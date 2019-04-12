一碗只要25元！台中人激推的「火雞肉飯」　還有火雞下水湯

點評：連嘉義人都推薦了，看來這家台中火雞肉飯很厲害！

文、圖／ NINI AND BLUE 玩樂食記

正宗火雞肉飯是台中網友激推的火雞肉飯店家之一，正宗火雞肉飯在淋上雞汁增加香氣與濕潤度，還有火雞下水湯、火雞貢丸湯等特色湯品，餐點價格親民、外帶便當也很划算。下次來台中北平路找美食或是天津路買衣服，這家位在青島路一段連嘉義人都推薦的火雞肉飯，不要錯過了！

每次來北平路吃美食，幾乎都是集中在北平路上尋找美食小吃，其實在兩側巷道也很多在地人默默”暗槓”美食。正宗火雞肉飯就算過了用餐尖峰時段，客人依然絡繹不絕，太晚來的話，很多餐點都會售完。

正宗火雞肉飯 菜單

看到價格後，決定多點幾樣好了！餐點幾乎集中在25～40元之間。

火雞肉飯便當、香菇肉飯（小）、綜合湯、皮蛋豆腐、沙茶豬肝、涼拌過貓

香菇肉飯

白飯上淋上店家切丁香菇和肉燥，香菇吸飽了滷汁卻不會死鹹，反而替肉燥增添醬汁。

涼拌過貓

通常在小吃店都以燙青菜居多，看到有涼拌菜，就立刻決定是它了。一開始以為涼拌過貓是拌醬油，入口後發現是拌醋，吃完更解油膩。

沙茶豬肝

剛剛的涼拌過貓淋上醋提味，豬肝則是淋上沙茶，一樣都是小菜，在口味上的變化能感受出店家的用心。

皮蛋豆腐

皮蛋豆腐有整塊的豆腐和整顆的皮蛋，卻只要銅板價格。

綜合湯

湯頭中有貢丸、菜頭、豆腐等配料，湯頭不會有太重的腥味，清甜好喝。

火雞肉飯便當

內用也是用便當盒裝成，便當菜色相當豐富，有三樣配菜、半顆滷蛋、切片香腸，一半的白飯上鋪滿了火雞肉並且淋上雞汁。

火雞肉吃的到肉的纖維口感卻不會太過老，保有雞汁與嫩度。

淋上的雞汁，被白飯吸飽湯汁，香氣濃郁，單吃米飯就很滿足。

正宗火雞肉飯的火雞肉飯好吃，價格實惠，吃膩了排骨便當、雞腿便當的人，來個火雞肉便當也不錯!內用的話，還有多有多樣小菜可以搭配，很適合家庭來這用餐。

正宗火雞肉飯

地址： 台中市北區青島路一段73號

電話： 04－22930932

營業時間：11：00～14：30、17：00～20：00