹿！沾人類氣味就會被媽媽..

蘇澳冷泉夜泡也行！　6/1起每日09..

美感爆棚的南瓜、芋頭韓式刨冰！

商業周刊／ 全台唯一　獨木舟日出

膠帶貼出藝術　「聚膠行動」首展登台！

鈴鹿賽道樂園這2種人票價只要350元

東區超人氣台式復古牛肉麵店！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366