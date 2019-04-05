台中森林系泰式小吃　綠咖哩雞肉飯搭配飲料200元有找！

點評：邊享用泰式小吃，也非常好拍！

文、圖／ NINI AND BLUE 玩樂食記

張波餐室隱身在台中模範市場中，不是賣港式飲茶而是泰國小吃， 張波餐室以泰式咖哩、泰式酸辣為主打，店內裝潢復古融合文青和花卉元素，打造出另類的森林系餐廳，成為台中網美打卡餐廳，餐點價格以勤美誠品綠園道和模範街來說接受度高。模範市場內的別嗆大叔咖哩也很夯，附近的安和明肉食主義、新撰組拉麵都是當地人氣新店家。

台中巷弄美食越來越多，近年的市場美食更是夯到不行。台中模範市場的別嗆大叔咖哩店讓年輕人趨之若騖，現在在市場角落又多了家泰國小吃～張波歺室

店家沒有醒目招牌或是七彩霓虹燈來吸引客人，兩個圓形的logo燈箱和看到門口擺放紅色偉士牌機車。

臨接通道的牆面改建成透明落地窗，透露出微黃燈光，氛圍有點類似忠信市場中的店家。

店內裝潢保有台式老建物元素融入復古、泰國等元素，四周牆面點綴著花花草草帶有森林系風格。

似乎台中的泰式餐廳都喜歡走森林系風格，像是Woo Taiwan 泰國料理等餐廳，只是張波餐室沒那麼浮誇而已。

Woo Taiwan泰式料理 |台中森林系浮誇餐廳，來自泰國清邁美食

餐具、紙巾、杯水需自取。

時尚裝潢當然會有正妹型男駐店服務。

張波餐室 菜單／價目表

綠咖哩雞肉飯和泰式奶茶

白飯一側淋上綠咖哩雞肉，另一側是涼拌沙拉和雞蛋，雞肉有貼心去骨不乾柴，綠咖哩醬沒有想像中濃郁帶點椰奶的甜，大眾接受度高。

泰式奶茶甜味有做過調整，沒有在泰國喝到的那麼甜，入口相對清爽。

試營運期間，打卡贈送小禮物（送完為主）

張波餐室餐點價格大多在百元上下，搭配飲料也都200元有找，整體口味適中，大眾接受度高，裝潢有特色，很適合帶網美來這拍照用餐。對於喜歡重口味的人，個人滿喜歡在健行路的好泰泰餐酒館、或是漢口路的泰廣城泰式料理。

張波餐室 Pordi JH Lab



地址： 台中市西區模範街46巷1號

營業時間：11：00～18：00（週日休）