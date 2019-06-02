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Q彈有嚼勁！龜山咖啡館推出現炸小米甜甜圈　太晚來吃不到

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集合愛吃、愛玩、愛旅行的朋友! 親子旅行說走就..

點評：仔細想想我好像都沒有吃過小米甜甜圈ㄟ
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▲▼小事上LUKE16：10。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

文、圖／Viviyu旅遊美食世界

龜山后街附近也有賣小米甜甜圈囉！小事上LUKE16：10從門口經過會以為只是咖啡館，但在這裡還有販售鬆餅和小米甜甜圈，有不少熟客都直接先點單再到附近辦事完之後取貨，因為小米甜甜圈都是現點現做，需要製作時間，最佳賞味時間就是拿到手時熱騰騰一口咬下的脆皮口感呀～

▲▼小事上LUKE16：10。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

附近停車不容易，建議騎機車或腳踏車前來比較方便，開車可以在中興街後段找停車位。

▲▼小事上LUKE16：10。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

▲▼小事上LUKE16：10。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

目前店內的主打商品就是來自屏東霧台神山原住民點心，小米甜甜圈原味一個35元，三個特價100元，搭配飲料再折5元，每天限量供應中。

▲▼小事上LUKE16：10。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

很棒的是店內有用餐座位，可以在店內享用最佳狀態，小事上LUKE16:10還有免費wifi可以使用呦～

▲▼小事上LUKE16：10。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

內用座位區選擇很多，後來和老闆娘聊天才知道，這是由幾位好友一同合開的店，所以大家各司其職，原本店內還有供應蛋糕，但最近朋友媽媽身體不舒服，所以回家照顧也暫停供應蛋糕，希望下次有機會再去試試。

▲▼小事上LUKE16：10。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

店內也有蒐藏不少老相機展出和賓果水果機台，好懷念的物品，還記得小時候雜貨店門口都會放一台，有次中了大獎，可以豪氣買了很多雜貨店的餅乾和冰棒，超開心的。

▲▼小事上LUKE16：10。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

店內的menu主要是供應飲料類，如果晚上需要一點點酒精類的調酒飲也可以試試，輕食類也有炸物、水餃和吐司系列，單價算是很平價，而且店內也沒有用餐時間限制，真的很不錯。<未滿18歲請勿飲酒>

▲▼小事上LUKE16：10。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

櫃檯區是飲料製作區，後方則是廚房區，闆娘可能會在廚房區工作，來訪時可以按鈴就有人招呼囉～

▲▼小事上LUKE16：10。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

拿鐵咖啡＄50（點小米甜甜圈3個可折5元）

▲▼小事上LUKE16：10。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

小米甜甜圈＄35／三個＄100（原味）

▲▼小事上LUKE16：10。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

闆娘真的很會擺，明明只是甜甜圈放在烘焙紙上，變的好文青的感覺～剛炸好時聞到這香甜的甜甜圈味已經想開吃了…但為了拍照有忍住呦…

▲▼小事上LUKE16：10。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

剛炸好的小米甜甜圈再蘸上奶粉和糖粉的甜甜圈，口感有點奶香味又不會過甜，真的相當有嚼勁，和一般甜甜圈比起來，口感更有彈性！

▲▼小事上LUKE16：10。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

就在吃了一口之後決定要外帶回家讓小孩當點心吃，沒想到買了三個還會搶食，後來隔幾天又去外帶，就知道很受小孩歡迎，據說隔天吃也一樣好吃。

▲▼小事上LUKE16：10。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

茉香綠茶＄30（點小米甜甜圈3個可折5元）

飲料相較之下還是選咖啡比較好，因為茉香綠茶是茶包現沖的，就在家也可以喝的到啦…

▲▼小事上LUKE16：10。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

花生小米甜甜圈＄40

▲▼小事上LUKE16：10。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

目前推出有蘸粉的口味是花生和巧克力，我選擇花生，外圈滿滿的花生粉～在剛端上桌時會有像是花生麻粩的感覺，超香的！

▲▼小事上LUKE16：10。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

花生粉和糖粉吸附在表面上，有沒有覺得很好吃的感覺？再看看中間的剖面圖就知道，中間是相當有嚼勁的口感，真的很有彈性!熱呼呼時吃口感最佳～

▲▼小事上LUKE16：10。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

後來看其他朋友買巧克力口味好像也很不錯，不過我家小孩比較愛原味，放到隔天早上吃也還是很有彈性，我個人則是喜歡花生口味，香氣比較明顯，美食本來就是見仁見志的，提供給大家參考，想吃現炸的小米甜甜圈可以到龜山后街附近的小事上LUKE16：10試試囉～

小事上LUKE16：10
地址：桃園市龜山區中華街一段4號
營業時間：週二至週四：13：00─21：00、
週五至週日：13：00─22：00

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