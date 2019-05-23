沒排隊吃不到！通化夜市一口金酥臭豆腐　淋上麻辣醬更涮嘴





文、圖／周花花

通化夜市不僅台灣人愛逛，連國外觀光客也不少，代表性必吃美食很多，除了一些我的口袋名單外，多靠著朋友推薦開拓新店。《一口金酥臭豆腐》曾被各大新聞媒體報導過，連日本人吃過都讚不絕口的炸臭豆腐，外酥內嫩口感，配上泡菜、特製麻辣醬，相當美味。

一口金酥臭豆腐



推薦指數：★★★★☆ 4顆星

一句短評：通化夜市美食小吃推薦，人氣酥炸臭豆腐，泡菜、麻辣醬搭配得好吃

《一口金酥臭豆腐》攤子位在臨江街上，也就是大家熟知的通化夜市，許多知名美食多集中在這附近，像是米其林必比登推薦的《御品元冰火湯圓》、《駱記小炒》、《梁記滷味》皆在旁邊，還有我很愛的平價二輪電影院《湳山戲院》。前往通化夜市的交通方式，可搭捷運至信義安和站，4號出口出來，約步行5分鐘就能抵達。





《一口金酥臭豆腐》和多數夜市店家一樣，傍晚時分開始營業，曾被蘋果日報、非凡新聞、東森新聞等媒體報導推薦，攤位前同時播著之前節目片段，吸客效果十足。









《一口金酥臭豆腐》沒有菜單，就只賣炸臭豆腐一種品項，分成小份50元、大份60元，均附泡菜、素食者也可食用。以小吃來說不算平價，但台北市臭豆腐似乎都差不多賣這價格了。





這天的臭豆腐是現點現炸，沒有大量油炸、久放的乾硬感，不知道尖峰時段是不是也這樣，任何炸物還是現炸最好吃啊。





炸臭豆腐─50元





我個人比較偏好一整塊下鍋油炸的臭豆腐，通常這樣會比較多汁。但因為《一口金酥臭豆腐》是現炸的原故，即使先切成小塊再炸，內外吃起來都不會太乾，而且這樣小塊小塊，方便用竹籤插著食用的大小，也很適合週邊夜市環境，一口一個、邊走邊吃。

定番配料會再淋上醬油膏、蒜汁、泡菜，能吃辣的人務必請店家加點辣，風味會變得更有層次。臭豆腐表面炸得香酥，趁熱咬下可感受討喜的脆度，內裡香氣、水感依舊有保持住，在口感上是不錯的。不可缺少的泡菜相當爽口，合宜酸度不會搶走炸臭豆腐本身的風采。麻辣醬更是我要推薦的佐料，並非一般坊間只有鹹辣二味，還多了「麻」的元素，讓臭豆腐吃來多了份層次，十分美味。





《一口金酥臭豆腐》雖然小份要價50元，份量也不算太多，但味道真的是不錯，泡菜、麻辣醬也吃得出用心，確實是逛通化夜市值得推薦的美食，喜歡吃炸臭豆腐的人，之後經過不妨也試試。

一口金酥臭豆腐

地址：台北市大安區臨江街87號

電話：0927─077575

營業時間：16：30─00：00（週二公休）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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