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高雄飄香30年早午餐！必吃大骨湯鍋燒意麵、卡滋卡滋金黃薯餅

虎麗笑嗨嗨 虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式..

點評：好想吃啊！
ETtoday餓勢力

▲高雄飄香30年早午餐。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

文、圖／虎麗笑嗨嗨

惠而美已經開30幾年了，營業到下午時段很適合早午餐小約會，來這裡推薦必點鍋燒麵系列、薯餅，總匯系列也很不錯，喜歡喝飲料的話蠻多人推薦蓮藕茶，可以輕鬆享受中西合併的平價美味（笑）。虎麗蠻愛惠而美的鍋燒意麵，嚴選自三代傳承的麵廠老店，麵條耐煮不耐比較Q彈有嚼勁，搭配自家熬煮的大骨湯底濃醇清香，可選擇要不要加沙茶哦！另一款私心推的就是外酥內軟的薯餅，即使帶回家還是能吃到酥香咬感，卡滋卡滋的帶點鹹度，感覺不油膩會愈吃愈涮嘴～

▲高雄飄香30年早午餐。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲鍋燒意麵60元

鍋燒意麵的大骨湯底是自家熬煮的，加上蛤蠣、蝦子、雞蛋多了些許鮮香味，可以自己決定要不要加沙茶，虎麗覺得不加沙茶比較清爽，更能品嚐到湯底的原始風味～

▲高雄飄香30年早午餐。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲高雄飄香30年早午餐。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲高雄飄香30年早午餐。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲麵條可選烏龍、雞絲、意麵、冬粉，私心推薦帶點微Q勁的意麵，嚴選自三代傳承的麵廠老店，比較耐煮不爛，即使外帶回家吃也還保有些許Q感。

▲高雄飄香30年早午餐。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲鍋燒麵會附手作紙盒，方便丟棄蝦殼很貼心！

▲高雄飄香30年早午餐。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲薯餅15元／熱狗10元

每次吃早餐都喜歡加點熱狗，外層煎到微酥吃起來比較香醇！另外虎麗很愛惠而美的薯餅，外酥內軟咬起來卡滋卡滋的很涮嘴，口感不太油膩，私心推薦必點～

▲高雄飄香30年早午餐。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲紅茶牛乳小杯20元

這家飲料很多人推薦蓮藕茶，虎麗還沒試過，先點了喜歡的紅茶牛乳嚐鮮，濃郁的紅茶融合奶味相當濃醇順口。

▲高雄飄香30年早午餐。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

惠而美菜單

▲高雄飄香30年早午餐。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲店內座位不多，但氛圍蠻溫馨的。

▲高雄飄香30年早午餐。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲高雄飄香30年早午餐。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

惠而美

地址：高雄市苓雅區苓雅一路296號
營業時間：週二至週日 06:30-16:00／週一公休
電話 ：07-3301288

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
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關鍵字： 惠而美 高雄美食 高雄早餐店 美食情報 達人美食 虎麗笑嗨嗨

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