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傳承50年的美味！台北超人氣小籠湯包　內餡鮮甜、一咬就爆湯

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥..

點評：爆汁的小籠湯包太犯規～
ETtoday餓勢力

▲超人氣小籠湯包。（圖／周花花提供）

文、圖／周花花

小籠包雖然傳統台菜，卻是很能代表台灣的美食，每個人心中都有一間自己愛的小籠包店，而這家《小上海林師傅小籠湯包》卻是從日本朋友口中推薦而得的名單，感覺特別新鮮，隱身民生社區內，主打湯包、蒸餃、包子粽子、牛肉麵、油豆腐細粉等特色上海菜，平價不貴選擇又多，也是松山區上班族很喜歡的餐館！

店址位在民生東路四段，敦化北路、光復北路之間，從捷運中山國中站、松山機場站出口出來都要走一段，搭公車至「公教住宅」較為方便，一下車走幾步就到了，或是能開車、騎車來最好。

▲超人氣小籠湯包。（圖／周花花提供）

台灣名為「小上海」的餐廳實在太多，同樣賣小籠湯包的有就好幾家，還有鹹酥雞、火鍋等，通通是「小上海」開頭，搜尋時打全名《小上海林師傅小籠湯包》才不會找錯。原本似乎叫「蔡師傅」，現在改為「林師傅」，原來是「林師傅」傳承至「蔡師傅」的手藝，將50年的美味延續下去。

▲超人氣小籠湯包。（圖／周花花提供）

午餐、晚餐尖峰時段，生意非常好；我們平日中午來，還得跟人併桌才有位子，但約莫午休時間結束一點半後，人潮明顯少很多，大家可以早點來、要不就晚一點，舒適度高一些。

▲超人氣小籠湯包。（圖／周花花提供）

《小上海林師傅小籠湯包》菜單如下

以民生社區來說，價位平價不貴，若放大到整個台北上海菜市場，也是好入手的價格，小籠湯包、菜肉蒸餃、花素蒸餃、豆沙包、八寶甜飯、紅豆鬆糕、潮州肉粽、牛肉麵、排骨麵、油豆腐細粉、鮮蝦餛飩、原盅雞湯等，幾乎所能想到的平民上海菜都在menu裡頭，菜色強到讓人不知該從何選起，每樣都蠻想試試的。

▲超人氣小籠湯包。（圖／周花花提供）

小菜、茶飲、薑絲，擺在自助區，有需要請自行拿取。

▲超人氣小籠湯包。（圖／周花花提供）

醬料則在桌子下的小抽屜裡，併桌時需要相互傳遞一下，來場餐桌上的敦親睦鄰。

▲超人氣小籠湯包。（圖／周花花提供）

小籠湯包—140元

瞧這皺摺就知道是手工包的，薄薄皮兒可看見，底頭含著飽滿湯汁，吃的時候請拿湯匙。

▲超人氣小籠湯包。（圖／周花花提供）

蒸的時間恰到好處，並沒有因為客人多而未熟或過軟，豬肉餡有著自然清甜，油感不會太重，是我喜歡的風味，連吃幾顆也不膩，確實有水準以上的演出，推薦給跟我一樣，不喜歡肉味太重的人。

▲超人氣小籠湯包。（圖／周花花提供）

排骨麵—140元

Google評論上許多網友推薦，來《小上海林師傅小籠湯包》一定要吃排骨麵，而初訪的我也就跟著點了，排骨炸得不會太乾、嫩度不錯，炸粉上的黑胡椒香氣討喜，能再提升豬肉甜感，白麵條調味就較為清淡些，最後自己加了白醋和辣油，覺得味道似乎有便得豐富些，或許是因為抱著過高期待，所以不覺得有驚為天人的美味，整體偏向樸實風味。

▲超人氣小籠湯包。（圖／周花花提供）

▲超人氣小籠湯包。（圖／周花花提供）

原盅雞湯—140元

單看價格會覺得貴了點，但這雞湯可真是好喝，濃郁湯頭好滋味，喝進滿滿營養，膠質含量挺高的，在雙唇留下迷人的「黏」，雞肉選得相當好，皮Ｑ肉彈牙，即使價錢高了些，偶爾喝喝補身子還行！

▲超人氣小籠湯包。（圖／周花花提供）

炸銀絲卷—45元

同行友人「Banbi」是銀絲卷控，每看每點、閱「卷」無數，外皮炸得金黃香酥，脆度不錯、油也有瀝乾，只是一人吃一塊已達飽足極限，沒有附煉乳之類的沾醬，建議人多再點，才不會太膩。

▲超人氣小籠湯包。（圖／周花花提供）

豆沙包—60元

一份兩個，不能單點有點可惜，包子皮有著老麵香氣，勁道十足，吃得出師傅真功夫，豆沙餡對我來說甜度稍高，但上海點心大多如此，擺飯後當甜點，配熱茶剛剛好。

▲超人氣小籠湯包。（圖／周花花提供）

《小上海林師傅小籠湯包》的手藝確實不錯，個人推薦小籠湯包、原盅雞湯，價位也比同類型小籠包店便宜一點，若是來到松山區、民生社區一帶，想找間平價好吃的館子，可以考慮《小上海林師傅小籠湯包》。

小上海林師傅小籠湯包

地址：台北市松山區民生東路四段62號
電話：0227185783
營業時間：週一～週日10：30－14：30、16：30－21：00

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關鍵字： 台北市美食 民生社區美食 達人美食 美食情報 小籠湯包 周花花

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