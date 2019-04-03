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再來一籠！台中超人氣小籠湯包　一口咬下湯汁整個噴出

Nini and Blue 玩樂食記 Nini and Blue

我們不是專業攝影師、也不是文學作家，只是想紀錄生..

點評：看完都流口水了！
ETtoday餓勢力

▲▼美滿小籠湯包。（圖／Nini and Blue提供）

文、圖／NINI AND BLUE

大里美食小吃之一，靠著爆漿湯包的那湯汁如水庫般傾瀉而出，實在非常誇張，打響知名度，搭配餡料豐富的酸辣湯剛剛好。大里益民路的有間大湯包、南門蒸餃等美食也很推薦。吃完美食小吃後，可以再到大里的菩薩寺、國光花市散散步。

▲▼美滿小籠湯包。（圖／Nini and Blue提供）

去年就吃過美滿小籠湯包了，對那爆漿的湯包留下深刻的印象。要再訪時，一直找不到車位而放棄，又遇上照片又自動消失了好幾個月，這篇美食分享文章，真的是多災多難！

▲▼美滿小籠湯包。（圖／Nini and Blue提供）

一旁架上擺好一籠籠準備做蒸氣浴的小籠包。

▲▼美滿小籠湯包。（圖／Nini and Blue提供）

店內提供簡單的內用區，想慢慢享受的人，建議避開用餐尖峰時段，人潮少很多。

▲▼美滿小籠湯包。（圖／Nini and Blue提供）

美滿小籠包菜單

▲▼美滿小籠湯包。（圖／Nini and Blue提供）

這次再訪點了小籠湯包、酸辣湯、鮮肉包、燙青菜。

▲▼美滿小籠湯包。（圖／Nini and Blue提供）

▲▼美滿小籠湯包。（圖／Nini and Blue提供）

酸辣湯有豐富的配料，有豆腐、鮮筍、木耳、紅蘿蔔、蛋花等，湯頭除了酸還有胡椒的辣，還可以自行加點醋，更過癮。

▲▼美滿小籠湯包。（圖／Nini and Blue提供）

美滿小籠包的肉包外皮膨鬆，外皮吸收肉餡湯汁，入口濕潤，讓人聯想到狗不理肉包。

▲▼美滿小籠湯包。（圖／Nini and Blue提供）

來包子店點青菜吃有點不太搭嘎，不過基於健康飲食，建議吃飯還是要點份青菜均衡一下。

▲▼美滿小籠湯包。（圖／Nini and Blue提供）

青菜上方淋上肉燥，單吃就很有味道。

▲▼美滿小籠湯包。（圖／Nini and Blue提供）

小籠湯包現點現蒸，用餐時需要等候一下。第一次來吃的時候被美滿小籠包的湯汁燙到，這次就乖乖的小口品嘗。

▲▼美滿小籠湯包。（圖／Nini and Blue提供）

▲▼美滿小籠湯包。（圖／Nini and Blue提供）

輕輕提起小籠包外皮，可以感受到那沉甸甸的湯汁與肉餡。

▲▼美滿小籠湯包。（圖／Nini and Blue提供）

輕咬一口那湯汁如水庫般洩洪而出，一顆湯包幾乎快要淹滿整個湯匙。

▲▼美滿小籠湯包。（圖／Nini and Blue提供）

湯汁鹹香、肉餡不會太過死鹹，整個很順口的嗑完一籠湯包。喜歡吃辣的人，店家特製也很推薦，加點辣椒更對味。

美滿小籠湯包

地址：台中市大里區中興路二段653號
電話：04─24837326
營業時間：11：00～20：00

Nini and Blue 玩樂食記
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關鍵字： 美滿小籠湯包 Nini and Blue 達人美食 美食情報 台中美食 大里美食

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