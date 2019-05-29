全台唯一！台中茶咖哩專賣店 台灣高山茶葉入味、口味清爽

點評：看起來好好吃啊！

文、圖／規小孫

不知道大家是不是和我們一樣，總會在某些時候特別的想吃咖哩，好像總是吃不膩，甚至總會想嚐鮮、想找尋，那些離家不遠卻能常常吃到的咖哩飯！有家的味道的咖哩飯：）其實早就偷偷的來過好幾次，一直不是很想把「Offer curries 咖哩厚」寫出來的原因，就是怕大家都來把它塞爆了～XD

尤其是假日「Offer curries 咖哩厚」中午時段常常一位難求，就在勤美綠原道附近的它，可是許多小家庭假日來必吃的美食呢！為什麼我們這麼愛「Offer curries 咖哩厚」呢？！除了它是我們喜歡的咖哩飯之外，它們家的咖哩還有一種全台灣目前都沒吃過的味道！

那就是把「茶」佐進了咖哩中，一年四季不同的台灣茶葉，就像是春夏秋冬裡的溫潤滋味，佐進了咖哩、吃進了肚子裡，讓人一入口便深深的迷戀上！那種迷戀是細水長流的、根深蒂固的，是喜歡了就不會忘的～ ^~^

「Offer curries 咖哩厚」位在勤美誠品綠園道附近，中正國小正門口前的巷子裡，老實說不仔細看，經過路過真的會不小心錯過～但門口圓圓的 Logo 很可愛，每次來看到它都有一種回家吃飯的感覺！暖暖的、溫柔的等在這裡。有沒有發現「哩厚」就是「你好（台語）」的意思啊，而那個「厚」拆解開來，便是「日子」，吃咖哩過好日子真有意思：）

推開沈甸甸的木門往裡走，「Offer curries 咖哩厚」就是這樣小巧可愛，整間店約莫二十來個座位，以兩人桌與四人桌為主～當然如果人多一點來，併個六人、八人應該也沒問題！但俺覺得人多假日來一定要先訂位才好XD大片落地玻璃前的座位，是我們倆每次來最愛坐的位置。

好喜歡並肩坐在這，看著巷弄裡的人來人往，不管是假日的中午或者下班的晚上，坐在這裡欣賞行人有種坐在咖啡店的愜意感。

環繞店裡四周「Offer curries 咖哩厚」用了不少台灣的傳統元素，不知從哪間老房子拆下來的老花窗，畫龍點睛的懸掛在一側的泥灰色牆上，老花窗圓形的簍空處還貼上了漸漸失傳的剪紙 ...而那些高高低低、溫柔而亮著黃橙色光芒的吊燈們，讓人有種回到阿嬤家吃飯的感覺～ ^__________^ /

簡單明暸的 Menu，「Offer curries 咖哩厚」不只有唐揚咖哩雞、香煎松板豬、秘燉牛肉，還有想吃菜菜的人可以點的川燙蔬食（非素食）～黑色的價格是「內用」，外帶則為「紅色」價格。想吃烏龍麵也可以加價 +15 更換成讚岐烏龍麵！吃不飽或者很餓的時候，也能來份炸飯糰、茶咖哩醬飯、茶咖哩醬麵，另外「哩厚茶」也是我們每次來必定一人一杯的冰涼選擇！^~^

這回我們點了些什麼呢？！^~^#唐揚咖哩雞茶咖哩飯＄180 #香煎松板豬茶咖哩飯＄270 #茶咖哩醬飯＄45 #茶咖哩炸飯糰＄70 #哩厚茶＄60其中像是「唐揚咖哩雞茶咖哩飯」和「香煎松板豬茶咖哩飯」等主餐都會附溏心蛋、小菜和昆布茶湯喔！

香煎松板豬茶咖哩飯＄270

為什麼我們這麼喜歡「Offer curries 咖哩厚」呢？！：）其實很大的原因，就是因為它有一種回到家、吃到媽媽煮的滋味，不油不膩、樸實實在，是一種百吃不厭的幸福味道。而且很神奇的是，不知道是不是因為「Offer curries 咖哩厚」是以茶咖哩起家？！

