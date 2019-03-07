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好療癒！台北大份量火鍋店　預訂才吃得到「牛奶泰迪熊」

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥..

點評：看到肉盤一直送上來實在太罪惡啦！
ETtoday餓勢力

▲▼好食多涮涮鍋。（圖／周美美提供）

文、圖／周花花

不管幾訪還是好愛《好食多涮涮屋》，要找台北好吃火鍋真的很推薦這家，新推出的「花好肉緣雙人套餐」，不僅是肉山肉海，連擺盤都超級講究，乾冰噴得眾人心花怒放啊，鍋底點香醇牛奶鍋的話，還能免費索取限量牛奶泰迪熊、牛奶狗狗，吃火鍋加湯也能加得這麼好玩，不斷推陳出新的《好食多涮涮屋》，讓我們越吃越滿意，大份量、肉又好cp值真的很高！

好食多涮涮屋雙城店

推薦指數：★★★★☆　4顆星

一句短評：台北好吃火鍋店推薦！建議使用雙城店線上訂位系統才不用排隊

《好食多涮涮屋》目前在台北三間分店：雙城店、東區大安店、民生店，我最常去的就是雙城店，位在晴光市場旁邊、靠近林森北路，從捷運中山國小站1號出口出來，步行5分鐘左右可抵達。

▲▼好食多涮涮鍋。（圖／周美美提供）

無論哪一分家生意都超級好，晚上、假日沒訂位八成要現場排隊，根據多年來吃《好食多涮涮屋》的經驗，平日中午衝現場還有機會碰碰運氣，強烈建議大家一定要先訂位，若擔心電話訂位不好打通的話，現在雙城店已開放線上訂位，大家可透過臉書粉絲團，或是直接點此訂位去。

▲▼好食多涮涮鍋。（圖／周美美提供）

▲▼好食多涮涮鍋。（圖／周美美提供）

自助區醬料

醬料品項很多，但我通常都用不到，因為《好食多涮涮屋》湯底很強，涮什麼味道都掛得上去。

▲▼好食多涮涮鍋。（圖／周美美提供）

自助區飲料

有汽水機、南非國寶茶，但我更愛檸檬冬瓜冰沙，和火鍋超搭喝完都能無限續。

▲▼好食多涮涮鍋。（圖／周美美提供）

▲▼好食多涮涮鍋。（圖／周美美提供）

《好食多涮涮屋》菜單如下，餐點選擇非常多元，用餐限時90分鐘，從基本款的大眾火鍋、素食鍋，到最頂級的日本黑毛和牛、美國安格斯黑牛通通有，海鮮類的組合也很豐富，波士頓龍蝦、霸王蝦、海鮮總匯等，之前挑戰過「夠蝦了吧!!雙人套餐」，嚇得我整個月都不敢再碰蝦。

▲▼好食多涮涮鍋。（圖／周美美提供）

▲▼好食多涮涮鍋。（圖／周美美提供）

▲▼好食多涮涮鍋。（圖／周美美提供）

▲▼好食多涮涮鍋。（圖／周美美提供）

湯底都可以加價升級成其他口味，同時點兩份套餐的話，即可做成鴛鴦鍋，一次品嚐兩種風味。

▲▼好食多涮涮鍋。（圖／周美美提供）

蒙古香辣鍋—70元、藥膳養生鍋—60元
蒙古鍋微辣過癮，有著豐富香料香氣，涮什麼肉都很搭，藥膳鍋較為清爽，煮蔬菜、海鮮皆很棒，也是長輩們喜歡的湯頭。

▲▼好食多涮涮鍋。（圖／周美美提供）

四川麻辣鍋—80元、香醇牛奶鍋—100元

這是我最喜歡《好食多涮涮屋》的兩種湯底組合，四川麻辣其實不會太辣，但香氣十足涮帶油花的肉特別好吃，牛奶鍋還附一片起司，美味度自然不在話下，會這麼推薦他還有一個原因，就是加湯是加「牛奶泰迪熊、牛奶狗狗」。

▲▼好食多涮涮鍋。（圖／周美美提供）

只要點牛奶鍋加湯就可送，完全不用加價，訂位時先跟店家預訂即可，怎麼可以這麼可愛啊！尤其是「牛奶泰迪熊」，擺入鍋中就像是熊熊在泡澡一樣，頭上那片起司就是毛巾，賣萌指數破表，連男生都會忍不住拿手機出來拍照呢。

▲▼好食多涮涮鍋。（圖／周美美提供）

▲▼好食多涮涮鍋。（圖／周美美提供）

▲▼好食多涮涮鍋。（圖／周美美提供）

夢幻花好肉緣雙人套餐—1,399元

《好食多涮涮屋》的份量從來不叫人失望，這何止雙人餐、四人吃都夠吧！玫瑰花松阪豬花x2、6.5盎司伊比利豬梅花、6.5盎司自然牛雪花、菜盤、任選兩樣海鮮、招待四盤肉品。

▲▼好食多涮涮鍋。（圖／周美美提供）

玫瑰花松阪豬花

既然套餐名稱叫「花好肉緣」，代表作就是這個，將松阪豬肉排成玫瑰花狀，搭配特殊器皿的擺盤，上桌時噴著乾冰，視覺效果十足，松阪豬花不僅有好看，一片片圍成的花瓣，份量可不少，片出厚度、帶出脆度，一次要煮個三片才過癮！

