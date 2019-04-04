好評激推！桃園復古電影院早餐店　蛋餅一口咬下會爆出起司

點評：好想吃吃看～

文、圖／Viviyu旅遊美食世界



原本我們這天想吃的小豆早餐沒營業，往前行正好看到裝潢很有趣的麥町吐司工房－桃園鎮撫店，似乎是個不錯的選擇，從門口的招牌就像是古早年代的公賣局許可證，店內充滿著復古五、六零年代的風格，卻是賣中西式早餐，餐點價格也很平價，是個不錯的選擇。

位於青溪國小斜對面，附近有免費市民公車站，開車前來可以停自強路停車格，店面蠻好找的。

就是這復古的招牌設計，讓我想起早年曾在雜貨店見過的公賣局零售標章。

每日會推出不同的今日特餐，價格會比平時優惠一些，店內也有提供內用，但有不少熟客都是先打電話預訂外帶，猜想應該都是住附近的客人吧～

店內的牆上佈置著許多有趣的DM，結合了不少早期電影所組成的畫面。

營



造出像是電影院的感覺，早期的電影海報變成了吐司產品，蠻有趣的～

如果像我第一次來不知道怎麼點餐，可以參考熱賣排行，還有不少其他選擇與套餐可以吃飽飽～

研究一下簡單選擇二份早餐和飲品，畫好點餐後交給店家結帳即可。

或許是因為鄰近學校的關係，店內擺放了不少學生會喜歡的讀物，在空閒等餐時可以先翻閱一下。

看到這麼多推薦中秋烤肉吐司，我們也點了套餐，來試試是否真的好吃囉～

咖啡牛奶＄25、熱紅茶





中秋烤肉捲＋紅茶＄60

原本想喝永和豆漿剛好賣完，換點了咖啡牛奶，選擇熱的喝起來不會太甜，帶著些苦澀的味道。

中秋烤肉捲其實是肉片加上蔥抓餅，跟我們想像中的捲餅略有不同，以為會是有生菜包覆在其中？肉片有先醃過，蔥油餅的香氣搭配肉片的肉汁，口味還不錯。





地獄辣醬烤肉起司蛋吐司＄50

吐司如果加些生菜口感可能會更豐富些，地獄辣醬吃起來有點像是甜辣醬的口感再辣一些，蠻能促進食慾～

芝士歐姆蔥花蛋餅＄30

蛋餅倒是我覺得三款主餐裡最喜歡的，中間的起司有微微爆漿的口感，蘸著醬油膏甜甜的吃法，我蠻喜歡的。麥町吐司工房在全台灣都有分店，如果想嚐鮮可以試試找就近的分店試試，味道還不錯。

麥町吐司工房-桃園鎮撫店



地址： 桃園市桃園區鎮撫街140號

營業時間：週一至週六05：30～11：30（每週日公休）

電話： 03－3323209