每次端上桌的咖哩香氣，總有一種耐人尋味的氣味，讓人一嗅便覺得一陣小清新，其實連擺盤也是好清新的感覺～佐的那些蔬菜，有時候是我們愛吃的高麗菜，有時候豆芽菜，濃郁的咖哩醬汁裡除了紅蘿蔔，還有小馬鈴薯。

松板豬算是豬肉品項中較高價位的食材，「Offer curries 咖哩厚」將它放進了主餐裡，身為看見松板豬便無法自拔的我們，自然是每次來都要來來上一份！不瞞大家，有時候我們還會兩個人都叫一樣的「香煎松板豬茶咖哩飯」呢～畢竟多數都是在下班的夜晚來覓食，如此簡單不裹炸衣的主餐，還是最耐吃也最符合「減肥中的我們」～（相信嗎？！XDD

一份「香煎松板豬茶咖哩飯」中，有約莫六片左右的香煎松板豬，一上桌熱呼呼的現煎香氣真的很誘人～端看那煎的金黃、微焦的表面，應該就能想像那一口放進嘴裡又多迷人了吧！輕輕咬下那才叫做迷惑人心啊！軟嫩彈牙、充滿那松板豬最剛好、最恰恰好的口感與嚼勁，每次都好吃得讓我好想再來一份 XD

除了好吃的松板豬，「Offer curries 咖哩厚」最令我們驚豔的自然是他們家的獨特的茶咖哩啦！說到這「茶咖哩」真的很獨特！身為吃貨又台灣北台灣南到處趴趴走的我們，真的從未吃過將「茶」佐進咖哩中的～到底「Offer curries 咖哩厚」的茶咖哩是怎麼回事呢？！端上桌的咖哩本身就是「茶咖哩」喔！不過此時咖哩醬汁較濃郁，記得先品嚐原本咖哩的味道，因為你會發現他們家的咖哩吃起來很舒服（這樣形容好奇怪喔 XD

因為「Offer curries 咖哩厚」的咖哩沒有加辣，甚至連胡椒都沒有加，吃起來有種淡淡的甜香、茶香，我想那是因為加入了手採茶與蔬菜等食材熬煮出來的滋味！品嚐過原本的滋味之後，別忘了把一旁的「昆布茶湯」倒進茶咖哩中，這樣一份咖哩「雙享受」的吃法，加入了「昆布茶湯」之後，很有日式茶泡飯的感覺！友人超愛的～ ^_______________^ /

原本的咖哩飯中就有淡淡的茶香，加入這昆布茶湯之後，那茶香味更加的鮮明！重點很有趣的是，意外和咖哩飯超搭的～「Offer curries 咖哩厚」的「茶」都是挑選半熟的手採茶，而且一年四季選用的茶葉都不同！可以確定的是都是台灣小農種植的好茶葉喔！光是支持台灣茶農這點，就讓我們更愛這裡許多又許多～～～

一旁的小菜、配菜也會不定期做更換，小菜有時候是醃製的泡菜、紅白蘿蔔等，配菜則有高麗菜、豆芽菜等組合。當然不能缺少一顆糖心蛋！這可是咖哩飯的精華呢～「Offer curries 咖哩厚」的溏心蛋軟嫩好吃，半熟蛋黃更是療癒誘人～

茶咖哩醬飯＄45

有時候自己想多加點飯時，就會來一份「Offer curries 咖哩厚」的「茶咖哩醬飯」！有沒有覺得這個加點的醬飯超可愛，有一種小盆栽的感覺～～～話說「Offer curries 咖哩厚」的米飯也小有意思，他們家一次使用了三種米：益全香米＋台梗9號米＋花東米聽說這挑選和比例都是為了讓咖哩飯所搭配的米飯，不至於太軟or太硬！除了香Q彈牙之外，甚至還有淡淡的芋香：）

