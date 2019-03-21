加辣更過癮！台北飄香數十年的甜不辣小店　吃飽再來碗豆花

點評：我要流口水了啦><

文、圖／周花花

台北賣甜不辣的小店很多，但要能廣被推薦，肯定很有兩把刷子。雖然甜不辣並不在我偏好的美食清單中，卻時常聽到朋友推薦《豆味行》，直呼這家真的好吃！數十年來深受中正紀念堂附近居民喜愛，甚至還有很多人宅配、團購也要一吃，據說豆花、甜湯也很厲害，《豆味行》google評論超過600則，擁有4.1的高分！

《豆味行》本店位在南昌路上、靠近寧波西街，在松山區八德路饒河夜市也有分店，更是團購網火紅的宅配商品。《豆味行》南昌路本店從捷運中正紀念堂站2號出口出來，轉個彎約步行4分鐘左右可抵達，值得注意的是，因為捷運萬大線施工的關係，現在南昌路是單行道，若是開車、騎車前往的人，要小心不要逆向。

民國97年開業的《豆味行》，已有超過20年的歷史，因為父母曾在附近開店的關係，《豆味行》可以說是我小時候很常吃的小吃，只是當時沒意會到原來這家這麼有名。記憶中，以前是叫《賽門甜不辣》，後來才正名《豆味行》，也難怪最初聽到朋友推薦，沒意會到就是我以前常吃的那家。

營業時間從中午開始，一路賣到晚上9點。週日、國定假日開比較短，但基本上午餐、下午茶、晚餐、宵夜時段都能過來吃。內用座位數不多，我們這天是平日晚上8點多過來，依舊整間坐滿滿；若不想外帶的人，可得有點耐心稍微等一下了。

《豆味行》菜單如下，甜不辣一碗60元。另外還有豆花，可加紅豆、綠豆、花生、湯圓、粉圓、薏仁等配料，再搭配多種口味甜湯，冷的、熱的通通有，飯後想吃點甜點，在一家店內就能同時滿足。店內牆上貼有一些隱藏版組合，像是外帶買十送一，家庭號（三碗份量）160元，有需要的人可多加參考。

甜不辣—60元



大小甜不辣、竹輪、油豆腐、貢丸、魚丸、蘿蔔、炸餛飩等，一碗種類齊全、份量不少，若有不想吃的配料，可以事先跟店家說要換。

甜不辣煮得不會太過軟爛，仍保有魚漿鮮味，帶點咬勁的口感挺不錯的。每一種都蠻好吃的，我尤其喜歡炸餛飩，每次都會留到最後再吃，捨不得呀～

醬料也是《豆味行》之所以好吃的關鍵。帶有香濃豆香，沾附食材能讓風味再度提升；能吃辣的人，推薦加點小辣，炒辣椒香氣十足，組合在一起十分夠味，相當好吃！

吃完甜不辣後，可以再至餐台加湯。拌著剩餘醬料喝下肚，帶有淡淡柴魚氣味，將滿足感推向高峰。

紅豆豆花—45元

豆花同為《豆味行》招牌，一鹹一甜雙主打。豆花口感帶點Ｑ黏，跟一般吃到的豆花不太一樣，有點像是《橘色涮涮屋》杏仁豆腐的口感，蠻特別的。紅豆顆粒感較重，煮法偏向傳統，我個人比較喜歡再透一點的那種，所以不會特別推薦豆花。

《豆味行》的甜不辣真的是蠻好吃的，跟我小時候吃的印象差不多，多年來味道並沒有跑掉。有提供外送服務，很多辦公室都會團購當下午茶，有需要的人請自行打電話向店家預訂囉！

豆味行



地址： 台北市中正區南昌路一段64號

電話：02－2351 8939

營業時間：週一～週六11：15～21：00、週日／假日12：00～20：30