▲▼好食多涮涮鍋。（圖／周美美提供）

6.5盎司自然牛雪花

牛雪花油脂分佈相當漂亮，切得厚度也夠，可以嚐出完整肉的風味，軟嫩肉質、香而不油，推薦涮麻辣鍋、蒙古鍋，油花碰上一點辣更好吃。

▲▼好食多涮涮鍋。（圖／周美美提供）

6.5盎司伊比利豬梅花

原本配的是CAB牛小排，可以換成伊比利豬梅花，伊比利豬又有豬肉界勞斯萊斯之稱，肉質之美帶點堅果香氣，讓不能吃牛者也能一飽口福。

▲▼好食多涮涮鍋。（圖／周美美提供）

招待四盤肉品：豬肉x2、牛肉x2

《好食多涮涮屋》連招代的肉盤都用得不錯，即便油花較多的牛五花，吃來也不會有怪味，梅花豬則以瘦肉為主，口感還是軟嫩不柴。

▲▼好食多涮涮鍋。（圖／周美美提供）

▲▼好食多涮涮鍋。（圖／周美美提供）

藍鑽蝦、蛤蜊

海鮮可從活海蝦、南美白蝦、草蝦、鮮甜蛤蜊、藍鑽蝦中，任選兩種，雖然《好食多涮涮屋》是以高品質大份量肉品起家，但這裡的海鮮可一點都不馬虎，新鮮度完全沒話說，蛤蜊也是我每次來都會點的海鮮。

▲▼好食多涮涮鍋。（圖／周美美提供）

▲▼好食多涮涮鍋。（圖／周美美提供）

菜盤可換肉盤，但還是建議大家先留著，前面狂嗑了這麼多盤肉，適時吃點青菜轉換味蕾是必要的，這個時候的青菜更甜更好吃！

▲▼好食多涮涮鍋。（圖／周美美提供）

海鮮總匯—690元

干貝、鮑魚、軟絲、天使紅蝦、南美白蝦、鯛魚片、鱸魚片、蛤蜊，綜合海鮮上桌時，同樣會噴煙，彷彿是艘從龍宮開出的船，載著滿滿海鮮。

▲▼好食多涮涮鍋。（圖／周美美提供）

《好食多涮涮屋》多年來，生意一直這麼好的原因之一，就是無論哪種餐點，食材都選得很好，想吃什麼直接點下去就好，不用擔心會踩雷，海鮮總匯每品的表現都不錯，我特別喜歡鮑魚、軟絲、蛤蜊，鮮甜肥嫩。

▲▼好食多涮涮鍋。（圖／周美美提供）

▲▼好食多涮涮鍋。（圖／周美美提供）

13盎司雙拼無骨牛小排+松阪豬—660元

肉食怪更適合來《好食多涮涮屋》，肉品選擇非常多，還能組合成雙拼。

▲▼好食多涮涮鍋。（圖／周美美提供）

無骨牛小排是我吃火鍋時最喜歡的肉品，嫩度夠、油脂足，呈現出最棒口感，松阪豬大片切脆度更明顯，一次能嗑這麼大片，口感實在過癮，大份量這樣拼價格真的不貴。

▲▼好食多涮涮鍋。（圖／周美美提供）

▲▼好食多涮涮鍋。（圖／周美美提供）

A5日本和牛

全場最奢華的就是這盤，A5日本和牛！今天這品是宮崎和牛，也是許多老饕指名要的和牛產地，高品質沒話說，雖然前面幾款牛肉都很好吃，但在A5和牛面前還是甘拜下風，光油花賣相就知道是高檔貨呀。

▲▼好食多涮涮鍋。（圖／周美美提供）

▲▼好食多涮涮鍋。（圖／周美美提供）

《好食多涮涮屋》服務生會桌邊服務，教你怎麼涮高級牛肉，每片下鍋，絕對要顧好，輕涮幾秒約五分熟就要起鍋，千萬不要涮到全熟，嫩度才夠呀，可跟服務生要風味鹽，像是玫瑰鹽、昆布鹽、松露鹽、柚子鹽都不錯，更能提升好牛肉的甜味。

▲▼好食多涮涮鍋。（圖／周美美提供）

▲▼好食多涮涮鍋。（圖／周美美提供）

最後跟大家介紹一下，《好食多涮涮屋》的壽星優惠，凡訂位時先告知有壽星用餐(生日當天前後一週皆可)，壽星消費一份主餐時，即可免費兌換一份「玫瑰松阪豬」，餐點上桌時同樣會噴乾冰，用這個「玫瑰松阪豬」當生日蛋糕也不錯，吹乾冰當許願。

▲▼好食多涮涮鍋。（圖／周美美提供）

或者也能免費兌換「玫瑰軟絲」，擺在特殊玻璃盒中，像極了一束白玫瑰，全新擺盤讓人再次佩服《好食多涮涮屋》創新求變的能力，餐點好吃又好拍，難怪能一直擁有大批死忠客人。

▲▼好食多涮涮鍋。（圖／周美美提供）

吃完還能挖兩球冰淇淋來吃，如果還有胃的話啦。

▲▼好食多涮涮鍋。（圖／周美美提供）

我們都很滿意，這次推出的新餐點「夢幻花好肉緣」，雙人套餐1,399元的售價，可以吃到八份肉、兩種海鮮，價格真的不貴，重點是肉的品質很好，讓人止不住一片接一片的涮。

好食多涮涮屋雙城店

地址：台北市中山區雙城街19巷5號
電話：02 2585 7222
營業時間：週一-週五11:00–15:00、17:30–22:00，週六週日11:00–15:30、17:00–22:00

好食多涮涮鍋民生店

地址：台北市松山區民生東路五段137巷4弄31號
電話：02 27608370
營業時間：週一-週五11:00-15:00、17:30-22:00、週六週日11:00-15:30、17:00-22:00

好食多涮涮鍋大安店

地址：台北市大安區大安路一段19巷8號
電話：02 27762727
營業時間：週一-週五11:00-15:00、17:30-22:10、週六週日11:00-15:40、17:00-22:00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
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