唐揚咖哩雞茶咖哩飯 $180

喜歡日式料理的人，肯定很少人能抵抗住這「唐揚炸雞」的誘惑吧！我也是～尤其「Offer curries 咖哩厚」的「唐揚咖哩雞」居然連雞肉裹了咖哩醬再去現點現炸～熱騰騰的「唐揚咖哩雞」一口放進嘴裡，啊嘶～外酥內嫩，時不時還有雞汁緩緩流出（小心燙口）！那香氣真的太太太誘人了！而且「Offer curries 咖哩厚」的「唐揚咖哩雞」居然一次就給足了五大塊，每一塊都是這樣圓滾滾的樣子，看了就讓人心滿意足～

一樣有溏心蛋、昆布茶湯和自家醃漬的小菜，這樣一份 $180 在勤美誠品綠園道附近，真的可以說是平價美食了！而且「Offer curries 咖哩厚」還很佛心的不收服務費，騎車來附近很好停車、開車來附近也有很多收費停車場～不管是上班族下班想簡單吃，或者全家人假日來這走走想找個吃起來沒負擔的美食，「Offer curries 咖哩厚」我都很推薦 ^~^

茶咖哩炸飯糰＄70

這天我們還點了一個平常比較少點的「茶咖哩炸飯糰」，沒想到一吃就讓我愛上了！^____________^ /其實我一直以為炸飯糰就是一顆三角飯糰被拿去炸，孰不知「Offer curries 咖哩厚」的炸飯糰這麼可愛！一個個方方的，好像是炸豆腐？！而且每顆都紅通通的，問了才知道原來裡面加入了明太子醬，但不會有明顯的氣味～

喜歡吃鍋巴飯的人肯定會喜歡這道「茶咖哩炸飯糰」，因為它外頭那一層酥炸的口感很像鍋巴飯的感覺，沾上了茶咖哩一起品嚐又是另一種味道！茶咖哩濕潤了外酥的裹衣，咀嚼起來格外有意思～是一道我們很驚豔、下次一定會再點的小食！

哩厚茶＄60

本來就很喜歡喝茶的我們，之所以會如此喜歡「Offer curries 咖哩厚」還有個很大的原因，就是他們家對於台灣在地小農的茶葉，有著一定的堅持與用心！我這個人很簡單，願意支持台灣農產品的，我就 100% 支持～ XD所以每次來一定要來兩杯他們家的冷泡茶，他們的茶葉都是立體茶包，而且都看得到原葉的那種喔！更不用說那一入口的茶香了～口口迷人、回韻而樸實，這就是台灣好茶的味道啊～

一直到現在才找到時間來分享這間「Offer curries 咖哩厚」給大家，著實不好意思～其實「Offer curries 咖哩厚」相關的餐廳，還有自己幾年前分享過的「Offer Oh 昨日花卷 跨界好食」與雲林斗六的「Offer bananie 猿樂作」。

這幾個品牌我們都很喜歡，其中的「Offer Oh 昨日花卷 跨界好食」也是我們經常回訪的口袋名單～這次會被「Offer curries 咖哩厚」特別整理出來分享給大家，是因為他們家食材的好、用茶佐入咖哩的獨特，我真的不能再私藏了！聽說之後還會有不同的茶湯組合喔，也許你（妳）還可以品嚐到魚池紅茶、鹿谷茶或者哪種高山茶所烘焙出的茶湯相佐呢～不管哪一種，那肯定都是台灣最美、最棒的「茶咖哩」組合！

下次來台中玩、來勤美誠品綠園道、市民廣場附近走走時，別忘了「Offer curries 咖哩厚」這個選擇，它肯定能讓你對「茶咖哩」刮目相看～ ^~^

Offer curries 咖哩厚 台灣茶咖哩



地址：台中市英才路470巷13號

電話： 04 2321 0603

時間： 11:30~14:30；17:30~20:30

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