全都免門票爽玩！嘉義15個熱門景點　一起穿和服、登上行星

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親..

點評：我也好久沒去嘉義玩了><





文、圖／滿分的旅遊札記

嘉義景點怎麼玩！假期咱們就從免門票景點開始踩點吧～嘉義可不是只有阿里山日出和雞肉飯唷！每個區域都有不同的特色景點，像是充滿日式風情的歷史建築、繽紛古錐的繽紛彩繪牆、絕不可錯過的金氏世界紀錄的高跟鞋教堂，當然還有在地人氣的觀光工廠及景觀咖啡廳，本篇整理了嘉義15大熱門免門票景點，讓旅人出遊，不管是情侶約會，還是親子出遊，就能省小錢，暢玩嘉義景點啦。

TOP 1.檜意森活村





檜意森活村擁有全台最大日式風格建築，想當日本妹不用遠渡過海去日本囉。來嘉義檜意森活村，穿和服遊日式庭院。檜意森活村裡還有許多特色店家，可以品嚐餐點、下午茶、看表演和美拍。還有眾多精品店，可以遊逛尋寶。2018滿分相約朋友再訪檜意森活村，亮眼的閨蜜浴衣玩樂，怎麼拍都好看，難怪檜意森活村一到假期總是人潮聚集。

檜意森活村

地址：嘉義市東區林森東路1號

電話：052761601

營業時間：10：00～18：00

TOP 2.沉睡森林主題公園





嘉義近期超夯新景點沉睡森林主題公園，場景療癒，彷彿童畫人物跑出故事書。沉睡森林靠近熱鬧的檜憶森活村。小小森林公園佔地不大，卻相當有人氣，還可順遊旁邊的北門森鐵故事館唷。

沉睡森林主題公園

地址：嘉義市東區共和路239號

TOP 3.森林之歌





嘉義浪漫約會的好地方森林之歌，是嘉義市區的熱門大地標。讚頌著森林之美的裝置藝術也很特別，有人覺得像小巨蛋、也有人覺得像飛彈，充滿話題性的建築，更是嘉義的人氣熱點。森林之歌白天唯美，夜間點燈更夢幻，也可順遊檜意森森活村及文化路夜市唷。

森林之歌

地址：嘉義市東區文化路林森西路地下道旁

營業時間：24小時

夜間點燈時間17：30～05：00am（隔日）

TOP 4.月桃故事館





嘉義景點豐富，也有浪漫的愛戀場景。月桃故事館熱門的愛心天空步道超亮眼，入館免門票，不少旅人都聞名相約來拍照。故事館也有DIY玩樂和產品試用等…體驗，也可順遊附近的熊大庄和合掌屋星巴克。

月桃故事館

地址：嘉義市東區保忠一街356號

電話：052766399

營業時間：8：30～17：00

TOP 5.幸福山丘





嘉義唯美的山中小秘境幸福山丘，療癒的草皮旁有座森林貨櫃屋。登上高樓，能遼望嘉義市迷人佳景。餐廳舒適文青，令人非常放鬆，適合慵懶的午後來這裡下午茶。

幸福山丘



地址：嘉義市東區東義路566巷52號

電話：052765080

營業時間：平日11：00～20：00／假日10：00～20：00（週一公休）

TOP 6.希諾奇台灣檜木博物館





收錄著阿里山秘密寶藏的博物館，藉由導覽了解台灣木材最大集散地。寶貴的檜木精油還能製作成日常生活用品，結合藝術文創，發揮出檜木最大產值。博物館裡提供有趣的DIY活動，還有不少精緻工藝品可以選購，來訪別忘了，部落武士和公主合影唷～

希諾奇台灣檜木博物館

地址：嘉義市西區友愛路146號

電話：052348080

營業時間：8：00～21：00

TOP 7.中埔遊客中心





嘉義也有童話般的城堡小樂園，白色洋樓戴起皇冠也一樣很耀眼。來到西拉雅中埔遊客中心，彷彿走進故事場景，園區裡有許多繽紛的裝置藝術和可愛公仔，登上高塔還能遠望遼闊的山林之景。來訪嘉義中埔，很適合規畫順遊來這裡玩唷～

西拉雅國家風景區中埔遊客中心

地址：嘉義縣中埔鄉同仁1─9號

營業時間：週一～週五8：30～17：30

週六～週日9：00～17：00

TOP 8.高跟鞋教堂





嘉義LOVE浪漫景點，情侶們必收錄！好美的一隻藍色玻璃高跟鞋，是不是穿上它就會變成美麗的新娘呢，姐妹們快相約一起來試尺寸吧。2018滿分再訪高跟鞋教堂，黃昏及夜間版的高跟鞋教堂更美更迷人。水上教堂唯美動人，夜晚還有超夢幻的燈光秀，四周豐富愛戀裝置藝術，也都很好拍。而且高跟鞋教堂還獲得金氏世界紀錄認證呢！

