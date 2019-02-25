台北熱胖子三明治薯泥專賣店　必點特色「餅乾菠蘿堡」

點評：看了好想吃啊

文、圖／周花花

《熱胖子三明治·薯泥專賣店》為知名早餐店《高三孝》新品牌，內湖店起家，後來又開了松江店，這天會來這吃早餐，完全是國中同學臨時約的早餐小聚，要寫食記時才查到這層關係，《熱胖子三明治·薯泥專賣店 松江店》在行天宮這帶也算是小有名氣了，主打蒸吐司、烤吐司、餅乾菠蘿漢堡，平價價格快速累積好口碑，同學吃過相當推薦呢！



熱胖子三明治·薯泥專賣店 松江店

推薦指數：★★★☆☆ 3顆星

一句短評：捷運行天宮早餐推薦，三明治蒸吐司視覺效果十足

《熱胖子三明治·薯泥專賣店 松江店》位在松江路巷內，和人氣排隊小吃《不老客家傳統麻糬》是同一條，巷口7-11彎進來直直走，就會在右手邊看到。從捷運行天宮站3號出口出來，約是步行3分鐘左右的路程即可抵達。

這天是春前連假第一天的週末，可能大家都忙著大掃除，所以早上10點左右抵達，順利地有坐到四人桌，而且之後也沒有客滿，但就很常吃的同學表示，之前來都是要排隊的，有時候內用沒位子還只能外帶，可見生意真的是不錯。

原則上《熱胖子三明治·薯泥專賣店 松江店》沒有固定公休日，週一至週日天天營業，不定期公休會寫在門口小黑板上，或於facebook粉絲團上公佈；若是專程前往的人，建議出發前先上網確認避免撲空。

內用座位簡單乾淨，真要說「裝潢」的話，大概就是牆上這幅壁畫，但因為是開放式廚房，個人覺得油煙味有點重，若是比較在意身上味道的人，可能還是外帶會比較舒適些。

《熱胖子三明治·薯泥專賣店 松江店》菜單如下

主餐分為三大類別：蒸吐司、烤吐司、餅乾菠蘿，飲料則有紅茶、奶茶、拿鐵、咖啡幾種品項，價格落在60元-90元間，加杯飲料可控制在百元左右，以台北市蛋黃區的早餐來說，還算平價不貴，《熱胖子三明治·薯泥專賣店 松江店》有提供外送服務，而且最晚可外送到下午4點，適合公司行號團購下午茶、會議點心，有需要的人請自行打電話向店家預約。

貼心附上塑膠手套，擔心髒手的人可自由取用。





阿里山紅玉紅茶—25元

胖胖杯貼上品牌貼紙，賣相確實挺吸睛的，可以想見為什麼IG上會很紅，拍起照來辨識度十足，雖說是使用阿里山紅玉紅茶，但我覺得茶體偏薄、水感較重，帶點茶澀並不算順口，甜度部份倒還在可接受範圍內，一杯25元也不該要求太多。

嫩蛋豬總匯烤吐司—85元





烤吐司中間豪邁夾入溫體嫩豬排、起司薯泥、活力蛋、有機生菜、醃黃瓜，總共用了三片吐司，一份吃來份量不少，建議兩人點不同品項share著吃比較剛好，吐司表現不錯，不會太乾還有微微烤焦香氣，豬排調味蠻甜的，我又笑稱這是南部口味吧，有點類似肉乾風味，吃不太出溫體豬自身優勢，整體走向偏向爽口，又多了醃黃瓜中和油膩感，酸甜調性為主，整份吃完清爽無負擔。





嫩蛋起司雞餅乾菠蘿—80元

最初《高三孝》之所以聞名，就是因為這個餅乾菠蘿漢堡，從未吃過《高三孝》的我，初訪《熱胖子三明治·薯泥專賣店 松江店》自然相中該品項。

餅乾菠蘿包表面酥脆討喜，內裏抹上奶油增添香氣，秘製雞腿排我覺得跟豬排很像，同樣是走偏甜調味，和其餘食材搭在一塊，還算和諧不會相互搶味，只是在特色上略顯不足。

花生醬火腿起司蛋餅乾菠蘿—75元

基本配置和上一份一樣，差別在於多了紐西蘭花生醬，肉品換成厚切火腿，同學表示蠻好吃的，只是口味較為清爽，早餐不要吃那麼重口味，也是好的啦。

後來看到其他桌點的「蒸吐司」，是用整籠蒸籠上桌，或許這才是《熱胖子三明治·薯泥專賣店 松江店》的創意招牌。今天吃到這三份，味道是不錯，但表現偏向保守，並沒有讓人為之驚艷的感覺，若以附近居民的早餐來說，我覺得可以，或是周圍上班族團購下午茶也很不錯，如要專程來吃的話，建議可以試試蒸籠蒸吐司，可能會有較為不同的表現，順帶一提，大台北地區我目前吃過最愛的蒸吐司是《餓店蒸氣吐司》，真的優秀！

熱胖子三明治·薯泥專賣店 松江店

地址：台北市中山區松江路297巷6號

電話：02 2502 2220

營業時間：週一-週五07:30–14:00、週六日08:00–14:00