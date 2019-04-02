台版迪士尼城堡、世界最美遊船飯店在這！花蓮必住3間歐洲風飯店

▲瑞穗春天國際觀光酒店。（圖／瑞穗春天國際觀光酒店提供）

旅遊中心／綜合報導

擁有好山好水的花蓮，是許多人心中的度假天堂，近年更有旅宿業者發揮巧思，在這美麗的山水風光之間建起一座座城堡飯店，讓旅客翻過一座山，就能走進宛如置身歐洲般的夢幻氛圍中，以下就整理出花蓮3間歐洲童話風格渡假旅宿，趕快筆記，列入下次旅行的住宿清單中吧！

▲瑞穗春天國際觀光酒店佔地廣達兩萬坪（圖／瑞穗春天國際觀光酒店提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

瑞穗春天國際觀光酒店

瑞穗春天國際觀光酒店為天成飯店集團打造的休閒度假飯店，佔地兩萬坪，為國內首座結合星級觀光飯店、格蘭別墅、親子別墅、溫泉黃金湯、金色水樂園的複合式度假飯店，整體設計以南歐莊園風格為主，風光明媚的山水與豐富的自然生態，將花蓮瑞穗的優美姿態盡收眼底。

▲彩色的親子與寵物別墅讓人以為來到彩虹島。（圖／記者蔡玟君攝）

酒店周邊自然生態豐富，包括溫泉路上的暖橘色台灣欒樹包圍，藍天綠地相襯之下的歐式城堡很有異國情調，宛如童話故事裡的城堡，因此又有台版迪士尼城堡的美稱，加上園內還栽有一整排金黃風鈴木，預計正式盛開後，將成為飯店內最代表的景色之一。

▲瑞穗春天國際觀光酒店讓大人也能玩的賽車。（圖／記者蔡玟君攝）

瑞穗春天也被評為是全台最好玩的酒店之一，為了讓大人小孩一整天待在飯店內不無聊，飯店打造擁有108池的溫泉水樂園，同時引進國際悅榕集團的Angsana Spa，更有大人與小朋友都能玩的賽車場，多元化娛樂設施，讓人只想整天賴在飯店裡。

地址：花蓮縣瑞穗鄉溫泉路二段368號

▲花蓮理想大地渡假飯店。（圖／理想大地渡假飯店提供）

理想大地渡假飯店

理想大地渡假飯店曾獲選為世界百大度假飯店及全球七大遊船體驗旅宿之首，甚至有台版威尼斯美稱，飯店內打造全台最長的人工運河系統，以大量自然花草與歐式建築在運河兩岸營造出如置身在威尼斯的浪漫風景。

▲花蓮理想大地被選為全球七大遊船體驗旅宿之首。（圖／花蓮理想大地提供。）

飯店內的所有建築都以傳統西班牙與高第式建築建成，入住房客可以搭乘遊河，經過園區內3座島嶼、7個碼頭與16座橋，欣賞園內超過2萬3000多棵植栽，甚至還有瀑布，賞美景同時還能擁有清新好空氣，白天與夜晚的風景更各有千秋，讓旅客不用出國就能享受彷彿置身歐洲童話世界般。

地址：花蓮縣壽豐鄉理想路1號

▲花蓮雪雲城堡。（圖／網友IG@bychiu授權提供，請勿翻攝）

雪雲城堡

乍見雪雲城堡，以為不小心闖進哪一位公主的住處。高聳的尖塔、石磚牆、女神大理石像，加上環抱四周的森林，不說還以為瞬間走進歐洲貴族公主的莊園中；此外，從大廳到起居間、臥室，花樣圖騰的壁紙、大理石紋樓梯、描金雕花的家具，營造出大氣輝煌的高雅氛圍，讓房客一圓小時候的公主夢

地址：花蓮縣鳳林鎮榮開路88號