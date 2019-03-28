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這裡不是廢墟！台中復古咖啡屋　鹽味牛奶糖生乳酪入口即化

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點評：好想下班後衝到台中吃！
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▲▼食いしん坊 Kuishinbou/貪吃鬼。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

文、圖／Viviyu旅遊美食世界

每次到台中我總是跟朋友吵著要吃甜點，因為台中的甜點實在是太多家，而且水準都蠻不錯的，只是這回選的是週一前往，很多台中甜點店都公休，著實可惜，幸好找了附近的食いしん坊 Kuishinbou／貪吃鬼是有營業的，就在中興大學附近，除了甜點還有供餐和咖啡，附近也有許多公有停車格蠻好停車的。

▲▼食いしん坊 Kuishinbou/貪吃鬼。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

從門口經過時還真的是很容易錯過，完全沒看到招牌，還以為店家沒開？幸好我們按照著地址前往，才知道原來貪吃鬼就藏身在此！

▲▼食いしん坊 Kuishinbou/貪吃鬼。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

門口停放的機車也是很有年代，應該是我爸媽那年代騎的車，沒想到現在還見的到。

▲▼食いしん坊 Kuishinbou/貪吃鬼。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

來到貪吃鬼很有日式古樸風格，充滿著二手老物件再利用，像是小時候常見的長板凳也是客人的座位區。

▲▼食いしん坊 Kuishinbou/貪吃鬼。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

在進入前請先看一下規則，如果有帶12歲以下孩童或是五人以上無法接待，低消一杯飲品，只要規則寫清楚，我覺得可以接受的朋友就可以進入消費囉。

▲▼食いしん坊 Kuishinbou/貪吃鬼。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

店內沒有另外的menu，所有菜色和餐點請參考黑板，飲料類選擇有分為咖啡、茶、氣泡水、雞尾酒。

▲▼食いしん坊 Kuishinbou/貪吃鬼。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

另外還有甜點和鹹食的選項，我們是為了甜點前往，四款選了三種口味，鹹食加點飲料可折40。

▲▼食いしん坊 Kuishinbou/貪吃鬼。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

店內陳設擺放了許多二手小物件，很多寶物可以慢慢發掘～

▲▼食いしん坊 Kuishinbou/貪吃鬼。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

飲用水採自取有需要才取用，另外還有販售蠟蠋石，漸層的色彩很美，帶著神祕的色澤～

▲▼食いしん坊 Kuishinbou/貪吃鬼。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

色調暖和又神祕的蠟石，如果喜歡也可以購買回家，讓家裡也浪漫一下～

▲▼食いしん坊 Kuishinbou/貪吃鬼。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

看到老闆？還是工作人員，真的很像是日劇裡會出現的造型，講話也是小小聲的，來到這裡請輕聲細語。

▲▼食いしん坊 Kuishinbou/貪吃鬼。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

門口也放了不少書籍可以參考，很多沒見過的文青書籍，有興趣的朋友也可以借閱～

▲▼食いしん坊 Kuishinbou/貪吃鬼。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

店內的座位最多就是四人座，所以也不接受併桌和多人前往。後來我們選擇室外座位區，光線最明亮，但蚊子有點多，幸好我們有帶防蚊液。

▲▼食いしん坊 Kuishinbou/貪吃鬼。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

檸檬磅蛋糕＄140

▲▼食いしん坊 Kuishinbou/貪吃鬼。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

表層淋上了滿滿的糖霜，另外還加入了新鮮鮮奶油，吃起來相當輕柔，再放上無花果和莓果。磅蛋糕的口感紮實，淡淡的檸檬香氣，適合搭配咖啡一起享用的紮實口感。

▲▼食いしん坊 Kuishinbou/貪吃鬼。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

卡布＄120

▲▼食いしん坊 Kuishinbou/貪吃鬼。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

鹽味牛奶糖生乳酪＄130

▲▼食いしん坊 Kuishinbou/貪吃鬼。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

上方灑上海鹽剛好中和了牛奶糖的甜味，讓口感吃起來鹹甜鹹甜的滋味入口即化的生乳酪，這也是三款裡我最愛的一款，但友人卻吃不習慣，口味真的是隨人吃，每人口味不同，即使我說好吃，你也不見得會喜歡，所以建議大家都吃吃看，自己的嘴巴最準。

▲▼食いしん坊 Kuishinbou/貪吃鬼。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

搭配著最底下的餅乾一起享用，是我很喜歡的牛奶糖香口味，很好吃。

▲▼食いしん坊 Kuishinbou/貪吃鬼。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

▲▼食いしん坊 Kuishinbou/貪吃鬼。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

原本我是點這款，但友人見我喜好鹽味牛奶糖生乳酪就和我交換蛋糕；有著伯爵茶的香氣，加上烤杏仁片的香味，口感較紮實些。

▲▼食いしん坊 Kuishinbou/貪吃鬼。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

原本就是為了甜點前來，所以看到滿滿的甜點上桌不禁展開了笑顏，我愛吃完鹹食後享用甜點的滿足感，會給人幸福的感覺。

▲▼食いしん坊 Kuishinbou/貪吃鬼。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

黑糖歐蕾＄140

▲▼食いしん坊 Kuishinbou/貪吃鬼。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

冰磚歐蕾＄120

就在我們覺得怎麼冰磚歐蕾怎麼還沒上桌，想說是不是冰磚還沒結冰，其實是老闆忘了，哈哈～可以自行調味的牛奶，依照咖啡的濃度來調整，淡淡的咖啡香氣，適合我這少喝咖啡的人。

▲▼食いしん坊 Kuishinbou/貪吃鬼。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

我們三人各點了一套下午茶，總共消費770元，不需要另加服務費，餐具和飲用水採自取的方式。

食いしん坊 Kuishinbou／貪吃鬼

地址：台中市南區五權南路278巷25號
營業時間：平日：11：00～18：00／六、日10：30～18：30(週四公休)
電話：04－22653561

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關鍵字： 食いしん坊 Kuishinbou／貪吃鬼 Viviyu旅遊美食世界 達人美食 美食情報 台中美食

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