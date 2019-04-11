夢幻到不行！台北超人氣網美咖啡廳　甜點、飲品都是藝術品

點評：看到甜食我就心花怒放～好想咬一口喔！

文、圖／Viviyu旅遊美食世界

每回上台北辦泰簽總是想到附近找美食，這回朋友說附近有間網美最愛IG打卡名店－時安。靜好，前往時因為沒吃早餐所以覺得好餓，幸好是平日午餐時間，沒有預先訂位也有座位，聽說假日經常客滿，還是需要先預訂比較保險，店內的飲料和甜點都是走浮誇系列，相當好拍照，就連盤飾也畫的超美～

時安．靜好的裝潢在四平街上很好認，彷彿是走入另一個空間的感覺，令人想前往休息。

店內有空位都可以依照人數入座，服務人員會告知可選那一區，人數多的沙發椅座位的空間很不錯。

飲料類和輕食可以參考MENU，甜點類就依甜點櫃的品項選擇，網美夢幻飲品的價格都不便宜，果然是網美店。

甜點櫃放置了許多當天供應的甜點，原本想吃的蘋果塔據說已停止供應，改點了我最愛的草莓系列甜點－草莓城堡。一旁的工作人員不停的先畫著盤飾，美美的盤飾都會事先製作好，以免客人久候。

甜點價格大約在200左右，名字也取的蠻好聽的，像是沉睡的法老王、草莓城堡～

小山園火山抹茶、烏列爾之顛也是店內很受歡迎的品項，上桌時會有翻糖裝飾，真的很美呦～

工作人員會事先畫好盤飾，這些都是一筆一劃畫出來的呦，在吃蛋糕的同時也可以蘸附著吃～

店內有提供免費wifi，有用餐時間限制90分鐘，室內空間擺放了許多可愛的玩偶與好拍照的乾燥花。

櫃檯上的小貓兒也是亮點之，五顏六色的可愛小貓彷彿是在迎大家的來到～

別找我。我想靜靜。這區也是最多人喜歡拍照的地方，坐在這拍照也很有味道～

店內大約只有20個座位區，假日很常客滿，不想撲空或久候就請先預訂囉～

在等候上桌時正好隔壁桌上餐，看到飲料和輕食真的是很夢幻～

浮誇樹下水果茶＄210

飲料類沒有去冰的服務，我選擇冰水果茶，一上桌真的是如其名般浮誇～

使用高腳杯會有著在喝雞尾酒的錯覺～水果茶內加入了大量水果丁，是以百香果汁為基底，很順口好喝，但這價格還真是挺高的。

水果類有藍莓、草莓、金桔、鳳梨，都切成丁狀方便吃，邊喝邊吃水果茶也蠻不錯的。

草莓城堡＄200

冬天我必點的水果就是草莓，一看到草莓城堡就忍不住想點，草莓的上方淋上了像閃光色澤的亮膠，很夢幻的視覺效果。

原本我以為草莓上方的權杖是塑膠裝飾，想要先拿下來才發現，原來是巧克力！是真的可以吃的耶～

盤飾畫的很美很有古典美，我想這還是需要天份才可以執行的工作～

先吃了顆草莓，選用的品質很不錯，草莓很甜又大顆！草莓塔中間還淋上許多草莓醬，口味來說是很不錯的，但一旁的草莓奶油就…

草莓鮮奶油的質地是硬成一塊的，我個人不敢吃所以都另外挖在旁邊，中間的草莓塔倒是很不錯，酸酸甜甜的口感。這次到訪時安。靜好，我想這間真的是適合拍照的ig店，而且這價位算是中高，想要吃飽或是想坐久一點，可能有其他選擇。

時安。靜好

地址： 台北市中山區四平街2號

營業時間：10：30～19：30

電話： 02－25816622