高跟鞋教堂

地址：嘉義縣布袋鎮海興街6號

營業時間：週一～週五9：00～17：30

週六～ 週日：9：00～20：00

TOP 9.北回歸線太陽館





旅人朋友請注意！九大行星掉落到地球表面啦。嘉義超有趣的親子景點北回歸線太陽館，沒想到北回歸線地標也是個室內玩樂的好去處。漫遊北回歸線太陽館，可以學習更深度的科學知識，大小朋友可以透過玩樂來了解天文學裡更多的奧妙

園區裡還有互動的體驗設施，及3D劇院欣賞。最特別的就是館外的九大行星裝置藝術，來訪取景美拍時彷彿自己也登上行星啦。玩樂結束後，晚上就來去文化路夜市吃美食。

北回歸線太陽館

地址：嘉義縣水上鄉下寮村鴿溪寮21─25號

電話：052864905

營業時間：9：00～12：00／13：00～17：00



TOP 10.白人牙膏觀光工廠





嘉義水上免門票景點白人牙膏觀光工廠，以牙膏主題的觀光園區，居然還能玩穿越百年歷史建築的將軍府重現白人牙膏觀光工廠。雖說場景非常跳TONE，但每個角落都好好拍，最新開放的戴相府更是佔地寬敞，雄偉壯闊。雖說戴相府入園需額外門票，但可以折抵消費，還能體驗大清朝服飾，變裝成皇后或是大格格，相當趣味的人氣景點，很值得旅人來走遊唷。

白人牙膏觀光工廠

地址：嘉義縣水上鄉龍德村十一指厝144號

電話：0988803303

營業時間：週一～週五9：00～17：00

週六～週日9：00～17:30

TOP 11.愛情大草原





阿里山是嘉義相當知名的景點之一，位於阿里山公路的18號愛情絲路也值得一訪。巨型的愛心禮物盒和浪漫的LOVE造景，絕對是情侶們感情升溫的美拍打卡點。近期剛開幕的愛情圖書館更是夢幻迷人，來訪能與花牆合影，還能試吃旺萊山的鳳梨酥唷。

旺萊山愛情大草原

地址：嘉義縣番路鄉觸口村車埕7鄰15號

電話：052591585

營業時間：9：30～18：30

TOP 12.東石漁人碼頭





嘉義繽紛亮點東石漁人碼頭，熱門的漁港街道，充滿活動與朝氣呀。東石漁人碼頭的繽紛彩色屋超吸睛，不僅規畫小朋友最愛的沙坑和戲水池，還有趣味的旋轉木馬、咖啡杯和小飛機。除此之外，碼頭上還有浪漫的LOVE場景，漫遊登上觀景台，欣賞遼闊的海景好放鬆，東石漁人碼頭是個適合親子及情侶約會的好地方，還能順遊不遠處的高跟鞋教堂唷。

東石漁人碼頭

地址：嘉義縣東石鄉彩霞大道420號

電話：053730275

營業時間：24小時開放

TOP 13.菁埔彩繪村





嘉義新港有可愛的龍貓彩繪村，民雄也有個俏皮的貓咪彩繪村，萌到不行的3D立體貓咪，瞬間融化我的心。菁埔彩繪村雖然整體佔地不大，但卻有超多卡哇依的貓咪彩繪大圖，放假就來和貓咪來一場繽紛的同樂會吧。

菁埔彩繪村。貓世界

地址：嘉義縣民雄鄉菁埔138號

TOP 14.嘉義酒廠文物館





原來金門最有名的高梁酒，首瓶高梁酒居然是在嘉義出產。擁有一世紀歷史的嘉義酒廠，主要生產高梁酒、紹興酒和再製酒

豐富的釀酒文化等著旅人一同來參觀。還有多樣化的酒類美食和伴手禮，來訪嘉義酒廠千萬別錯過啦！

嘉義酒廠酒類文物館

地址：嘉義縣民雄鄉中山路4號

電話：052215721

營業時間：8：30～17：00

TOP 15.龍猫彩繪村





全台夯彩繪，愈來愈多鄉村小巷穿上逗趣的衣裳，超卡哇伊的龍貓家族出現在嘉義南崙囉！喜歡卡通明星的朋友靠過來~靠過來~靜謐的小村莊裡也能有這麼豐富的彩繪村，免門票就能跟著電影場景玩拍趣。

嘉義新港龍貓彩繪村



地址：嘉義縣新港鄉安北路136號（可定位嘉義縣新港鄉崙子117之3號前方就是崙仔橋）

以上是滿分近年走遊嘉義收集的免門票景點，誰說免門票景點就一定不好玩，沒有特色。這些景點都很美，愛拍照的旅人絕對快門按不完。重點是，這些嘉義景點通通免門票，多踩幾個點也不用擔心傷荷包。暢玩嘉義，免門票輕鬆走遊也能玩的很充實。

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！

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