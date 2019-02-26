住進高空科幻露營車、中世紀城堡！墨爾本4種住宿新玩法

▲墨爾本特色飯店。（圖／澳洲維多利亞旅遊局提供，下同。）



記者陳涵茵／綜合報導

來到墨爾本除了看盡美麗的自然風景，深入叢林、潛進海洋探險外，想要和別人有不一樣的新體驗，可以從住宿下手，以下就將介紹4種特別的住宿體驗，讓墨爾本之旅白天夜晚都精彩。

1.Notel

地址：388 Flinders Ln, Melbourne VIC

▲墨爾本Notel飯店超酷露天Spa房。

高樓大廈找一個屋頂，鋪上地毯停進去幾輛拖車，超酷酒店《Notel》就此誕生。酒店充滿未來感，金屬拖車打上燈光就像走進科幻電影場景，Notel房間數不多，僅有5間配有淋浴的標準房，和1間外帶露天Spa豪華房，超酷炫的Spa池是鈦合金色打造，泡在池中可以眺望整座都市叢林風景。另外，公共區域設有小露台，擺上桌椅，客人們可在此相談小聚，酒店樓下是墨爾本著名的吃貨聚集地，有餐廳、酒吧、咖啡廳，還有各種個性店鋪的Flinders Ln。

2.Let's Go Motorhomes

▲露營車開到哪玩到哪。

想體驗到處遊蕩四海為家的自在人生，那就預定一輛露營車吧！澳洲著名的露營車租賃公司，Let‘s Go Motorhomes旗下的座駕，全部出自澳洲最大的露營車製造商Jayco，每輛都是使用不超過三年的新車。維州露營車產業歷史悠久，高品質露營車公園輕鬆可尋，海景或自然，坐擁最好的地理位置，也能玩出和別人不一樣的新視角。

3.Glamping

▲懶人露營適合喜歡大自然的旅人。

想徹底沈浸大自然中，露營絕對是首選。 最近興起的懶人露營帳篷Glamping墨爾本也有，乾淨寢具、沐浴設備、廚房設施通通有，帶著一背包就能入住。Glamping規格各有不同，以澳洲最著名的連鎖假日公園BIG4 Holiday Park為例，普通款即在草地支起材料堅固的帳篷，準備好床和被褥即可，適合暖和的季節，稍微高級一點的帳篷，還附冰箱電視和簡易傢具。

4.Kryal Castle

地址：121 Forbes Rd, Leigh Creek VIC 3352

▲Kryal Castle為中世紀主題的城堡樂園。

住進城堡裡是所有女生的夢想，Kryal Castle就是圓夢之地。這裡是澳洲唯一一個中世紀主題探險樂園，設有眾多互動體驗活動，像是服飾展、魔術表演、騎士決鬥等體育競技，工作人員也都穿著中世紀服飾，來到這就像穿越時空。酒店住宿提供幾乎全年無休，來到樂園探索還可以到城堡睡一晚。

▲城堡內部也提供飯店住宿。