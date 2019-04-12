▲小資族不用出國！台北市就能體驗海島度假戶外婚禮（圖／維多麗亞酒店提供，下同）

旅遊中心／綜合報導

作為大直內湖地區首家五星級飯店，維多麗亞酒店以「城市中的夢幻綠洲、唯美戶外花園、經典英式鐘樓、古典磚紅外牆」成為飯店地標性的象徵；近年來國外風格、浪漫戶外婚禮盛行，而維多麗亞酒店充滿濃厚的國外氣息、海島度假風格的獨特婚宴，備受新人喜愛，讓時下新人不必千里迢迢飛出國，在台北就能享受如夢似幻的浪漫戶外海島婚禮，為婚禮當日打造完美回憶。

▲全新概念與風格，打造不一樣的歡樂度假花園婚禮！

雖然地點位在車水馬龍的捷運周邊，卻能享受藍天與綠樹帶來的戶外海島氛圍－不論是在綠意盎然的一樓戶外花園舉辦浪漫證婚儀式及熱情雞尾酒派對，營造最接近大自然風情的唯美證婚儀式；或是在擁有寬敞戶外空間、藝術風格長廊、優雅磚紅牆面的一樓皇家花園打造一場小型的Wedding Dance或After Party，都能為婚禮增添不同風格的點綴。

▲徜徉城市中的秘密花園！

今年四月，維多麗亞酒店將「海島風格浪漫花園」、「戶外莊園婚禮」完美融合，舉辦「海島夢幻系．浪漫花嫁派對」，並在一樓皇家花園打造最繽紛歡樂的「戶外莊園婚禮市集」，邀請人氣廠商參與，並現場提供多樣好禮、專屬優惠及活動，搭配迎賓雞尾酒派對，提供限量歐式茶點，營造婚禮般的歡樂溫馨氛圍，讓您不用出國也能體驗如同「國外般的夢幻婚禮」！

▲首度推出「戶外莊園婚禮市集」、日本Glamping「奢華浪漫露營佈置」

活動當日特別邀請日本Glamping規劃「Glamping Japan Taiwan」於皇家花園展示奢華露營佈置，讓您在規劃戶外婚禮時有更多不一樣的新奇創意，打造獨一無二的歡樂花園婚禮！ 除了唯美浪漫的戶外花園，更擁有寬敞豪華的宴會廳場地，英式風格與時尚巧思成功融合，打造新型態婚禮風貌；活動當日將於一樓大宴會廳展示中式與西式宴席，讓新人直接感受中西式喜宴特色，增添更多對婚禮規劃的想像與創意，揮灑獨一無二的幸福色彩！