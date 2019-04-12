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出現神級景點？　礁溪老爺推「抹茶山、螢火蟲」日夜都夢幻

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▲▼旅台日本攝影師「小林賢伍」突發想像力，在IG（社群媒體Instagram）形容礁溪五峰旗山是「臺灣の抹茶冰淇淋山（台灣的抹茶冰淇淋山）」，引發網友熱烈迴響，神級景點美名不逕而走！。（圖／礁溪老爺酒店提供，下同）

▲▼旅台日本攝影師「小林賢伍」突發想像力，在IG（社群媒體Instagram）形容礁溪五峰旗山是「臺灣の抹茶冰淇淋山（台灣的抹茶冰淇淋山）」，引發網友熱烈迴響，神級景點美名不逕而走！。（圖／礁溪老爺酒店提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

什麼地方能讓網美們爆汗也要追逐打卡？原來宜蘭有座超萌「抹茶山」，來回11公里，花費6小時、超過2萬步路程的神級景點、近年更成為風靡台日網美圈的朝聖打卡熱點！旅台日本攝影師「小林賢伍」登頂時突發想像力，在IG（社群媒體Instagram）形容礁溪五峰旗山是「臺灣の抹茶冰淇淋山（台灣的抹茶冰淇淋山）」，引發網友熱烈迴響，神級景點美名不逕而走！

▲▼旅台日本攝影師「小林賢伍」突發想像力，在IG（社群媒體Instagram）形容礁溪五峰旗山是「臺灣の抹茶冰淇淋山（台灣的抹茶冰淇淋山）」，引發網友熱烈迴響，神級景點美名不逕而走！。（圖／礁溪老爺酒店提供，下同）

▲▼旅台日本攝影師「小林賢伍」突發想像力，在IG（社群媒體Instagram）形容礁溪五峰旗山是「臺灣の抹茶冰淇淋山（台灣的抹茶冰淇淋山）」，引發網友熱烈迴響，神級景點美名不逕而走！。（圖／礁溪老爺酒店提供，下同）

礁溪老爺酒店表示，抹茶山不僅超萌更是螢火蟲復育地，春日山林正美，螢火蟲飛舞其中如仙境般夢幻，即日起要帶領旅客一探神級抹茶山日、夜美景。白天攻頂看萌萌抹茶山、晚上走入抹茶山探訪夢幻螢火蟲，雙重體驗即刻擁有！

即日至2019年5月31日預訂《春遊抹茶山》專案，送Q版抹茶山甜品，雙人一泊一食7千888元起，想攻頂僅需加價500元／人即可由專人帶領前往聖母山莊，飽覽抹茶山美景再喝杯手沖咖啡，感受神級景點魅力。

想看螢火蟲，自2019年4月20日至5月19日止預訂《星光點點》專案，雙人享早餐與宵夜，再送一生非看一次不可的夢幻「螢火蟲」行程，只要8千888元起，走入滿山滿谷螢火蟲仙境就趁現在！

美到能讓只在咖啡館出現的網美爭先恐後，爆汗、鐵腿都要親自上山打卡的「抹茶山」到底多迷人？綠色浪花層層疊疊隨風起舞，像極一顆一顆可愛的抹茶冰，日光灑在山稜線，更加閃閃發亮浪漫極了，無怪網美們花費5、6個小時也一定要攻頂打卡。

不過想攻頂可也要有一番好體力，「抹茶山」來回11公里路途，先經過3.7公里碎石道路直到登山口「通天橋」，再挑戰1.6公里陡坡階梯就可以攻頂。

登頂後翠綠抹茶山映入眼廉，再來杯熱騰騰手沖咖啡、鳥瞰蘭陽平原，頓時所有疲憊與辛苦都消失了。想感受神級景點魅力，請上官網https://reurl.cc/M3GRX洽詢。

▲▼礁溪老爺酒店推抹茶山甜品象徵攻頂五峰旗山成功，同時也推一生必看夢幻螢火蟲行程，。（圖／礁溪老爺酒店提供，下同）

▲▼礁溪老爺酒店推抹茶山甜品象徵攻頂五峰旗山成功，同時也推一生必看夢幻螢火蟲行程，。（圖／礁溪老爺酒店提供，下同）

▲▼礁溪老爺酒店推抹茶山甜品象徵攻頂五峰旗山成功，同時也推一生必看夢幻螢火蟲行程，。（圖／礁溪老爺酒店提供，下同）

都市幾乎不出現的螢火蟲，居然成群在抹茶山裡飛舞！每年4、5月正好是賞螢季節，由於五峰旗山區少有光害，環境及水源亦未受到破壞，春天時節常有成群螢火蟲現身飛舞。

從五峰旗風景區入口到通天橋近4公里遠路段，即可親眼看見螢火蟲足跡，一閃一閃亮晶晶慢慢飛舞，就像夢幻星空般讓人驚艷，更被喻為是「上天恩賜的禮物」！礁溪老爺推出期間限定《星光點點》專案，每天限量5間甫推出詢問度爆表，想感受一生必看一次的螢火蟲仙境，請上官網https://reurl.cc/ae7VX洽詢。

攻頂後再吃抹茶甜品更療癒！一層一層像抹茶冰般可愛的「抹茶山蛋糕」（每份140元），配上濃密抹茶與香醇奶泡「抹茶拿鐵」（每杯180元），還有Q版小旗幟點綴，象徵攻頂成功為旅人慶賀，一口吃下肚，讓人再三回味抹茶山無窮魅力！
還有令人垂涎欲滴的「抹茶山磅蛋糕」，一次推出「橙香抹茶」、「紫米紅豆抹茶」及「開心果抹茶」三種不同口味供旅客嚐鮮，每條280元；旅客最愛的「抹茶山吐司」，每份140元；山形加上白巧克力的「抹茶山餅干」每份16片180元，抹茶控絕對不能錯過！

▲▼礁溪老爺酒店推抹茶山甜品象徵攻頂五峰旗山成功，同時也推一生必看夢幻螢火蟲行程，。（圖／礁溪老爺酒店提供，下同）

關鍵字： 礁溪 五峰旗山 抹茶山 螢火蟲 老爺酒店

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