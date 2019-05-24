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必點小籠湯包！北屯人氣早餐店　再來份燒餅＋油條蛋好滿足

Nini and Blue 玩樂食記 Nini and Blue

我們不是專業攝影師、也不是文學作家，只是想紀錄生..

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▲▼長江早點。（圖／Nini and Blue提供）

文、圖／NINI AND BLUE 玩樂食記

長江早點台中北屯區排隊早餐店，店家手工製作小籠包、燒餅油條、肉包等傳統餐點，長江早餐店 招牌必點小籠包外，個人更喜歡燒餅＋油條蛋和鹹豆漿的絕佳組合，吃完整個大大滿足。

▲▼長江早點。（圖／Nini and Blue提供）

第一次路過長江早點時，就被那排隊人潮吸引，立刻列入口袋名單中，只是很快就遺忘它的存在。某天電視美食節目在介紹新北的長江早點點心總匯，又讓我想到台中也有家長江早點，隔天就跑來嚐鮮了。

▲▼長江早點。（圖／Nini and Blue提供）

台中早餐除了炒麵＋豬血湯的組合，小籠包、燒餅油條、麵糊蛋餅等傳統早點，也是我們很喜歡的選擇之一

▲▼長江早點。（圖／Nini and Blue提供）

早上用餐時段整個店內店外猶如一級戰區，絡繹不絕的客人和處變不驚的員工，員工們動作迅速，客人等待時間也不會太久 。手工製作的燒餅、肉包等美食點心，一廬一爐的出爐，光看到就肚子餓了！

▲▼長江早點。（圖／Nini and Blue提供）

長江早點　價目表

▲▼長江早點。（圖／Nini and Blue提供）

內用的話，入內找座位填寫菜單；外帶的話，門口排隊等帶點餐。

▲▼長江早點。（圖／Nini and Blue提供）

燒餅+油條蛋、鹹豆漿、小籠包、肉包。

▲▼長江早點。（圖／Nini and Blue提供）

▲▼長江早點。（圖／Nini and Blue提供）

小籠包是店家招牌餐點之一，很多客人都會外帶一盒。

▲▼長江早點。（圖／Nini and Blue提供）

▲▼長江早點。（圖／Nini and Blue提供）

小籠包的湯汁和肉餡表現中規中矩，沒有其他家到爆漿的浮誇，確相對耐吃，讓人一顆接著一顆。

▲▼長江早點。（圖／Nini and Blue提供）

鹹豆漿很多人不太敢吃鹹豆漿，不過我還滿喜歡點上一碗鹹豆漿搭配油條。

▲▼長江早點。（圖／Nini and Blue提供）

長江鹹豆漿不會太酸，喝的到豆漿的香氣，喜歡吃辣的人，加點辣更對味。

▲▼長江早點。（圖／Nini and Blue提供）

長江的麵糰是偏向有筋性Q彈，不是外面那種白泡泡鬆軟的口感。

▲▼長江早點。（圖／Nini and Blue提供）

肉包可能是我們放太久，整個肉包的湯汁被外層麵皮吸收不少。

▲▼長江早點。（圖／Nini and Blue提供）

燒餅+油條蛋

可以感受到油條霸氣的撐開燒餅，完全不想被束縛住。

▲▼長江早點。（圖／Nini and Blue提供）

長江燒餅皮酥不會過於乾柴，剛烤出爐還能聞到麵糰的香氣。

▲▼長江早點。（圖／Nini and Blue提供）

油條脆中帶點嚼勁，最後搭配的蔥花蛋讓整個燒餅油條多了蔥香，降低油膩感。

▲▼長江早點。（圖／Nini and Blue提供）

長江早點店生意很好，想來嚐鮮的人，建議早上10點前抵達，太晚來的話，很多就售完了！

長江早點

地址：台中市北屯區大連路ㄧ段343號
電話：22925773（周1休）
營業時間：05：45～11：00

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關鍵字： 長江早點 Nini and Blue 達人美食 美食情報 台中美食 北屯美食 台中早餐店

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