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在地人激推！台中無名宵夜「蒜香滷肉飯」　配一碗熱湯超滿足

Nini and Blue 玩樂食記 Nini and Blue

我們不是專業攝影師、也不是文學作家，只是想紀錄生..

點評：晚上肚子餓，吃這個最對味！
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▲▼ 。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

文、圖／ NINI AND BLUE 玩樂食記

話說這個天氣一變冷，每到晚上肚子真的超容易餓阿～今天來到了一間豐原在地人都相當推薦的深夜小攤，儘管已經到了深夜十一、二點，排隊的人潮依然不減。

▲▼ 。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

這間無名小攤就位於在圓環南路豐原高商校門口的斜對面，在很大間的寵物店旁，在一個不太起眼的小角落，簡單的一台小推車，在晚上十點後悄悄亮起了小燈。

▲▼ 。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

販售的品項非常簡單，就滷肉飯跟肉羹飯兩種，選滷肉飯會在附上一碗清湯。

▲▼ 。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

就是這鍋古早味的蒜香滷肉燥，令許多想在夜晚飽足一餐的客人們聞香而來。還記得小時候那份單純的味道，只要一鍋滷肉和一碗白飯就可以吃的津津樂道。

▲▼ 。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

在白飯上淋上了美味肉燥，加上了肉鬆、香菜跟薑片。簡單的一碗飯跟湯，在這個深夜暖了每位客人的心。

▲▼ 。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

醬色漂亮散發光澤,但吃起來卻一點也沒有黏膩的感覺。其實他們家的滷肉飯肥肉也不會太多，明顯的蒜香味是勾起許多人回憶的美味。

▲▼ 。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

▲▼ 。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

今天的清湯是菜頭湯，晶瑩剔透的白蘿蔔格外閃閃動人，灑點胡椒在加入一點香菜，熱騰騰的菜頭湯喝完身子都暖了。

▲▼ 。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

看著老闆娘忙碌的身影，小攤車開始營業之後手就沒停下來過。

▲▼ 。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

直到用餐結束準備離開，還是有許多排隊的人，令人懷念的古早味在口中揮之不去。很多人來就是點一碗滷肉飯配一碗湯，一吃就是好幾個年頭，老饕更是百吃不膩。平凡又美味的傳統小吃攤，是許多人從小吃到大的成長記憶，這裡分享給大家唷！

無名滷肉飯

地址：台中市豐原區中山路231-2號
時間：22：00～02：00（周日休息）

Nini and Blue 玩樂食記粉絲專頁Nini and Blue 玩樂食記部落格

關鍵字： 無名滷肉飯 NINI AND BLUE 玩樂食記 達人美食 美食情報 台中美食 豐原美食 古早味美食 傳統小吃

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