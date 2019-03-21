彷彿來到日本！桃園拉麵小店只賣3種口味　還可以免費加麵

點評：藝文特區美食多加一筆～

文、圖／Viviyu旅遊美食世界

赤麵廠レッドラーメン在桃園藝文特區新開了店，和日本屋台拉麵一樣也是在週邊以屋台的型式開店，全台有多間連鎖店，桃園藝文店就在著火牛排附近，店內很簡單僅販售三款拉麵，但有許多款關東煮，倒是可以邊吃拉麵和關東煮，拉麵也可以免費再續一次，吃的很有飽足感呦～

我們抵達時正好不需要排隊，後來用餐時門口排滿客人，拍照時被店員發現還很可愛的比了YA～

店內每人低消130元，可免費加麵一次！店內有販售三款拉麵，店家說明如下：

● 天神豚骨拉麵 – 天神稱之為博多、顧名思義本店採用於博多

湯頭製作、低鈉、低油脂。搭上選用中粗面作使用、滿足男人的飽足感、女人的順口嚼進感、再加上特製香油、喝完美口湯、都會有一股香氣衝上您的味蕾上鉤了上來、這就是《赤麵廠的本店招牌》

● 激辛豚骨拉麵 – 本店唯一一款辣味拉麵、自製特製辣醬整體吃完不會太多的負擔、激辛拉麵不會太過於辣、保有完整的豚骨香氣加上些許的辣味、是不少饕客前訪回味。

● 藤原味噌拉麵 – 採用日本的黑味噌、比起一般白味噌來的濃厚、喝起來的湯頭、有多重的層次感、配上手工綁至的叉燒肉及黃金蛋、是一個完美之作。

除了拉麵之外也有供應炙燒肉飯和關東煮，另外也有韓式泡菜和梅漬番茄。

也可以直接到關東煮鍋挑選，直接挑選比較快，有許多款式看起來都很好吃吧！

雖說是屋台料理，但還是有提供冰水自取，最有趣的是還有提供橡皮圈給長髮的朋友使用，另外也有調味料可以自行添加。

炙燒肉飯＄80

如果不是友人說炙燒肉飯好吃，我應該也是點拉麵，炙燒肉飯會附上一碗關東煮清湯。上方淋上了滷製的豬肉，再淋上美奶滋炙燒，炙燒的香氣十足，上方滿滿的肉塊，每一口搭配著白飯吃很不錯耶，我覺得是好吃的，我吃完就很有飽足感，其中還有一半是被Anita搶去吃，因為口味帶著甜，小孩應該都會蠻喜歡的。

激辛豚骨拉麵＄190

喜歡吃辣的朋友可以選擇激辛豚骨拉麵，拉麵類可以選擇料多豐富版的或是簡易版，A先生選擇多50元的豐富版。豐富版包含叉燒2片X糖心蛋X青蔥X木耳X豆芽。

先喝一口拉麵湯，濃醇的香氣，如果不敢吃太辣可以請店員幫忙加少一點，一般的辣度剛剛好。

麵條也是彈牙有勁，粗細適中的口感，拉麵搭配著半熟蛋的口感最佳，濃香的蛋黃香很好吃。

藤原味噌拉麵＄130

ANITA則是選了簡單版的藤原味噌拉麵，喝了一口湯是屬於台灣人會喜歡的湯頭，鹹淡適中。

天神豚骨拉麵＄210

愛吃拉麵的VINCENT選了豐富版的拉麵，本來有些擔心他會吃不完，沒想到他吃光光還又續了一次拉麵，應該說原本拉麵的份量也不多，所以再續了一盤比較剛好。切成薄片的叉燒肥瘦適中，增加了拉麵的豐富度，吃起來也更豐盛。

分別又續了二盤拉麵，每碗可免費續一次，看看旁桌的男士朋友都有續麵，吃完比較有飽足感。

關東煮－花枝天婦羅＄40、福袋＄20、鐵板花枝＄40、麻糬燒＄30

各自選了想吃關東煮就湊成了這一盤，我選的是上方的鐵板花枝，魚漿的口感有點類似百葉豆腐，蘸著店家附上的芝麻醬或是黃芥末吃都蠻不錯的。

福袋的造型小巧可愛，其實是豆皮包著，口感多汁。

麻糬燒則是小孩吃了，說味道不錯，中間QQ的麻糬口感很好。這餐四人消費共870元，其實我家小孩的食量已經跟大人一樣多了，當然只限於他們愛吃的食物才會吃這麼多！

赤麵廠 レッドラーメン - 桃園藝文店



地址： 桃園市桃園區新埔六街156號 (旁邊)

電話： 0922 480 502

營業時間：18：00～01：00